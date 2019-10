Branża cyberbezpieczeństwa nie jest kobietą

Kobiety na stanowiskach menedżerskich to ciągle dość skromny odsetek pracowników. Badanie zrealizowane przez organizację 451 Research dla Kaspersky dowodzi, że nie inaczej sytuacja przedstawia się w cyberbezpieczeństwie. Okazuje się, że w niemal połowie przedsiębiorstw odsetek pań zatrudnionych na stanowiskach w działach bezpieczeństwa IT jest niższy aniżeli odsetek płci pięknej w innych działach. Jednocześnie nie należy się spodziewać, że ta sytuacja nagle ulegnie radykalnej zmianie - jedynie 37% pracodawców rozważa wprowadzenie programów, które pomogłyby zwiększyć żeńską reprezentację w tej dziedzinie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kobiety w IT 45% dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji potwierdza, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w ich dziale.

O tym, że różnorodność pracowników przynosi firmie korzyści, mówi się nie od dziś. Jest ona gwarancją pozyskiwania rozlicznych talentów i możliwością na poprawę wyników finansowych. I nie są to tylko teoretyczne założenia, ale fakty poparte liczbami - okazuje się bowiem, że w przypadku najbardziej zróżnicowanych przedsiębiorstw przychody z innowacji są o 19 punktów procentowych wyższe aniżeli u konkurencji, która o zróżnicowanie personelu dba w mniejszym stopniu. Z tego zatem wniosek, że parytet płci nie powinien być już postrzegany jako kwestia etyczna, ale również czynnik efektywności biznesowej.Aby wspomóc kobiety w rozwoju zawodowym i osiąganiu biznesowych sukcesów, prowadzone są różnego rodzaju inicjatywy w takich dziedzinach jak np. technologie czy przedsiębiorczość.Jednak mimo działań podejmowanych na rzecz zróżnicowania kadrowego kobiety stanowią 39% siły roboczej i obejmują zaledwie 25% stanowisk kierowniczych na świecie. Cyberbezpieczeństwo, podobnie jak ogólnie IT, bywa postrzegane jako branża zdominowana przez mężczyzn. Takie przekonanie może stanowić barierę uniemożliwiającą dostęp kobiet do branży. Według raportu opracowanego na zlecenie firmy Kaspersky 45% dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji potwierdza, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w ich dziale.Jednak tylko 37% takich organizacji wdrożyło lub zamierza wdrożyć formalną procedurę pozwalającą przyciągnąć więcej kobiet do działu bezpieczeństwa IT. Najpopularniejszym podejściem jest szkolenie tych kobiet, które posiadają wykształcenie informatyczne (80%). Niemal połowa takich respondentów twierdzi, że prowadzi lub zamierza prowadzić staże dla studentek (42%), a także są gotowi szkolić kandydatów posiadających niewielkie kwalifikacje lub nieposiadających ich wcale (40%). Zaledwie 22% zatrudnia kandydatki z innych działów w organizacji.Pozostali (63%) przyznali, że szukają wyłącznie w pełni wykwalifikowanych specjalistów bez względu na płeć. Jednak zważywszy na to, że 70% dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji ma problemy ze znalezieniem profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa IT, istnieje konieczność szukania innych sposobów rozwiązania problemu niedoboru talentów.Badanie wskazuje również przewagę liczebną mężczyzn w stosunku do kobiet wśród kierowników ds. bezpieczeństwa IT. Tylko jedna piąta (23%) respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie o swoją płeć, wskazała na płeć żeńską. Niemniej jednak liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie bezpieczeństwa rośnie: 20% respondentek awansowało na kierownika ds. bezpieczeństwa IT na przestrzeni ostatnich dwóch lat - dwa razy więcej niż w przypadku mężczyzn (10%).Wyniki ankiety pokazują, że chociaż sytuacja w branży ulega zmianie, nadal daleka jest od ideału i wciąż brakuje silnej reprezentacji kobiet. Nie chodzi o znalezienie doskonałego współczynnika mężczyzn do kobiet. W pogłębionych wywiadach z dyrektorami ds. bezpieczeństwa informacji wielu z nich twierdzi, że nie dostaje wystarczająco wielu zgłoszeń od kobiet. Dlatego aby rozwiązać problem nierównego dostępu płci do branży cyberbezpieczeństwa, powinniśmy zachęcać kobiety do wybrania tej ścieżki kariery - powiedziała Jewgienija Naumowa, pełniąca obowiązki dyrektora zarządzającego na obszar Europy w firmie Kaspersky.Firma Kaspersky jest zaangażowana w działania na rzecz zachęcania kobiet do wyboru branży cyberbezpieczeństwa oraz zwalczania uprzedzeń związanych z płcią. W ramach prowadzonych w tym zakresie inicjatyw firma stworzyła społeczność online, Women in Cybersecurity, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet stawiających pierwsze kroki w branży cyberbezpieczeństwa, oraz tych, które mają już pewne doświadczenie w tej dziedzinie. Firma Kaspersky współpracuje z organizacją Girls in Tech, wspierając AMPLIFY - konkurs przeznaczony dla założycielek startupów. Ponadto Kaspersky regularnie organizuje kampanie CyberStarts w Stanach Zjednoczonych i Europie, które promują nowe pokolenie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych tematów są działania na rzecz zniwelowania nierównego dostępu płci do branży cyberbezpieczeństwa.