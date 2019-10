Polacy i prezenty urodzinowe

Urodziny to dla jednych świetna okazja do spotkań w gronie rodziny i znajomych, inni z kolei cieszą się na samą myśl o możliwości wręczenia jubilatowi upominku. Skąd czerpiemy inspiracje na prezenty urodzinowe? Jaki budżet na nie przeznaczamy? Czy wolimy je otrzymywać czy wręczać? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsze badanie PAYBACK Opinion Poll.

Dajemy radość innym

Cenne inspiracje

Zakup prezentu – gdzie i kiedy?

Prezent dla siebie – czemu nie?

Jak wynika z badania, uszczęśliwianie innych to bez wątpienia coś, w czym się lubujemy. Aż 60% Polaków przyznaje, że prezenty urodzinowe woli wręczać niż otrzymywać. Okazuje się również, że najczęściej w roli podarunków występują pieniądze (40% wskazań), ale również ubrania, dodatki, biżuteria oraz kwiaty.Budżet na prezenty urodzinowe najczęściej zamykamy w kwocie 200 zł. Na droższe upominki, powyżej 500 zł, decyduje się zaledwie 6 proc. badanych. Większą sumę jesteśmy w stanie przeznaczyć na prezenty dla partnerów (60% wskazań) i dzieci (52%).Gdzie poszukujemy pomysłów na prezenty urodzinowe? Okazuje się, że najczęściej informacje czerpiemy u źródła, a więc od jubilata. Do takiego kroku przyznaje się 46% ankietowanych. Ponad połowie w dokonaniu wyboru pomagają znajomi, bądź rodzina. Gdy jednak nie mamy takiej możliwości, z pomocą przychodzi nam Internet. Co piąty Polak inspiracji poszukuje na różnorodnych forach, natomiast 15% respondentów w mediach społecznościowych.Po podjęciu decyzji przychodzi czas na zakupy. Co trzeci respondent kupuje prezent na długo przed urodzinami jubilata. Dzięki temu wybór upominku jest przemyślany, a w razie nieprzewidzianych zdarzeń mamy czas, by wymienić go na coś innego. Większość Polaków kupuje jednak prezenty na kilka dni przed ich wręczeniem, a co dziesiąty – w ostatniej chwili.Gdzie najczęściej kupujemy prezenty urodzinowe? Najwięcej badanych – 40% – decyduje się na sklepy stacjonarne. Jest to najlepsza opcja, by zobaczyć prezent na żywo i wybrać porównując z innymi produktami. Coraz większą popularnością cieszą się jednak sklepy internetowe , które wybiera już 38% Polaków. Z kolei co dziesiąty ankietowany udaje się po prezenty do supermarketu.Lubimy wręczać prezenty i uszczęśliwiać tym najbliższych, ale kto powiedział, że nie lubimy ich kupować dla siebie czy też dostawać? Najbardziej cenimy prezenty rzeczowe i praktyczne. 40% ankietowanych lubi otrzymywać pieniądze, które mogą następnie wydać na wybrany przez siebie cel. Na dalszym miejscu znalazła się elektronika, książki oraz biżuteria, które lubi dostawać co trzeci z nas.