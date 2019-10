Najlepiej oceniane sklepy internetowe 2019

Opineo.pl po raz dziesiąty już zaprezentowało ranking najwyżej ocenianych sklepów internetowych. Konsumenci, wyrażając opinię na temat szybkości realizacji zamówienia, poziomu obsługi oraz jakości zapakowania przesyłki, wybrali zwycięzców w 14 kategoriach. Niekwestionowanym liderem swojej specjalizacji oraz całego zestawienia okazał się - podobnie zresztą jak przed rokiem - sklep eobuwie.com.pl.

- Oddajemy w Państwa ręce raport, który prezentuje preferencje zakupowe internautów i doświadczenia związane z zakupami w sieci. Jeden niezadowolony klient opowie o swoich negatywnych doświadczeniach dziesięciu innym osobom. Klient zadowolony najczęściej milczy - mówi Łukasz Jędrzejak kierujący serwisem Opineo.pl - My dajemy internautom narzędzia do dzielenia się pozytywnymi opiniami tak, by inni kupujący wiedzieli, które e-sklepy są godne zaufania – dodaje Jędrzejczak.

- W przypadku branży FMCG, obejmującej artykuły spożywcze, kosmetyki, produkty higieny osobistej i chemię gospodarczą, więcej niż połowa internautów chociaż raz w przeciągu ostatnich 6 miesięcy takie zakupy zrobiła właśnie w internecie - mówi Karolina Flaht - Soroka, Client Business Partner w firmie Nielsen. - Jeśli nawet odejmiemy tych, dla których była to jednorazowa lub dwukrotna „przygoda”, to wciąż pozostaje 36% internautów, którzy szeroko rozumiane produkty FMCG kupują online – dodaje Karolina Flaht - Soroka.

Słowem wstępu warto przypomnieć, że Opineo.pl to jeden z pierwszych na rodzimym rynku serwisów, które wspierają e-kupujących w podejmowaniu dobrych decyzji zakupowych . Portal gromadzi wystawiane przez internautów opinie o sklepach internetowych, firmach i produktach i bazując na nich już od dekady tworzy zestawienie najlepszych sklepów internetowych, nagradzając ich laurami w kategorii głównej i kilkunastu kategoriach specjalistycznych.Podstawą Rankingu Opineo.pl są potransakcyjne opinie konsumenckie, a więc te które klienci sklepów internetowych wystawiają już po dokonanych zakupach. W recenzjach konsumenci oceniają:Każdy z wymienionych atrybutów oceniamy jest w pięciostopniowej skali.W tym roku, aby zapewnić sobie miejsce w ścisłej czołówce najlepiej ocenianych sklepów internetowych trzeba było wykazać się średnią ocen nie niższą niż 4,92 punktu. O finalnym rozkładzie miejsc na podium przesądziła jednak liczba opinii w serwisie – żeby uplasować się tuż obok laureata potrzeba było co najmniej 50 tysięcy nowych recenzji. W TOP 10 zestawienia znalazły się również sklepy internetowe, które zdobyły co najmniej 30 tysięcy opinii (z jednym wyjątkiem). To wyraźnie obrazuje skalę, na jaką działają.Internauci ocenili sklepy internetowe z 14 kategorii: AGD/RTV, artykuły medyczne, artykuły zoologiczne, artykuły dla dzieci, dom i wnętrze, książki, militaria, motoryzacja, odzież i obuwie, sport, telefony, zdrowie i uroda, zegarki i biżuteria oraz żywność.Kupujący online oddali w tym roku niemal 2 miliony głosów, z tego ponad 135 000 opinii zdobył zwycięzca rankingu – sklep e-obuwie.com.pl. Wysoko w zestawieniu znalazły się firmyz branż m.in. AGD/RTV, odzieżowej oraz księgarskiej. Dziesięć sklepów, które internauci ocenili najlepiej to North.pl, Aptekagemini.pl, Apteka-melissa.pl, Decathlon.pl, Taniaksiazka.pl, Sklep.sfd.pl, Ezebra.pl, Wittchen.com oraz Swiatksiazki.pl. Reprezentują one różne branże, co oznacza, że zakupy w sieci, bez względu na kategorię produktu, są coraz bardziej popularne.W tegorocznej edycji rankingu wysoko znalazły się nie tylko wirtualne elektromarkety o bardzo szerokiej ofercie, lecz także sklepy o węższej specjalizacji – np. oferujące tylko sprzęt komputerowy. Doszło też do zmian na podium: pierwsza pozycja przypadła w udziale sklepowi North.pl, kolejne zajęły Morele.net oraz Neonet.pl.Najczęściej i najlepiej ocenianą apteką jest aptekagemini.pl, która tylko w tym roku zyskała ponad 50 tysięcy nowych opinii. Druga w kategorii apteka-melissa.pl została oceniona przez ponad 44 tysiące klientów. Ostatnie miejsce na podium z ponad 16 tysiącami nowych ocen zajęła wapteka.pl.Na tym niezwykle konkurencyjnym rynku dobra cena oraz jakość obsługi klienta to nie wszystko. Sklepy zoologiczne konkurują ze sobą przede wszystkim na bonusy: rabaty, promocje, atrakcyjne programy partnerskie i konkursy. Kuszą też kupujących zaangażowaniem w akcje charytatywnena rzecz zwierząt – dla większości klientów sklepów zoologicznych dobro zwierząt to przecież nie slogan, a żywo poruszająca ich kwestia. W tym roku liderami tej kategorii okazały się: Zooart.com.pl, Naszezoo.pl oraz Apetete.pl.Branża dziecięca to szybko rosnący segment e-handlu. Na rynku działają internetowe wersje największych marketów dziecięcych, e-sklepy poszczególnych producentów, jak i sprzedawcy o znacznie węższej specjalizacji. Co ciekawe, właśnie te ostatnie są najlepiej oceniane przez klientów. Tym razem na podium znalazło się miejsce dla dość wąsko wyspecjalizowanych sklepów Congee.pl, Humbi.pl i kucmar.pl.Co ciekawe, w Top 3 tegorocznego rankingu znalazły się sklepy internetowe o bardzo różnym profilu i dość wąskiej specjalizacji – oferujące wyposażenie łazienek, dekoracyjne akcesoria domowe oraz profesjonalny sprzęt ogrodowy. Widać i w tej branży klienci chętnie korzystają z wyspecjalizowanych sklepów. Tegoroczne podium to: 123lazienka.pl, Pieknowdomu.pl oraz Ogrodosfera.pl.Tegoroczna czołówka zestawienia po raz kolejny zdeklasowała rywali. Choć nastąpiło przetasowanie na pozycjach w Top 3, to jednak wyraźnie widać, że rynkowa pozycja laureatów jest niezachwiana. Medalistami okazali się: Taniaksiazka.pl, Swiatksiazki.pl i Bonito.pl.Tegoroczni liderzy zestawienia wyraźnie zdeklasowali rywali zarówno pod względem liczby uzyskanych opinii, jak i średniej ocen. Na czołowych miejscach tej kategorii znalazły się: Gunfire.com/pl, Militaria.pl oraz Arobron.pl.O zwycięstwie w tej kategorii zadecydowała liczba wystawionych opinii. Z ponad 8 tysiącami recenzji sklep Gmoto.pl absolutnie zdeklasował rywali. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Hamulcesklep.pl oraz Iparts.pl.Lider kategorii – sklep e-obuwie.com.pl, kolejny razem zdeklasował konkurencję. Silną pozycję w rankingu Opineo ma także sprzedawca i producent galanterii skórzanej wittchen.com, który kolejny rok z rzędu zajmuje miejsce drugie. Na podium znalazło się również miejsce dla astratex.pl, wyspecjalizowanego sklepu z bielizną.Niemal 40 tysięcy nowych opinii na przestrzeni roku oraz oscylująca wokół maksimum średnia ocen dała sklepowi decathlon.pl pierwsze miejsce w swojej kategorii. Kolejne należały do R-GOL.com oraz Wksklep.pl.Liderem tegorocznego rankingu po raz kolejny jest sklep etuo.pl, który specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów do telefonów oraz komputerów. Kroku próbują mu dotrzymać Izigsm.pl oraz Bestcena.pl.O popularności tego rodzaju asortymentu może świadczyć liczba opinii wystawionych laureatom – dwóch liderów rankingu (Sklep.sfd.pl oraz Ezebra.pl) od poprzedniej edycji zdobyło ponad 30 tysięcy opinii. Na trzecim miejscu uplasował się debiutant w Top 3 swojej kategorii - e-glamour.pl.Czołowe miejsca w rankingu tej kategorii kolejny rok z rzędu zajmują te same sklepy (Zegarek.net, Brasty.pl oraz Happytime.com.pl). Można wyciągnąć z wniosek, że sposoby na zadowalanie klientów mają już dobrze opanowane.Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął internetowy supermarket Bdsklep.pl. Kolejne przypadły w udziale bardziej wyspecjalizowanym sprzedawzom: Sklep.brat.pl i Chocolissimo.pl.