5 przewidywań na najbliższe 5 lat e-handlu

E-handel liczy sobie już ćwierć wieku, a jego początki datują się na sierpień 1994 roku. W czasie pierwszej, bezpiecznej transakcji online zakupiono solowy album Stinga, na którym znalazły się takie przeboje jak "Fields Of Gold" czy "It's Probably Me". Dziś za pośrednictwem sieci kupujemy już praktycznie wszystko, a rozwój e-commerce przyczynił się do radykalnych zmian nie tylko w sposobie kupowania, ale również podróżowania, jedzenia czy prowadzenia biznesu. Co będzie dalej? Jaka przyszłość rysuje się przed e-handlem?

1. Nie tylko towar się liczy – także idea

2. Sztuczna inteligencja, prawdziwe doświadczenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. djama - Fotolia.com Internetowe zakupy kończą 25 lat Dzisiaj polski rynek e-commerce ma około 18 mln użytkowników i jest wart około 12 mld dolarów.

3. Zakupy społecznościowe

4. Okno na e-świat dla MŚP

5. Stała czujność

Potrzeby i wymagania konsumentów ewoluują . Nie interesują ich już tylko towary, ale również wizje i wartości sprzedających je firm. Wkrótce dla kupujących jeszcze bardziej liczyć będzie się również to, czy przedsiębiorcy wspierają krajową gospodarkę, lokalne społeczności czy kulturę. 69 proc. reprezentantów pokolenia Z już teraz przyznaje, że z większą przychylnością patrzy na firmy, które angażują się społecznie. Aż połowa konsumentów z tej grupy wiekowej jest w stanie zapłacić za towar więcej przez wzgląd na postawę oraz odpowiedzialność społeczną producenta. Sztuczna inteligencja zagości na stałe w naszej rzeczywistości zakupowej. Za coraz większą ilością przetworzonych danych, kroczyć będą bazujące na AI algorytmy, które kreować będą zupełnie nowe możliwości, również w e-handlu. Już 78 proc. marek deklaruje wdrożenie rozwiązań AI oraz VR lub planuje to zrobić do 2020 roku, aby lepiej służyć klientom. Efektem są m.in. spersonalizowane rekomendacje produktów widoczne na stronach sklepów lub w newsletterach. Z czasem e-sklepy będą mogły zaoferować klientom także możliwość przymierzenia ubrań z pomocą wirtualnej rzeczywistości.Konsumenci wychowani w erze e-commerce czy m-commerce mają coraz większe oczekiwania – chcą, aby firmy wychodziły im naprzeciw i były tam, gdzie są klienci. A współczesna generacja konsumentów spędza ponad dwie godziny dziennie na portalach społecznościowych. Social commerce to nie tylko ogłoszenia o sprzedaży lub kupnie używanych produktów, ale także możliwość kupowania oryginalnych towarów bezpośrednio z poziomu tych witryn. Czterech na dziesięciu użytkowników sieci sprawdza na portalu społecznościowym towar, który chce kupić w sklepie . Wraz z rozwojem możliwości promocji produktów w mediach społecznościowych, jeszcze silniejsza ekspansja sklepów online do tej sfery jest tylko kwestią czasu.E-handel niezmiennie oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom niesamowite możliwości rozwoju. Wciąż jednak nie są one w pełni wykorzystywane – w Polsce tylko 13 proc. firm tego rozmiaru sprzedaje swoje produkty oraz usługi w sieci. Tymczasem, jak wynika z danych PayPal, podmioty sprzedające transgranicznie odnotowują znacznie większą dynamikę wzrostu (14,3 proc.) w porównaniu do tych, które działają tylko lokalnie (2 proc.) . Potencjał rynku jest ogromny, szczególnie jeśli bierze się pod uwagę możliwość dotarcia do klientów z każdego zakątka świata – już w tym roku wartość globalnego e-handlu ma wynieść prawie 2 bln USD .Bezpieczeństwo danych już teraz jest podstawą funkcjonowania e-handlu – z biegiem czasu będzie ono jeszcze istotniejsze dla obu stron transakcji. Wraz z rosnącą świadomością dotyczącą prywatności w sieci, akty prawne takie jak RODO czy PSD2 zapewniają konsumentom narzędzia do ochrony wrażliwych danych, jednocześnie dotkliwiej karząc sklepy za zaniedbania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Kluczowe jednak będzie utrzymanie równowagi między wysokimi standardami bezpieczeństwa a komfortem korzystania z usług.Jeszcze 25 lat temu nikt nie pomyślałby, że sklepy online będą mogły kiedykolwiek w pełni zastąpić tradycyjne. Jednak dzięki sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości i najnowszym osiągnięciom technologii coraz bardziej zbliżamy się do przełomowego momentu. A nie czeka nas spowolnienie rozwoju rynku – wręcz przeciwnie, firmy będą tylko prześcigać się w udoskonalaniu procesu kupowania, aby usatysfakcjonować klientów.