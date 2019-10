Wakacje w Polsce - moda z Korei?

Statystyki prowadzone przez resort sportu i turystyki wskazują, że w minionym roku do naszego kraju zawitało 19,6 miliona zagranicznych turystów z zagranicy, co względem poprzedniego roku (18,3 miliona) oznacza wzrost na poziomie 7,5%. Wyszukiwarka KAYAK.pl postanowiła sprawdzić, czy i w tym roku wakacje w Polsce cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Analizie poddano również narodowość wizytujących nasz kraj turystów oraz najczęściej wybierane przez nich kierunki.

Katowice z roku na rok coraz popularniejsze

Egzotyczni goście

Dane zebrane przez KAYAK.pl są zbieżne z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - rzesza zagranicznych turystów odwiedzających nasz kraj jest coraz większa. I wprawdzie podczas ostatnich wakacji lotów do Polski poszukiwano o 5,4% rzadziej niż przed rokiem, to jednocześnie analiza liczby wyszukiwań hoteli wskazuje na wzrost rzędu 125%. Wśród kierunków najczęściej wybieranych na wakacje w Polsce prym wiodą duże miasta, w tym Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław. I nie jest to zaskoczeniem, chociażby ze względu na oferowane przez te ośrodki siatkę połączeń lotniczych , bazę hotelową, mnogość zabytków, atrakcji turystycznych i kulturalnych czy możliwość degustacji lokalnej kuchni.Na szczególne podkreślenie zasługuje jednak to, że już po raz kolejny liderem wzrostów okazały się Katowice. Stolica Śląska, po odnotowanym w minionym roku wzroście liczby wyszukiwań o 93%, i w tym roku odnotowała skok zainteresowania, tym razem o 29%. Może być to spowodowane rosnącą popularnością festiwali muzycznych organizowanych w regionie, które gromadzą amatorów muzyki (i imprezowania) z całego świata. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło również nadmorskich miast, takich jak Świnoujście, Międzyzdroje i Kołobrzeg oraz Poznania i Zakopanego.Według analizy KAYAK.pl, to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii oraz Niemiec odwiedzali Polskę w te wakacje najczęściej. Warto dodać, w zestawieniu przodowali również turyści podróżujący z… Korei Południowej, którzy szukali połączeń lotniczych niemal sześć razy częściej niż w minione wakacje. Nie bez znaczenia mogą być bliskie relacje ekonomiczne pomiędzy krajami – Korea Południowa jest trzecim największym pozaeuropejskim inwestorem w Polsce*.Co ciekawe, Polska jest atrakcyjnym kierunkiem na lato również dla mieszkańców innych egzotycznych miejsc na świecie. Jak pokazują wyszukiwania lotów, Hindusi, Saudyjczycy, Meksykanie i Emiratczycy szukali w te wakacje połączeń zdecydowanie częściej niż w ubiegłym roku.Poza urokliwymi krajobrazami i największymi miastami, wielu zagranicznych turystów docenia również skarby polskiej kultury, sztuki i nauki, czyli miejsca które zostały zakwalifikowane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Krakowa – miasta które od lat plasuje w czołówce najpopularniejszych kierunków pośród obcokrajowców – znajduje się aż 14 obiektów umieszczonych w tym zestawieniu i które regularnie przyciągają rzesze zagranicznych turystów.A jak dobrze swoje dziedzictwo znają Polacy? Najlepiej znane im są właśnie obiekty na terenie województwa małopolskiego. Aż 66% ankietowanych Polaków odwiedziło Stare Miasto w Krakowie, 54% królewską kopalnię soli w Wieliczce, a 42% - obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Ponad połowa (59%) odwiedziła warszawską Starówkę. Co czwarty badany miał okazję odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską (26%) czy Halę Stulecia we Wrocławiu (23%), co piąty – Stare Miasto w Zamościu (21%), a jedynie co szósty widział Puszczę Białowieską (18%).