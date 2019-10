Ideal Idea Park Wrocław: biura i magazyny tuż koło lotniska

Ideal Idea Formad wchodzi na Dolny Śląsk z unikatowym projektem w sektorze parków SBU, magazynowych i biurowych. Ideal Idea Park Wrocław to przeszczepiona na wrocławski grunt koncepcja, z której skorzystano przy realizacji zlokalizowanego na pograniczu Raszyna i Warszawy kompleksu magazynowo-biurowego Ideal Idea City Park.

Ideal Idea Park Wrocław

Ideal Idea Park Wrocław - wizualizacja Złożony z dwóch hal Ideal Idea Park Wrocław stanie przy ul. Granicznej, vis-à-vis parkingu C Portu Lotniczego Wrocław

„Przez ostatnie kilkanaście lat w różnych kompleksach oddaliśmy do użytku blisko 100 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowych. Byliśmy w Polsce jednym z prekursorów konceptu SBU, a na pewno jesteśmy krajowym liderem konceptu budynków łączących magazyny z wysokiej klasy biurami. Daje to olbrzymią elastyczność techniczną, konfiguracyjną, funkcjonalną i kosztową skorelowaną z coraz popularniejszym miejskim trendem na powierzchnie LMD. Czas zatem na ekspansję poza stolicę i ruszamy z nią do kilku miast. Właśnie owo »Last Mile Delivery«, LMD, powinno być jednym z wielu czynników atrakcyjności naszej propozycji dla biznesu wrocławskiego”.

Ideal Idea Park Wrocław - plan zagospodarowania Ideal Idea Park Wrocław powstanie w odległości 3,2 km od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

„Na maksymalną skalę sztukę tę wdrażamy w stolicy i nie inaczej będzie w Parku Wrocław. Tzw. iluminacje architektoniczne jeszcze bardziej podkreślą naszym najemcom wrażenie, że przyjeżdżają nie tylko do magazynu, ale do eleganckiego, reprezentacyjnego biura. Na elewacji części biurowej oddzielamy kondygnacje listwami LED-owymi, co w połączeniu z ciemnografitową fasadą tworzy interesujący efekt. Oprócz tego elewacja ma inne bogate energooszczędne iluminacje architektoniczne. W obiekcie będą nasadzenia, w tym drzewa, i one też będą poddane iluminacji” – podsumowuje prezes IIF Jędrzej Dużyński.

BREEAM, SBU/BTS/LMD, normy z 2021 roku i setki miejsc pracy

„Dzięki ziemi z prawem własności, choć oczywiście również z wielu innych powodów, zaoferujemy wysoce konkurencyjne stawki najmu w stosunku do funkcjonalności i całościowej jakości tego parku. Część biurowa będzie każdorazowo indywidualnie konfigurowana – bez części wspólnych, bo tego już dziś wymagają nasi klienci. Najemcy będą wchodzili jak do siebie – wyłącznie własnymi wejściami, do własnych biur i do własnych wind. Nic nie będzie dzielone z innymi najemcami. Obiekt będzie tak wysoce reprezentacyjny, że liczymy na decyzje naszych wrocławskich najemców podobne do ich stołecznych odpowiedników, a mianowicie, że do Parku Wrocław przenoszone będą całe siedziby firm, gdzie będą one miały najnowocześniejszy magazyn, a zarazem eleganckie biuro w standardzie klasy A. W połączonym koncepcie SBU/BTS/LMD bardzo ważne jest dobre skomunikowanie obiektu z miastem. Ma to fundamentalne znaczenie zarówno z przyczyn logistycznych, jak i pracowniczych, aby osoby zatrudnione w parku magazynowo-biurowym mogły sprawnie do niego dojeżdżać środkami komunikacji miejskiej. Zawsze był to jeden z najważniejszych wymogów naszych klientów warszawskich i nasza lokalizacja wrocławska również czynnik ten zapewnia”.

Dwie hale, których powstanie zakłada projekt Ideal Idea Park Wrocław, powstaną przy ulicy Granicznej, naprzeciwko należącego do Portu Lotniczego Wrocław parkingu C. Inwestycja zostanie usytuowana w odległości 80 m od północnego skraju płyty postojowej samolotów oraz 60 m od lotniskowego terminalu cargo. Ten ostatni z czynników ma fundamentalne wręcz znaczenie dla najemców, którzy korzystają w swej działalności z usług linii lotniczych cargo. Powstające hale zaoferują zarówno moduły magazynowe (500-600 mkw.), jak i biura (100-300 mkw.). Warto przy tym podkreślić, że jest to oferta bazowa, na tyle elastyczna, że umożliwia dowolną konfigurację i powiększanie powierzchni poprzez dokładanie modułów bądź stosowanie rozwiązań niestandardowych. I to właśnie m.in. te czynniki mają przesądzać o unikatowości oferty IIF. Każda z hal będzie miała dziewięć modułów.Powierzchnia przygotowana pod wynajem wyniesie blisko 15 tys. mkw. Kompleks stanie na działce o powierzchni 25,5 tys. mkw. Ideal Idea Park Wrocław zaoferuje w swoich dwóch identycznych budynkach powierzchnie magazynowo-produkcyjne, a każdy z nich miał trzy kondygnacje biurowe wykończone w standardzie klasy A. Dla obiektu przewidziano 220 miejsc parkingowych.Wejście na rynek wrocławski komentuje prezes IIF Jędrzej Dużyński:Ideal Idea Park Wrocław powstanie w odległości 3,2 km od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 i siedem kilometrów w linii prostej od wrocławskiego ratusza. Park jest przygotowywany przez ten sam zespół architektoniczny, który zaprojektował wspomniany powyżej stołeczny City Park. Architektura i związane z nią wszystkie rozwiązania funkcjonalne Ideal Idea Parku Wrocław będą identyczne, jak w przypadku wznoszonego obecnie Ideal Idea City Parku przy stołecznym Lotnisku Chopina. Olbrzymi nacisk w tym przypadku położono na części biurowe budynków. W założeniach niczym nie mają one przypominać obiektów produkcyjno-magazynowych, lecz już od fasady i otoczenia wraz z tzw. małą architekturą mają wyglądać jak biurowce. W Warszawie spotkało się to z wyjątkowo dobrym przyjęciem klientów i IIF liczy na docenienie tego faktu również we Wrocławiu.Od kilkunastu lat artystyczne oświetlanie obiektów budowlanych jest traktowane jak pewna dziedzina sztuki.Kompleks będzie certyfikowany wielokryterialnie w trybie BREEAM, ponadto będzie reprezentował normy budowlane dla tego typu obiektów, jakie będą obowiązywały dopiero od roku 2021. Ma to olbrzymie znaczenie dla najemców już od chwili obecnej. Normy te oznaczają, że zastosowane płyty warstwowe ich najbardziej renomowanego producenta będą grubsze o pięć centymetrów od stosowanych obecnie w tego typu obiektach. To z kolei dla najemców przekłada się na bardzo duże oszczędności. Płyty te dają bowiem 35-procentowe podwyższenie izolacyjności termicznej i akustycznej, a więc także obniżone dzięki temu opłaty za ogrzewanie. Park otrzyma także energooszczędne oświetlenie LED-owe zarówno w biurach, jak i magazynach.Wrocławski projekt charakteryzuje prezes Jędrzej Dużyński:Pracownicy Parku Wrocław będą dobrze zabezpieczeni zapleczem gastronomicznym. 300 metrów na północ od kompleksu znajduje się restauracja. Kilkadziesiąt metrów od niego będzie budowana stacja paliw, która zgodnie z dzisiejszymi standardami będzie miała punkt gastronomiczny. Dwa inne takie punkty są 350 m na zachód od kompleksu w hali Portu Lotniczego Wrocław. Szacuje się, że w obiekcie znajdzie pracę ok. 500-600 osób.Wejście na plac budowy będzie miało miejsce na przełomie lutego i marca 2020 roku. Na przełomie października i listopada tego samego roku planowane jest oddanie obiektu do użytku. Kompleks już obecnie wzbudza duże zainteresowanie największych międzynarodowych firm doradczych specjalizujących się w reprezentowaniu najemców nieruchomości komercyjnych w sektorze magazynowo-biurowym. Toczą się pierwsze rozmowy na temat komercjalizacji Ideal Idea Parku Wrocław.