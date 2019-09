Telefon Mudita Pure

Na rynek trafił polski klasyczny telefon komórkowy Mudita Pure wyposażony w wyświetlacz E Ink, własny system operacyjny MuditaOS oraz antenę z bardzo niską wartością współczynnika SAR.

Mudita Pure ma minimalistyczny design, 2,84” wyświetlacz E Ink o rozdzielczości 600x480 i gęstości PPI 270, obsługujący 16 odcieni szarości. Wyświetlacze E Ink zapewniają naturalny analogowy efekt podczas czytania i mniej obciążają oczy. Ponadto są czytelne nawet przy świetle słonecznym. Podświetlenie wyświetlacza o temperaturze około 3800K ogranicza ekspozycję na niebieskie światło, co jest niezbędne do zachowania nieprzerwanego i zdrowego snu.Mudita Pure jest wyposażony w najnowszy wielopasmowy globalny moduł GSM, który można używać do podróżowania w dowolne miejsce na świecie. Działa on w ponad 180 krajach na 7 kontynentach.Mudita Pure działa na systemie MuditaOS, który został samodzielnie stworzony przez firmę. Przy jak najmniejszej liczbie powiadomień zapewnia najwyższe standardy prywatności, wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa.Korzystając z opatentowanej anteny o bardzo niskim współczynniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (SAR) oraz ze specjalnie zaprojektowanym ekranowaniem, Mudita Pure zapewnia wysoką jakość połączeń, minimalizując jednocześnie narażenie na potencjalnie szkodliwe promieniowanie o częstotliwości radiowej. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych na przedprodukcyjnych prototypach, oszacowano SAR (głowa) na poziomie poniżej 0,08 W/kg.Mudita Pure może służyć jako zewnętrzny modem GSM. Możliwe jest korzystanie z Internetu za pomocą kabla USB-C podłączonego do laptopa lub komputera stacjonarnego.Telefon jest wyposażony w baterię o pojemności 1900 mAh. Szacowany czas pracy baterii to 14 dni w trybie czuwania.Wbudowany głośnik zapewnia wysoką jakość i naturalny dźwięk zarówno w cichym, jak i w głośnym otoczeniu. Jest to niezbędne do prowadzenia rozmów bez użycia rąk, słuchania ulubionych utworów lub audiobooków z wbudowanego odtwarzacza muzyki.Telefon nadaje się do odtwarzania muzyki w ruchu, jak i w trakcie sesji jogi czy medytacji. Obsługuje formaty: FLAC, MP3, WAV. Prosty, wbudowany zegar odliczający czas podczas medytacji, pomoże w codziennej praktyce. A przyjemny dźwięk gongu w idealny sposób poprowadzi naszą medytację.Mudita Pure została zaprojektowana i opracowana w Europie, gdzie również będzie miał miejsce końcowy montaż telefonu.