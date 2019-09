Czy eko zakupy muszą być droższe?

W opinii znakomitej większości Polaków (81%) kupowanie ekologicznych produktów wiąże się ze znacznie wyższymi wydatkami niż kupno towarów, które nie są ani "eko", ani też "bio" - wynika z badania, które SW Research przeprowadził dla Grupy KRUK*. Czy życie w zgodzie ze środowiskiem rzeczywiście musi kosztować nas więcej?

- Łącznie Polacy wydają na zakup butelkowanej wody aż 3 mld złotych rocznie. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy jeden mieszkaniec kupuje wodę za 980 zł. Tymczasem woda z kranu – w pełni zdatna do picia - jest dużo tańsza. I tak na przykład litr wody butelkowanej to koszt rzędu 2 złotych, a litr kranówki to wydatek 1-2 groszy. Ten przykład pokazuje, że świadomość i nasze nawyki zakupowe mają wiele wspólnego z oszczędzaniem ekonomicznym i ekologicznym – komentuje Tomasz Jaroszek, bloger finansowy z Doradca.tv.

- Nie zawsze trzeba kupować produkty z etykietą „bio” lub „eko”, aby być ekologicznym. Wystarczy zamienić egzotyczne, często dobrze wypromowane produkty na nasze rodzime i zacząć kupować u lokalnych dostawców. Dzięki temu będziemy mieć dostęp do zdrowej, nieprzetworzonej żywności – mówi Sylwia Majcher, dziennikarka i autorka książki „Gotuję, nie marnuję”. – Warto też zwracać uwagę na to, co się kupuje i w jakich ilościach, po to, żeby nie marnować żywności i wykorzystywać wszystko, co się da – dodaje.

- Wystarczy zmienić swoje nawyki, przygotowywać listy zakupów i sprawdzać, czy rzeczy, które się na nich znalazły, są nam naprawdę potrzebne. Tak niewiele, a może przynieść spore oszczędności. Wielu z nas o tym zapomina, dlatego przygotowaliśmy bezpłatny webinar, podczas którego nasi eksperci pokażą, że bycie eko oznacza zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie – mówi Agnieszka Salach z Grupy KRUK. – Na pewno będzie to duża inspiracja dla tych, którzy chcą dbać o środowisko, ale też oszczędzać.

Dane udostępnione przez Federację Polskich Banków Żywności dowodzą, że na przestrzeni roku statystyczna, czteroosobowa, polska rodzina wyrzuca jedzenie warte 2,5 tys. zł. Gdyby taką kwotę dać do rozdysponowania osobom zadłużonym, to wiele z nich w ciągu nieco ponad dwóch lat mogłoby się zupełnie pozbyć długów - kwota średniego zadłużenia sięga bowiem 5 800 zł.Ile wspólnego mają ekonomia i ekologia? Dość sporo. Ta ostatnia może bowiem wpłynąć na oszczędności, lepsze zarządzanie budżetem domowym , przy okazji przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.Są osoby, które kupują produkty oznaczone jako „eko” ze względu na to, że są zdrowsze – tak odpowiedziało 63% Polaków lub są bardziej przyjazne dla środowiska – tak zadeklarowało 41% Polaków. Wciąż jednak zdecydowana większość Polaków, bo aż 81%, uważa, że ekologiczne zakupy są droższe.Aż 49% Polaków deklaruje, że zdarza im się wyrzucać jedzenie do śmietnika. Tak wynika z badania na panelu Ariadna „Konsumpcjonizm i świadomość ekologiczna Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Grupy KRUK w maju 2019 roku. Powody marnowania jedzenia są bardzo różne. Najczęstszym z nich jest roztargnienie, które powoduje, że nie sprawdzamy daty przydatności do spożycia – tak odpowiedziało 42% Polaków. Sposobów na bycie równocześnie ekologicznym i ekonomicznym jest wiele.