Koniunktura przemysłowa IX 2019

Poznaliśmy wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Okazuje się, że w dziewiątym miesiącu br. ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) osiągnął poziom 100,2, co jest poziomem zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem, ale niższym aniżeli rok wcześniej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) we wrześniu 2019 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) i jego dekompozycja Wartość składowej dla przetwórstwa przemysłowego kształtuje się we wrześniu na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu 2019 r.

Wskaźnik ufności – Przetwórstwo przemysłowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – przetwórstwo przemysłowe Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w sierpniu 2019 r.

Wskaźnik ufności – Budownictwo

Wskaźnik ufności i jego składowe – budownictwo Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się na poziomie dodatnim, podobnym jak w sierpniu 2019 r.

Wskaźnik ufności – Handel detaliczny

Wskaźnik ufności i jego składowe – handel detaliczny Wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od sygnalizowanego w sierpniu 2019 r.

Wskaźniki ufności – Usługi

Wskaźnik ufności i jego składowe – usługi Wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, zbliżonym do notowanego w sierpniu 2019 r.

Składowa dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu br., dotycząca handlu detalicznego – na niższym poziomie. W stosunku do września 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe. Wskaźnik ocen diagnostycznych jest zbliżony do zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – niższy. W porównaniu z wrześniem ub.r. wartości obu składowych zmniejszyły się.We wrześniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem . Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są mniej pozytywne od sygnalizowanych w sierpniu br. Prognozy produkcji są mniej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych.Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się we wrześniu na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym. Prognozy zatrudnienia są nieco bardziej optymistyczne od formułowanych w sierpniu br.We wrześniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie dodatnim, choć niższym od sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są mniej korzystne niż w sierpniu br. Optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży są również ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania.We wrześniu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, zbliżonym do notowanego w sierpniu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są bardziej pesymistyczne w stosunku do przewidywań z sierpnia br.