Rynek reklamy online w Polsce w I kw. 2019 r.

Rynek reklamy online w Polsce ma się całkiem dobrze - w pierwszym kwartale bieżącego roku wydatki na reklamę w sieci wzrosły o 9% rdr, osiągając tym samym pułap 1,1 mld zł. Dodatkowe, poparte badaniami Starcom, analizy, wskazują, że wydatki na działania marketingowe w internecie przewyższyły nakłady na reklamę telewizyjną. Zobacz, do jakich jeszcze wniosków prowadzi najnowsze, cykliczne badanie IAB Polska/PwC AdEx.

„Pierwszy kwartał 2019 przyniósł historyczną zmianę na rynku reklamowym w Polsce, zmianę na pozycji lidera. Analizy przewidywały, że ta zmiana wkrótce nastąpi, i podobnie jak to miało miejsce na największych rynkach europejskich, również w Polsce wydatki na reklamę internetową przewyższą te na reklamę telewizyjną. Objęcie pierwszego miejsca ogromnie cieszy, jednak pozycja lidera zobowiązuje. Jako dojrzałe medium, internet czeka w najbliższym czasie wiele zmian w obszarze jakościowym. Widać to doskonale na rynkach bardziej rozwiniętych. Aby nadal budować wartość dla reklamodawców i internautów oraz umacniać pozycję lidera, będziemy musieli sobie poradzić z negatywnymi zjawiskami, nad czym już pracujemy” - komentuje Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wydatki na reklamę - klasyfikacja dodatkowa W ujęciu rocznym wydatki na kanał mobile i social media zanotowały wzrost rzędu 20% Kliknij, aby przejść do galerii (3)

O nadchodzącej zmianie dominacji na polskim rynku reklamowym mówiło się już od dawna. Wystarczy spojrzeć chociażby na opracowanie IAB Polska (vide: Raport Strategiczny czy Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce) czy analizy i szacunki PwC, w których prognozowano, że momentem, w którym wydatki na reklamę online przewyższą nakłady na telewizję, będzie schyłek drugiej dekady naszego wieku. Zmiana ta stała się faktem już w I kw. 2019 roku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można również zakładać, że tendencja ta będzie się umacniać. Internet ciągle bowiem charakteryzuje wysoka dynamika wzrostu (8,8% rok do roku w badanym okresie), podczas gdy wydatki na reklamę telewizyjną hamują, co potwierdzają badania agencji mediowej Starcom, na których bazuje porównawcza analiza mediówW wyniku zaobserwowanych zmian udział wydatków na internet w całkowitym torcie reklamowym przekroczył 43%, w porównaniu do telewizji, która pozyskała 40% rynku.Podział tortu reklamowego online nie uległ istotnym zmianom. Dominującym formatem była reklama graficzna, która pozyskała prawie połowę wartości (47,2%), a drugim pod względem wielkości był marketing w wyszukiwarkach, który pochłonął jedną trzecią inwestycji (32,7%). Swoją pozycję umocniły ogłoszenia online (17,1% udziału), a e-mail marketing zanotował wyhamowanie i jego udział spadł do 1,9%.Dotychczas obserwowane trendy także się utrzymały. Wśród kluczowych czynników rozwojowych należy wskazać na reklamę w urządzeniach mobilnych, która zanotowała wzrost o 20%. Swoje pozycje umocniły także: reklama sprzedawana w modelu programmatic (wzrost o 35%), reklama w social media (+21%) oraz wideo online (+17%).Istotnej zmianie nie uległ udział poszczególnych branż w wydatkach reklamowych online. W rankingu top 5 podstawowych sektorów, które pozyskują ponad połowę wartości rynku (handel, telekomunikacja, motoryzacja, finanse i żywność), doszło jedynie do drobnych przetasowań na poszczególnych miejscach podium. Największe wzrosty zanotowały następujące branże: chemia gospodarcza (+44%), farmaceutyki (+26%), podróże i turystyka, HoReCa (+23%), oraz odzież i dodatki (+20%).