Jak wzmocnić sygnał WiFi? 3 proste kroki

Problemy z płynnością działania sieci to coś, czego w szczególności nie lubią miłośnicy serialowych maratonów na Netflixie czy też zapaleni gracze. Na szczęście nie jest to problem, którego nie mogliby rozwiązać we własnym zakresie. Jak wzmocnić sygnał WiFi? Oto kilka podpowiedzi.

Krok 1 - Zadbaj o swój router

Krok 2 - Wzmocnij swój Internet repeaterem

Krok 3 - Postaw na nowoczesność

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Router Najważniejszym czynnikiem jest lokalizacja routera

Odpowiedzialność za rozsyłany po naszym domu sygnał WiFi spoczywa na routerze. Z tego też względu powinniśmy dołożyć starań, aby mógł on działać w niezakłócony sposób. Tymczasem doświadczenie pokazuje, że często nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak pozornie błahe rzeczy mogą perturbować jego działanie.Zdecydowanie najistotniejszą sprawą jest lokalizacja routera . Postawienie go na podłodze nie jest najlepszym z rozwiązań. Najlepiej umieścić go w możliwie najbardziej centralnym punkcie mieszkania i nieco wyżej niż sprzęty, które będą do niego podłączone. Warto przy tym mieć świadomość, że na jakość sygnału WiFi niekorzystnie wpływać mogą chociażby grube ściany, drzwi, urządzenia elektroniczne, w tym kuchenka mikrofalowa, czy metalowe obiekty, jak np. kaloryfer.Dla uzyskania dobrej jakości sygnału WiFi równie ważne jest odpowiednie ustawienie anten. Najczęściej w routerach stosuje się dookólne, którymi możemy operować tak, aby pokierować sygnał WiFi tam, gdzie go najbardziej potrzebujemy. Jeśli zależy nam na tym, aby wzmocnić sieć na piętrze, ustawmy anteny pionowo. Jeśli zaś chcemy odpowiednio rozprowadzić sygnał po powierzchni poziomej (np. mieszkania), połóżmy je w takiej samej pozycji. W przypadku, gdy anteny routera są odczepianie, można je wykręcić i spróbować zastosować modele o większej mocy.Warto również co jakiś czas sprawdzać, czy mamy zainstalowane aktualne oprogramowanie. Największe marki wypuszczają nowe wersje na bieżąco, dzięki czemu ich urządzenia mogą zapewnić maksymalną wydajność.Nie zawsze podstawowe metody poprawy jakości sygnału WiFi zdają egzamin. Zwłaszcza, gdy nasz router zwyczajnie nie jest w stanie pokryć zasięgiem odpowiedniego obszaru. Wtedy można spróbować zastosować repeater, który odbiera sygnał z routera, przetwarza go i przesyła dalej. Należy pamiętać o jego odpowiednim umiejscowieniu. Najlepiej, gdy znajduje się on w połowie drogi między routerem a urządzeniem, do którego sygnał ma być nadawany. Ma on jednak swoje wady w postaci choćby utraty pożądanej prędkości i siły sygnału.Ostatnimi czasy coraz bardziej popularne stają się systemy WiFi w technologii mesh , takie jak Tenda Nova. Pozwalają one na zbudowanie sieci pokrywającej nawet kilkaset metrów kwadratowych. Systemy WiFi mesh składają się z co najmniej dwóch jednostek nadających sygnał, które można poszerzyć o kolejne sztuki, w zależności od tego jak dużą powierzchnię mają obsłużyć. Jednostki łączą się między sobą, tworząc jednolitą sieć, co jest szczególnie ważne, gdy w każdym zakamarku domu lub mieszkania chcemy mieć równie mocny sygnał bez żadnych strat.Warto również wspomnieć, iż jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie są biegłe w obsłudze komputerów, gdyż jednostki systemu WiFi Tenda Nova są ze sobą wstępnie sparowane, a ich obsługa odbywa się za pomocą prostej aplikacji.