Gdzie najszybszy internet mobilny w VII 2019?

Jaką szybkość internetu mobilnego oferują działający w naszym kraju operatorzy komórkowi? Czy liderem szybkości jest Orange, Play, Plus czy T-Mobile? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsza edycja Rankingu Operatorów Komórkowych RFBenchmark. Podstawą zestawienia są pomiary dokonywane przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark. Wyniki, jakie udało się osiągnąć operatorom w lipcu br. dowodzą m.in., że liderem kategorii średniej szybkości pobierania danych pozostał T-Mobile, a Orange powrócił na szczyt klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych.

Średnia szybkość pobierania danych

T-Mobile znalazł się na pozycji lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych.

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Najnowszą analizę portalu RFBenchmark.pl sporządzono w oparciu o 129407 pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark w lipcu 2019. To drugi raz w historii badania, gdy liczba testów przekroczyła 100 tysięcy. Większość z nich (86,01%) dotyczyła technologii 4G. Co siódmy z testów (13,87%) dotyczył usług 3G, a pozostałe (0,12% całości) sprawdzało osiągi odchodzącej do lamusa technologii 2G.Pod względem średniej szybkości pobierania danych w lipcu ponownie brylował T-Mobile , który umocnił swoją pozycję lidera za sprawą wyniku sięgającego 26,71 Mb/s. Na pozostałych miejscach rankingu również nie doszło do zmian. Srebrny medal ponownie powędrował do Orange (26,12 Mb/s), a na trzeciej pozycji znalazł się Play (25,42 Mb/s). Ostatnie miejsce przypadło Plusowi (21,67 Mb/s).Orange odzyskał prowadzenie w klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych z wynikiem 13,11 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Play z rezultatem 12,47 Mb/s. Z kolei Plus (12,19 Mb/s), który sprawił niespodziankę w zeszłym miesiącu, spadł aż o dwie pozycje i ostatecznie zameldował się na najniższym stopniu podium. T-Mobile w lipcu znalazł się na ostatnim miejscu z wynikiem zbliżonym do pierwszej trójki (12,01 Mb/s).W tej kategorii wyraźnie najlepszy wynik odnotował Orange (35,06 ms). T-Mobile (38,1 ms) i Play (38,88 ms) stoczyły zaciętą walkę o drugie miejsce, która wyszła na korzyść pierwszego operatora. Plus uzyskał najsłabszy wynik (43,23 ms) i tym samym zakończył rywalizację na ostatnim miejscu.