2 propozycje na długi weekend sierpniowy

Nadchodzi ostatni długi weekend tego roku. Jeśli zdecydujemy się na jeden dzień wolnego w piątek 16 sierpnia, zyskamy 4 dni urlopu, co pozwala już na zorganizowanie krótkiego wypadu. Eksperci Bancovo sprawdzili, ile może kosztować taki wypad. Pod uwagę wzięli Mediolan i Mikołajki. Analiza pokazała, że w ekonomicznej wersji koszty wahają się od 1100 do 2300 zł. Za większy komfort przyjdzie nam jednak sporo dopłacić.

Mikołajki

Mediolan

Skąd wziąć na to środki?

- Dzięki dostępnym dzisiaj opcjom na rynku finansowym, wiele osób nie musi rezygnować z szansy na odpoczynek, ponieważ pieniądze można zorganizować naprawdę szybko. Na platformie Bancovo.pl można zrobić to z domu i to w ostatniej chwili – pożyczki są dostępne od ręki, bez konieczności osobistego podpisywania dokumentów i wizyty w banku. Ważne jest jednak, aby porównać dostępne oferty – co można zrobić bezpośrednio na platformie, i wybrać najlepszą dla siebie opcję – mówi Monika Charamsa, Prezes Bancovo.pl.

Para, która planuje spędzić długi weekend sierpniowy w kraju, może zamknąć wydatki w kwocie około 1100 zł, ale tylko wówczas, gdy zdecyduje się na wersję najbardziej ekonomiczną, a więc np. na nocleg w namiocie. W przypadku zagranicznego wyjazdu koszty wahają się od ponad 2360 do nawet 6 100 zł.Przy kalkulacjach założono, że na długi weekend sierpniowy wybierają się 2 osoby, pobyt obejmować ma 3 noclegi, 3 obiady oraz 3 kolacje wraz z napojami. Poruszać będzie się pociągiem (Mikołajki) albo samolotem (Mediolan) i skorzysta z podstawowych atrakcji, jakie oferuje dane miejsce. Wyjazdy na Mazury łączą się z dodatkowymi wydatkami na atrakcje typu wypożyczenie kajaków czy rowerku wodnego oraz czarter łódki. Dla przykładu w Mikołajkach zapłacimy od ponad 1100 zł do ponad 5900 zł w zależności, jaki poziom wycieczki sobie zorganizujemy. W wersji ekonomicznej przewidywany jest nocleg na polu namiotowym, w wersji rozbudowanej – w kilkugwiazdkowym hotelu.Droższą opcją jest oczywiście wyjazd za granicę. Nawet w najbardziej ekonomicznej wersji i przelocie last-minute np. do Mediolanu, długi weekend sierpniowy kosztować nas będzie ponad 2300 zł, a w wersji droższej – ponad 6100 zł. Różnica w tym przypadku wiąże się z wyborem wyższej jakości noclegu czy środka transportu oraz wycieczek z przewodnikiem lub bez.Podane przykłady wyjazdów wiążą się z dosyć sporym kosztem, który należy pokryć… no właśnie, z jakich środków? Można odkładać na tę okazję kilka miesięcy wcześniej, można również zapłacić z bieżącego wynagrodzenia. Wielu z nas decyduje się jednak na wyjazd często w ostatniej chwili, gdzie uzbieranie konkretnej sumy pieniędzy nie jest już takie łatwe. Istnieją jednak opcje platform kredytowych, na których można pożyczyć pieniądze online, nawet w krótkim czasie.