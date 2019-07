Polskie pojezierza to coś, z czego możemy być niewątpliwie dumni. Uważa tak 72% respondentów ankiety przeprowadzonej przez KAYAK.pl. Polacy niemal jednym głosem przyznają również, że im czystsza woda, tym lepiej - dla 92% badanych to właśnie przejrzystość tafli jest kluczowa dla wyboru miejsca na wypoczynek. Gdzie w naszym kraju położone są najczystsze jeziora?

Najczystsze jeziora w Polsce

„Mazury, Pojezierze Pomorskie i Wielkopolskie to zdaniem naszych użytkowników najlepsze regiony na odpoczynek nad jeziorem. Jednak świetne miejsca możemy znaleźć w całym kraju. Jak wynika z naszego zestawienia, na przejrzystą wodę możemy liczyć też w nieco mniej popularnych miejscach jak choćby jeziora Lipie, Głębokie i Środkowe na Lubelszczyźnie, czy Jezioro Czechowice na Śląsku”.



Ci, którzy preferują wakacje nad brzegiem jeziora, mogą mówić o szczęściu. W naszym kraju nie dość, że nie brakuje tego rodzaju akwenów, to jeszcze według Komisji Europejskiej ich czystości można nam pozazdrościć. Oto przygotowane przez KAYAK.pl zestawienie najczystszych jezior w Polsce, które oprócz przejrzystej toni gwarantują piękne otoczenie oraz dostęp do atrakcji.Wprawdzie Pojezierze Wielkopolskie jest destynacją, którą wybiera obecnie zaledwie 6% Polaków, to jednak właśnie tam usytuowanych jest najwięcej najczystszych jezior w Polsce, nagradzanych od lat certyfikatami najlepszej jakości wody. Jezioro Winiary czy kąpielisko Akwen Tropicana w gminie Czerwonak od Poznania dzieli zaledwie godzina drogi samochodem. To świetne miejsca wypadowe zarówno dla turystów, jak i osób zamieszkujących stolicę Wielkopolski. Oprócz wcześniej wspomnianych zbiorników, na terenie województwa wielkopolskiego klarowną wodą mogą poszczycić się jeziora Skorzęcin, Wonieskie, Prusim Młyńskie, Kwileckie (zwane również Błędnym), Jaroszewskie czy Szperek.Drugie miejsce pod względem ilości najczystszych jezior w Polsce zajmuje województwo pomorskie, w którym turyści znajdą aż 7 jezior, sukcesywnie nagradzanych najwyższym certyfikatem jakości wody. Znajdują się one na pojezierzu Kaszubskim, Krajeńskim, Bytowskim i na równinie Charzykowskiej. W rankingu nie mogło zabraknąć okolic Mazur, ulubionego regionu 71% ankietowanych Polaków. Ukiel, z pewnością jest jednym z najbardziej malowniczych jezior w warmińsko-mazurskim. Co więcej, oddalone jest ono zaledwie nieco ponad 5 kilometrów od centrum Olsztyna, co oznacza, że kilkanaście minut podróży pozwala na złapanie oddechu od miejskiego zgiełku. W okolicy można również wybrać Jezioro Domowe, Wielochowskie, Sajmino, Lidzbarskie, Skanda oraz Niegocin.Na kolejnych miejscach znalazły się jeziora w kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, które mogą być spokojniejszą alternatywą dla nadmorskich plaż, szczególnie w sezonie letnim. Ranking zamykają województwa: lubuskie (z jeziorami Środkowym, Głębokim i Lipie), mazowieckie (wraz z zalewem Zegrzyńskim i jeziorem Kozienice), śląskie (zbiornik Czechowice) oraz dolnośląskie (Zalew w Starej Morawie).Polacy nad wodą najbardziej lubią plażować – 61% ankietowanych spędzając czas nad jeziorem najchętniej opala się, pływa i odpoczywa. Jednak wiele osób (22%) wybiera też aktywny wypoczynek i decyduje się na sporty wodne. Urlopowicze planujący wakacje nad jeziorem nie muszą się obawiać – na terenie większości z nich działają dobrze zaopatrzone wypożyczalnie sprzętu wodnego czy np. boiska do siatkówki plażowej.Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: