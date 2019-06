Gdzie Polacy spędzą wakacje 2019?

W przededniu wakacji 2019 prezentujemy statystyki biura podróży FLY.PL. Okazuje się, że tegoroczną liderką popularności pozostaje Grecja, ale na brak zainteresowania nie mogą narzekać również Turcja i Bułgaria. Znaczący wzrost liczby turystów notują Tunezja i Cypr. Okazuje się również, że na urlopie chcemy mieć coraz większy komfort. Już niemal 80% rezerwacji dotyczy All Inclusive, a co piąta obejmuje wypoczynek w hotelu 5-gwiazdkowym. To znacznie wyższe wyniki od osiągniętych w minionym sezonie.

Wakacyjne podium – Grecja, Turcja, Bułgaria

– Duże zainteresowanie Turcją od kilku lat jest stałym trendem w Polskiej turystyce wyjazdowej. Największe zalety tego kierunku to ogromna baza hoteli w wysokim standardzie i atrakcyjnej cenie. Za wakacje z All Inclusive w obiekcie o podobnej klasie w Grecji czy Hiszpanii zapłacimy zdecydowanie więcej. Szeroka oferta pozwala też na dopasowanie wyjazdu do swoich potrzeb. Loty czarterowe do Turcji odbywają się ze wszystkich większych lotnisk w Polsce niemal codziennie. Dzięki temu możemy lecieć na urlop o właściwie dowolnej długości pobytu – mówi Katarzyna Papis-Słupska, Dyrektor sprzedaży FLY.PL.

– Bułgaria to atrakcyjny kierunek na rodzinne wakacje ze względu na łagodny klimat, który możemy porównać do bardzo dobrego polskiego lata – bez 40-stopniowych upałów, ale z ciepłym przyjemnym morzem. Kolejne atuty to niskie ceny, krótki lot (ok. 1,5 h) i szybki transfer z lotniska do hotelu, a przede wszystkim wspaniałe szerokie wybrzeże z łagodnym zejściem do morza – komentuje Katarzyna Papis-Słupska.



Udział sprzedaży najpopularniejszych kierunków na Lato 2019

1. Grecja 22,5%

Nr 1 wśród sprzedaży na Lato 2019

Aż 80% to wczasy na wyspach



2. Turcja 19,8%

Coraz częściej najwyższy standard

Prawie 70% to hotele 5-gwiazdkowe



3. Bułgaria 12,4%

Lider wśród rodzinnych wyjazdów

Niemal 60% to wakacje z dziećmi



4. Egipt 11,9%

Niezmiennie popularny kierunek

Najczęściej 4-gwiazdki z All Inclusive



5. Tunezja 8,8%

Nowy kierunek w wakacyjnym TOP 5

Duży wzrost popularności oferty na Lato



6. Hiszpania 8%

Kontynent, Wyspy Kanaryjskie i Baleary

Przeważa standard 3- lub 4-gwiazdkowy



Jak zmieniają się trendy: 2019 vs. 2018

– Wszystko wskazuje na to, że Grecja może stracić miano lidera wśród kierunków wakacyjnych. W sezonie Lato 2019 różnica między Grecją a Turcją znacznie się zmniejszyła i bez wątpienia Turcja będzie konkurowała o nr 1 w rankingach. Jest duża szansa, że więcej Polaków wybierze właśnie ten kierunek w ofercie Last Minute – dodaje Katarzyna Papis-Słupska.

Cypr z największym wzrostem w stosunku do poprzedniego roku

– Wzrost popularności Cypru wynika z dużo większej dostępności cenowej tego produktu, coraz większej siatki połączeń liniowych i przelotów lowcostowych, na bazie których przygotowywana jest oferta. Walory turystyczne Cypru przyciągają: gwarancja pogody, ciekawe zabytki i piękne plaże – zarówno Ayia Napa na południu, jak i mniej znana, ale coraz bardziej popularna, Famagusta w części północnej to miejsca, które warto odwiedzić – mówi Katarzyna Papis-Słupska.

Tunezja wraca do czołówki najbardziej popularnych kierunków

– Już od ubiegłego roku widzimy, że Tunezja wraca jako kierunek wakacyjny Polaków. Gwarantujemy, że jest przygotowana na przyjęcie turystów w tym sezonie. Potwierdzają to nasi pracownicy, którzy wiosną wizytowali hotele z oferty Lato 2019. Obiekty są w pełni gotowe, aby zapewnić Klientom jak najlepsze warunki do spędzenia urlopu. Wiele z nich przeszło gruntowny remont, rozbudowało aquaparki i przygotowało jeszcze więcej atrakcji. Atutami Tunezji są przepiękne piaszczyste plaże i konkurencyjne ceny w stosunku do kierunków europejskich, co wpływa na popularność tego kraju – Katarzyna Papis-Słupska.

Coraz więcej wymagamy: All Inclusive to już standard

– All Inclusive to najwygodniejsza forma wyjazdu, ponieważ wszystkie koszty ponosimy już na etapie rezerwacji. Dotyczy to pełnego pakietu: przelotu, zakwaterowania, wyżywienia i dostępu do hotelowych atrakcji – dodaje Katarzyna Papis-Słupska.

Co piąty Polak spędzi wakacje w luksusowym hotelu najwyższej klasy

– Nasi klienci oczekują dobrego standardu i pełnego serwisu w trakcie wypoczynku. Coroczny wakacyjny urlop to czas, kiedy w końcu mogą zrelaksować się i odpocząć od codzienności, dlatego wymagają oferty w pełnym pakiecie: z barem na plaży, przekąskami w ciągu dnia, kompleksem basenowym i atrakcjami dla dzieci. Tego oczekujemy od wakacji – komentuje Katarzyna Papis-Słupska.

