DOOH jak gorąco, czyli co marketer może zrobić z pogodą

Cyfrowy OOH to nie tylko umieszczanie statycznej grafiki na cyfrowym ekranie, ale medium o ogromnym potencjale marketingowym. DOOH ma wyjątkową zaletę, jaką jest możliwość aktualizowania w czasie rzeczywistym, zgodnie ze zmieniającymi się parametrami. Chcąc, aby przekaz był bardziej trafny, reklamodawcy mogą wykorzystać wiele danych, takich jak: lokalizacja, data, pora dnia, wydarzenia czy pogoda. Ostatnia z wymienionych możliwości jest jedną z najczęściej wybieranych w sezonie letnim.

Sektory, które najchętniej wykorzystują dostosowywanie komunikatów do aktualnej pogody to branża spożywcza i gastronomiczna. W końcu, kto w upalne dni nie ma ochoty na orzeźwienie w postaci lemoniady, pysznego deseru lub piwa?Mieszkańcy Liverpoolu w tym sezonie mieli okazję obejrzeć reklamę OREO wyświetlaną w oparciu o pomiar temperatury i zmieniającą się pogodę. Kiedy na niebie zaświeciło słońce, na ekranach Clear Channel ukazywały się spoty promujące lody tej marki. Taki sposób uruchomienia kampanii pozwolił reklamodawcy nie tylko podnieść jej skuteczność w sposobie dotarcia do odbiorcy, ale także zmniejszyć koszty związane z wyświetlaniem reklamy w momencie, kiedy warunki na zewnątrz były niekorzystne.Kolejną firmą, która wykorzystała zmieniającą się pogodę w kampanii DOOH był McDonald’s. Znana sieć restauracji szybkiej obsługi, z okazji zbliżającego się lata, uruchomiła kampanię promującą dwa orzeźwiające napoje: „Strawberry Lemonade” i „Millionaire's Frappe”. Emisja spotów następowała w momencie, kiedy temperatura wzrosła powyżej 22 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura przekroczyła 25 stopni, na ekranach pojawiała się nowa odsłona, która zawierała dodatkową informację z nazwą miasta oraz z aktualnym odczytem temperatury.Inną kampanią podpowiadającą, czym ugasić pragnienie w upalne dni była reklama piwa San Miguel, która kierowała odbiorców do najbliższego punktu sprzedaży. Przekaz był wyświetlany na ekranach znajdujących się w pobliżu sklepów spożywczych i pubów, które mają w swojej ofercie piwo tej marki. Dynamiczna kampania stworzona przez Pablo London była wyświetlana tylko wtedy, gdy temperatura wzrosła powyżej 18 stopni Celsjusza.Badania przeprowadzone przez Liveposter wykazały, że wyświetlanie kontekstowych treści jest o 49% bardziej skuteczne od statycznej reklamy OOH. Rotacja różnymi komunikatami w obrębie jednej kampanii pozwala na uniknięcie zjawiska „Display blindness”, które występuje w momencie, kiedy spodziewający się nieciekawych spotów obserwatorzy nie zwracają uwagi na reklamę.