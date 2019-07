Programy lojalnościowe kuszą nawet małe sieci sprzedaży

Programy lojalnościowe dobrze sprawdzają się jako narzędzie budowania siatki wiernych klientów. To jeden z wniosków, jakie nasuwa opracowane przez ICAN Institute i Edenred Polska badanie “Wyzwania sprzedaży 2019”.

„To tendencja wzrostowa, którą obserwujemy od kilku lat ”– powiedziała Magdalena Bednarz, Product Line Business Manger Edenred Polska. „Zdobycie klienta i jego utrzymanie staje się dla przedsiębiorców trudniejszym wyzwaniem, niż to miało miejsce w latach poprzednich. Firmy stają się otwarte na nowe rozwiązania „napędzające” sprzedaż, stąd wzrost popularności programów lojalnościowych, których skuteczność (jak potwierdza badanie) jest wysoka i zainteresowanie wciąż rośnie – dodaje.

Dlaczego firmy sięgają po programy wsparcia sprzedaży?

Jakich korzyści z wdrożenia programów lojalnościowych oczekują pracodawcy?

Jakie nagrody są popularne w programach lojalnościowych?

„To tendencja wzrostowa, którą obserwujemy od dłuższego czasu i która wynika z funkcjonalności kart, czyli swobody użytkowania i wyboru nagrody - organizator sam decyduje, kiedy i na jakich zasadach zasili kartę, a uczestnik sam wybiera nagrodę, która świetnie wpasowuje się w nieograniczony katalog nagród przez cały czas trwania programu” - twierdzi Mariusz Cichy, Business Line Incentive Manager z Edenred Polska.

Zebrane dane wskazują, że w minionym roku, aż 2/3 liderów sprzedaży udało się przekroczyć zakładane plany sprzedażowe o 20%, co było m.in. następstwem wprowadzenia programów lojalnościowych . Dziś 65% przedsiębiorstw deklaruje rozwijanie programów wsparcia sprzedaży , a 5% ma zamiar wdrożyć je jeszcze w tym roku. Dla porównania, przed trzema laty z programów lojalnościowych korzystało tylko 45% firm. Wzrostowy trend to dowód na to, że firmy są przekonane o ich skuteczności w kreowaniu strategii sprzedaży.Powodem jest świadomość, że ma to rzeczywisty wpływ na szybki i realny wzrost z inwestycji. Programy lojalnościowe są w stanie pomóc zarówno w optymalizacji kosztów firmowych, jak i utrzymać wysoką motywację uczestników. To wszystko oczywiście pod warunkiem, że prowadzi się je w prawidłowy sposób.Na początku powinniśmy ustalić cel, który mamy do osiągnięcia oraz grupę osób, do której program będzie skierowany. Na tym etapie istotnym jest również określenie budżetu, w oparciu o który powstanie konstrukcja programu. Od pomysłu, po ciekawy i angażujący projekt po system atrakcyjnych nagród, który zapewni każdemu swobodę wyboru i dostępność nagród – tak w skrócie powinien wyglądać idealny program, który każdej firmie gwarantuje sukces.97% badanych widzi w nich potencjał do zwiększenia sprzedaży i udziałów rynkowych. 84% uważa, że programy pomagają zwiększyć i utrzymać motywację klientów, jak również wspierają promocję usług i produktów firmy – zaznacza 83% badanych firm. Co ważne! efektywność programów wsparcia sprzedaży dostrzegają nie tylko największe przedsiębiorstwa, ale również mniejsze firmy z różnych branż.Kto najczęściej korzysta z programów wsparcia sprzedaży? W zdecydowanej większości (91%) są to, a co drugi program skierowany jest do rynku B2C. W przypadku klienta biznesowego dominują punkty handlu hurtowego (96%) oraz sprzedaży detalicznej (78%). Dużą rolę w realizacji strategii sprzedażowej każdej firmy odgrywają również kanały sprzedaży. Im lepsza motywacja i wsparcie sieci dystrybucji i przedstawicieli handlowych, tym gwarancja lepszych wyników dla firmy.Ważne, aby nagradzać nie tylko tych najbardziej aktywnych, osiągających najwyższe wyniki, lecz także tych słabszych do zwiększania obrotów. Tworzenie warunków, w których każdy z nich będzie czuł się komfortowo i doceniony przez firmę przełoży się na ich zaangażowanie w program i obopólny sukces.Najczęściej - nagrody rzeczowe (80%), przedpłacone karty premiowe (52%), oraz zniżki i rabaty (40%). Karty prepaid cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród organizatorów programów lojalnościowych, jak i jego uczestników.Dla 98% firm karty są atrakcyjną formą nagradzania, wzbogacają katalog nagród (92% )firm, a dodatkowo są łatwe w obsłudze (66%).Jak tworzyć programy, które gwarantują sukces? Badania potwierdzają, że co druga firma organizująca programy wsparcia sprzedaży korzysta ze wsparcia zewnętrznych dostawców. Jako główną korzyść wskazują(35%) oraz(26%). Dlaczego? Sam pomysł na program bowiem nie wystarcza, a firmy często nie mają wystarczającej wiedzy, doświadczenia lub czasu, aby zadbać o wszystkie jego elementy. Wybierają zatem sprawdzone rozwiązanie - współpracę z doświadczoną firmą, która kompleksowo zaprojektuje program, zadba o wszystkie jego elementy - jak dobór odpowiednich nagród, mechanizm premiowania i obsługę programu. Skuteczny program lojalnościowy musi realnie angażować grupę klientów, kontrahentów lub pracowników. Lepiej zatem zadbać o jego powodzenie wybierając zewnętrznych partnerów, niż narazić firmę na porażkę i spadek lojalności.