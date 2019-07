Duże rodziny w Orange płacą mniej

Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może skorzystać ze zniżek na usługi Orange Polska, przygotowanych w ramach programu Karta Dużej Rodziny. Od 8 lipca w ramach tej oferty można kupić czwartą i piątą kartę SIM z wybranym Planem Mobilnym ze zniżką 25 zł co miesiąc.

Ponadto klienci Orange posiadający Kartę Dużej Rodziny, tak jak wszyscy pozostali klienci, skorzystają z comiesięcznego rabatu za łączenie usług w Orange w wysokości 20 zł. Oznacza to, że decydując się na Plan Mobilny 45, czwartą i piątą kartę SIM klient otrzyma za 0 zł. Z kolei w Planie Mobilnym 55 czwarta i piąta karta SIM, uwzględniając obydwie zniżki, będzie kosztować tylko 10 zł miesięcznie, a w Planie Mobilnym 75 - 20 zł.Dzięki zniżkom łączne wydatki na usługi mobilne dla 5-osobowej rodziny w Planie Mobilnym 45 to 95 zł miesięcznie. To nie wszystko - każda kolejna dokupiona karta SIM (licząc od drugiej karty SIM) to dodatkowe 3 GB na konto. A im więcej kart SIM, tym więcej korzyści dla rodziny.Każdy Plan Mobilny 45, 55 i 75 zawiera nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy w kraju i w roamingu w UEoraz duże pakiety danych w kraju i w roamingu w UE. Najtańszy plan zawiera 7 GB, a kolejne dwa są z internetem bez limitu GB. Powiększone pakiety danych w abonamencie oraz dodatkowe gigabajty za łączenie usług w Orange umożliwią komfortowe korzystanie z internetu, przeglądanie treści multimedialnych i mediów społecznościowych, w kraju i za granicą.W ofercie dla dużych rodzin w Orange nie trzeba podpisywać umów na potrzeby wszystkich członków rodziny w jednym czasie, można to zrobić w dowolnym terminie. Niemniej, jeśli w jednym dniu klient zakupi więcej niż jedną kartę SIM, otrzyma dodatkową korzyść –zapłaci 50 zł opłaty aktywacyjnej tylko za pierwszą kartę.Uprawnienia wynikające z dotychczas obowiązującej oferty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny zostają zachowane klientom Orange do czasu przejścia na nową ofertę.