Szwajcaria, Singapur i Kanada to najlepsze miejsca do pracy i życia – wynika z najnowszej edycji rankingu rankingu HSBC Expat Annual League Table. Względem poprzedniego zestawienia Polska poskoczyła aż o 10 pozycji, plasując się na silnym 13. miejscu wśród najlepszych destynacji dla ekspatów, czyli specjalistów, którzy opuścili rodzinny kraj, aby zarobkować za granicą.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rawpixel - Fotolia.com Najlepsza jakość życia w Szwajcarii Najlepsza jakość życia w Szwajcarii, ale Polska mocno awansuje.

„Szwajcaria jest godnym zwycięzcą, po raz pierwszy wygrywając w tegorocznym badaniu najlepszych miejsc do życia i pracy. Jako wiodący międzynarodowy bank na świecie wiemy, że istnieje wiele różnych czynników, które są ważne, gdy ludzie podejmują decyzję o przeprowadzce. Nasze badania wykazały, że Szwajcaria jest fantastycznym wyborem zarówno dla profesjonalistów zorientowanych na karierę, którzy chcą zwiększyć swoje zarobki, jak i dla osób poszukujących lepszej jakości życia. Ma jedne z najpiękniejszych i najbardziej bezpiecznych miejsc na świecie, a także wiele możliwości rozwoju zawodowego ”.



„W tym roku mamy zróżnicowane top 10, a miejsca, które się w nim znalazły, osiągnęły dobre wyniki z różnych powodów. Nasze badania pokazują, że ekspaci szukają miejsc, do których mogą się przeprowadzić, odpowiadających ich priorytetom oraz celom. Z taką różnorodnością na pewno, każdy rozważający przeprowadzkę za granicę, znajdzie miejsce dla siebie. ”



TOP 10 HSBC Expat Annual League

Szwajcaria Singapur Kanada Hiszpania Nowa Zelandia Australia Turcja Niemcy Zjednoczone Emiraty Arabskie Wietnam

Tym razem zwyciężczynią dorocznego rankingu najlepszych miejsc do pracy i życia okazała się Szwajcaria. Co pozwoliło temu państwu awansować aż z 8. miejsca? Przede wszystkim gwarantowana tam jakość życia , konkurencyjne stawki wynagrodzeń oraz atrakcyjność otoczenia. Singapur, który przez ostatnie dwa lata piastował pozycję lidera uplasował się tym razem na drugim miejscu.Zdecydowana większość, bo aż 82 proc. badanych wskazuje, że od czasu przeprowadzki do tego kraju poprawie uległa ich jakość życia. 72 proc. jest zdania, że otoczenie, w którym żyją obecnie jest czystsze i bardziej atrakcyjne niż w ich ojczyźnie, a 42 proc. przyznaje, że lepsza jest ich kondycja fizyczna.Nie bez znaczenia dla zwycięstwa Szwajcarii były również czynniki finansowe. Siedem na dziesięciu (71 proc.) osób, które przeprowadziły się do Szwajcarii, dysponuje obecnie wyższymi dochodami, a ich średnia pensja wynosi 111 587 dolarów, znacznie powyżej średniej globalnej 75 966 dolarów. Ponieważ główne szwajcarskie miasto Zurych jest jednym z najważniejszych światowych centrów finansowych, co piąty (19 proc.) zagraniczny młody profesjonalista pracuje w branży usług finansowych.Badani ekspaci wskazują również na stabilne otoczenie polityczne i gospodarcze Szwajcarii, jako kluczowy czynnik decydujący o jej wyborze jako miejsca do mieszkania i pracy. Zdecydowana większość osób, które przeprowadziły się do Szwajcarii, jest zadowolona z stabilności gospodarczej (80 proc.) i politycznej (86 proc.).John Goddard, Head of HSBC Expat, komentując wyniki badania podkreślił:Singapur, który zajął drugie miejsce w zestawieniu HSBC Expat jest najlepszym miejscem na świecie, dla osób przeprowadzających się z dziećmi. Dzięki dwujęzycznemu systemowi edukacji, w którym wszystkie dzieci uczą się w języku angielskim, podczas gdy ich języki ojczyste są nauczane osobno, 62 proc. osób, które się tam przeprowadziły, twierdzi, że system szkolnictwa w Singapurze jest lepszy niż w ich ojczyźnie, a 69 proc. chwali możliwość uczenia się nowych języków w szkołach przez dzieci.Trzecia na podium Kanada jest uważana za drugie po Turcji, najbardziej przyjazne miejsce na świecie dla zagranicznych gości. 80 proc. respondentów w Kanadzie twierdzi, że jakość życia jest tam lepsza niż w ojczyźnie, w porównaniu do średniej na świecie wynoszącej 65 proc. Przyjazna ekspatom atmosfera skłania do długoterminowego związania swojej przyszłości z obecnym miejscem pobytu. 75 proc. zagranicznych specjalistów utrzymuje większość swojego majątku w Kanadzie, co jest najwyższym odsetkiem wśród rynków uwzględnionych w badaniu.Komentując pierwszą dziesiątkę w tegorocznym rankingu, John Goddard, Head of HSBC Expat podkreślił:Polska, która w badaniu zajęła 13. miejsce (rok temu była to 23 pozycja), była wskazywana przez ekspatów jako dobre miejsce do życia ze względu na możliwość realizacji aspiracji w zakresie rozwoju kariery, doskonalenia umiejętności prywatnych i zawodowych, a także osiągnięcia work/life balance.