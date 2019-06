Jak znaleźć odpowiedniego pracownika produkcji?

Znalezienie odpowiedniego pracownika produkcji to dziś spore wyzwanie. Już co czwarty pracodawca deklaruje, że jest o to trudniej niż przed rokiem. Nic zatem zaskakującego, że rekruterzy robią, co mogą, aby zdobyć zainteresowanie kandydatów. Jakie czynniki decydują, że dana oferta jest dla pracownika atrakcyjna? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza raport OLX Praca Know How 2019.

Wniosek jest jasny - podkreślajmy w ofercie zasady wynagrodzenia i proponowane widełki płacowe - to zwiększy liczbę aplikacji niemal o 50%. Ponadto jeśli jesteśmy firmą o przyjaznej kulturze organizacyjnej, warto się tym chwalić i poza suchymi faktami, zaprezentować “ludzką twarz” firmy, np. dodając opis przedsiębiorstwa. Dodatkowo warto skorzystać z opcji przekierowania do własnej strony www ze strony firmowej na OLX, gdzie można pokazać więcej, m.in. zdjęcia zespołu czy filmy z ważnych wydarzeń - mówi Grzegorz Sawicki, Sales Manager w OLX Praca. Żeby nasze ogłoszenie było traktowane jako wiarygodne, należy zamieścić w nim podstawowe dane firmy. Niestety ogłoszenia publikowane przez agencje rekrutacyjne, które nie uwzględniają nazwy klienta, są traktowane jako mniej interesujące. Te zabiegi mają bezpośredni wpływ na liczbę spływających do rekruterów CV – dodaje.

Jeśli są w firmie osoby, które awansowały z stanowiska produkcyjnego na wyższe stanowiska, warto uwzględnić tę informację w ogłoszeniu. Jest to dowód na to, że firma daje szansę rozwoju. Dla części pracowników produkcyjnych będzie to dodatkowa motywacja do wytężonej pracy. Poza tym, dla tej grupy zawodowej ważne jest odczuwanie dumy ze swojego miejsca pracy, a tego rodzaju materiały budują pozytywny wizerunek pracodawcy. - dodaje Grzegorz Sawicki.

Czasem wystarczy, że ktoś przyjdzie i doceni twoją pracę. To dużo daje. Pochwała zamiast polecenia „przyspiesz” (...) - mówi jeden z pracowników, który wziął udział w badaniu.

Kandydaci do pracy w produkcji nie poświęcają analizie ogłoszenia zbyt wiele czasu. Liczą się dla nich konkretne czynniki. Jak dowodzi badanie zrealizowane wśród osób poszukujących zatrudnienia w produkcji poprzez OLX Praca, kluczowymi kwestiami są: wynagrodzenie ( 4,5 w 5-stopniowej skali) oraz dobra atmosfera w pracy (3,8 pkt). Na kolejnych pozycjach uplasowały się godziny pracy, możliwości rozwoju kariery oraz lokalizacja (po 2,9 pkt).Praca w hali produkcyjnej niejednokrotnie wiąże się z trudnymi warunkami, które wymagają ustalenia i przestrzegania określonych reguł. W ogłoszeniu o pracę warto więc zamieścić np. zdjęcia obrazujące miejsce i narzędzia pracy, lub też zawrzeć wyczerpujące informacje na ich temat. Dobrym pomysłem jest również wskazanie podstawowych zasady współpracy i zakresu obowiązków.Jak wynika z opinii pracowników produkcji zebranych w ramach badania OLX umiejętnie dobrany pakiet udogodnień świadczy o tym, w jaki sposób firma ich traktuje. Najbardziej cenione benefity to: obiad za „złotówkę”, autobus pracowniczy czy możliwość szkolenia się np. z obsługi wózków widłowych. Ważniejsze od benefitów są jednak relacje z szefem.W 2018 roku najwięcej ogłoszeń w branży produkcyjnej opublikowano na portalu OLX Praca - aż 10 tys. (dla porównania ofert na stanowisko kasjer/ekspedient opublikowano 9,8 tys., a kierowca - 9,7 tys.). Konkurencja jest duża, dlatego warto podejść do tematu ogłoszenia bardzo skrupulatnie. Dla większości kandydatów jest to jedyny moment, gdy mają styczność z marką, niezbędna jest więc odpowiednia zachęta do podjęcia współpracy. Uwzględnienie powyższych wskazówek spowoduje, że oferta zamieszczona na portalu będzie atrakcyjniejsza, a liczba napływających CV bardziej satysfakcjonująca.