Jak zmiana pokoleniowa wpływa na ubezpieczenia na życie?

Mobilność, nieustanny dostęp do najbardziej nowoczesnych technologii, hołdowanie ekonomii współdzielenia czy zamiłowanie do zmian. Tak właśnie żyją reprezentanci pokolenia Z. Od marek oczekują szybkiego reagowania na ich bieżące potrzeby, są mało skłonni do przywiązywania się do rzeczy i miejsc. Z tych też względów zbudowanie ich lojalności nie należy do rzeczy najłatwiejszych. To duże wyzwanie dla branży ubezpieczeniowej. Jak bowiem przekonać żyjące z dnia na dzień Zetki, że ubezpieczenie na życie to gra warta świeczki i zabezpieczenie na przyszłość dla siebie i najbliższych?

Polacy nie ubezpieczają się na życie

Postęp technologiczny – większe wyzwanie niż zmiana pokoleniowa

Kliknij, aby powiekszyć fot. Stockwerk-Fotodesign - Fotolia.com Ubezpieczenie na życie Branża ubezpieczeniowa, wzorem banków, powinna już teraz zastanowić się, jak zainteresować pokolenie Z ubezpieczeniami na życie.

Nie tylko produkt, ale i kanał dystrybucji dopasowany do potrzeb

Sektor bankowy – źródło dobrych praktyk

Edukacja – rola agentów