Polska Stacja Antarktyczna - kluczowy etap budowy na krańcu świata
2025-11-08 00:01
Polska Stacja Antarktyczna - kluczowy etap budowy na krańcu świata © fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak przebiega trzeci etap budowy nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego
- Jakie wyzwania stawiają surowe warunki klimatyczne Antarktyki dla realizacji inwestycji
- Jakie elementy zawiera nowoczesny budynek stacji – laboratoria, zaplecze mieszkalne i techniczne
- Jakie firmy i instytucje odpowiadają za projekt, wykonawstwo oraz logistykę przedsięwzięcia
Załadunek statku ESL Australia w porcie Gdynia
Inwestorem przedsięwzięcia jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN). Trzeci etap budowy inwestycji realizuje konsorcjum firm Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction wraz z pracownikami inwestora.
Budowa na krańcu świata
Budowa nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego jest podzielona na etapy i trwa od 2018 roku. Ze względu na surowe warunki atmosferyczne, prace budowlane zewnętrzne mogą być prowadzone jedynie w miesiącach cieplejszych – głównie w czasie tzw. „lata antarktycznego”.
Jednym z największych wyzwań są silne podmuchy wiatru, przekraczające 150 km/h. Działania na budowie muszą być wtedy przerwane do czasu kolejnego „okna pogodowego”, a materiały na placu budowy starannie zabezpieczone na czas występowania wiatru huraganowego.
Skrzyniopalety gotowe do transportu na budowę stacji
Konstrukcja stacji w drodze na Wyspę Króla Jerzego
Dekpol Budownictwo uczestniczył w części wcześniejszych etapów kompleksowej modernizacji stacji, podczas których na miejscu zrealizowano nową halę sprzętu pływającego, magazyn, a także posadowiono fundamenty i zamontowano stalową konstrukcję wsporczą budynku głównego stacji.
Jednym z kroków milowych trzeciego etapu budowy nowego budynku głównego stacji był kilkutygodniowy montaż próbny przeprowadzony w Polsce, obejmujący blisko 1/3 powierzchni budynku głównego. Następnie konstrukcja wraz z panelami poszytymi blachą została rozmontowana, spakowana i przetransportowana do portu w Gdyni. Wraz z nią zostały spakowane pozostałe elementy nowego budynku stacji, materiały niezbędne do jej realizacji oraz potrzebny sprzęt. Ponad 100 samochodów przywiozło skompletowaną przez konsorcjum dostawę do portu.
Wypłynięcie transportu z portu w Gdyni
Budowa Polskiej Stacji Antarktycznej to dla nas powód do dumy i ogromnej satysfakcji. Z przyjemnością obserwujemy, jak drewno znajduje zastosowanie w tak wyjątkowych konstrukcjach. Zarówno projektanci, jak i inwestorzy coraz bardziej doceniają jego zalety – wytrzymałość przy dużej lekkości, łatwość obróbki oraz co jest coraz częstszym aspektem – neutralność środowiskową.
Patrząc na stan elementów, które nasz zakład dostarczył na stację niemal 50 lat temu, jesteśmy przekonani, że obiekt wznoszony przy udziale Andrewex Construction będzie służył polskiej nauce przez wiele pokoleń - mówi Artur Kowalski, prezes zarządu Andrewex Construction (partner konsorcjum).
Polska Stacja Antarktyczna - kluczowy etap budowy na krańcu świata
To przedsięwzięcie logistyczne o skali, jakiej nie było w historii polskich wypraw antarktycznych od ponad 50 lat. Cały proces został starannie i szczegółowo zaplanowany. Na statku, obok materiałów budowlanych, znalazły się również moduły o konstrukcji drewnianej, wyprodukowane w zakładach Andrewex Construction, które w pierwszej fazie użytkowania będą pełnić rolę zaplecza mieszkalnego dla zespołu montażowego - podkreśla Serafin Jerzy Szyszka, Dyrektor Wydziału Realizacji Kontraktów w Andrewex Construction (partner konsorcjum).
Planowane działania
Pierwszym działaniem po dotarciu materiałów, sprzętu i całej ekipy do Antarktyki jest rozładunek – trwający około dziesięciu dni. Będzie on prowadzony na wodach Zatoki Admiralicji, przy braku infrastruktury portowej i przy użyciu m.in. transporterów pływających. Zakładając korzystne warunki pogodowe, na koniec listopada powinny rozpocząć się prace nad kompletnym montażem konstrukcji budynku wraz z panelami elewacyjnymi i wentylacją w przestrzeni technicznej.
Słonie morskie odpoczywające na plaży Wyspy Króla Jerzego
Jednym z najbardziej czasochłonnych działań podczas najbliższego sezonu będzie wykonanie zamknięć poszycia z blachy elewacyjnej na połączeniach paneli. Będą to prace wymagające sprzyjających warunków pogodowych i wyjątkowej precyzji: od ich jakości będzie zależała szczelność bryły, a tym samym trwałość budynku i bezpieczeństwo jego przyszłych użytkowników.
Zastosowana blacha w kolorze złoto-miedzianym, układana w rąbek, powstaje ze stopów miedzi, aluminium, cynku i cyny. Z biegiem lat będzie patynowała w elegancki sposób, co stanowi jej dodatkowy atut wizualny, a przede wszystkim nie będzie wymagała ciągłej konserwacji w warunkach silnej abrazji i oddziaływania aerozoli morskich – mówi Mateusz Falborski, Kierownik budowy Dekpol Budownictwo (lider konsorcjum).
Na koniec tego etapu budowy zaplanowane są prace wykończeniowe i wyposażenie wnętrz. W nowym budynku głównym stacji znajdą się m.in. laboratoria, jadalnia z zapleczem kuchennym, hall, pokoje mieszkalne, siłownia, biblioteka, chłodnia, mroźnia a nawet szklarnia.
Ważna inwestycja dla polskiej nauki
Nowy budynek główny Polskiej Stacji Antarktycznej to projekt niezwykle istotny dla polskiej nauki. Prowadzone są tu badania z zakresu m.in. ekologii, oceanografii czy klimatologii. Pierwsze budynki stacji powstały już w latach 70. i są dziś wyeksploatowane. Stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury dla naukowców pozwoli Polsce utrzymać się w elitarnym gronie dwudziestu państw prowadzących całoroczne stacje naukowo-badawcze w Antarktyce.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
