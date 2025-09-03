Koniec papierowych formalności po kolizji: zobacz, jak działa mStłuczka
2025-09-03 00:45
mStłuczka - nowa funkcja aplikacji mObywatel © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak krok po kroku skorzystać z mStłuczki w aplikacji mObywatel?
- Kiedy można sporządzić cyfrowe oświadczenie o zdarzeniu drogowym?
- Jak przesłać zgłoszenie szkody bezpośrednio do ubezpieczyciela?
- Dlaczego mStłuczka jest bezpieczniejsza niż tradycyjne załatwianie formalności?
mStłuczka – korzyści dla wszystkich
mStłuczka w mObywatelu to nowoczesne narzędzie, które ułatwi radzenie sobie w sytuacji kolizji drogowej. Dzięki niemu kierowcy mogą w aplikacji sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, uzupełnić je o zrobione na miejscu zdjęcia i szybko przekazać zgłoszenie szkody do wybranego ubezpieczyciela.
Naszym celem jest, by państwo wspierało obywateli w codziennych sytuacjach – również tych nagłych i stresujących. Dlatego uruchomiliśmy usługę mStłuczka w aplikacji mObywatel. Dzięki niej kierowcy mogą sporządzić oświadczenie o kolizji w pełni online, co znacząco ułatwia i przyspiesza formalności. To przykład tego, jak cyfrowe usługi mogą przekładać się na realny komfort życia – mówi wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.
Usługa ma gwarantować korzyści zarówno dla kierowców, jak i ubezpieczycieli likwidujących szkodę. Jedną z nich jest brak papierowej dokumentacji. Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji czy zgłoszenie szkody odbywa się z poziomu aplikacji, bez konieczności wypełniania i dostarczania papierowych formularzy. Kierowcy mają też możliwość pobrania oświadczenia na swoje urządzenia w formacie PDF. Plik jest podpisany certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji, który stanowi rodzaj cyfrowej pieczęci potwierdzającej autentyczność i integralność sporządzonego w aplikacji dokumentu. Oznacza to, że sprawca nie będzie miał możliwości jego podważenia, np. kwestionując autentyczność swojego podpisu. Zdarzało się to przy papierowych oświadczeniach.
mStłuczka to też wyższa jakość danych pojawiających się w oświadczeniach i zgłoszeniach szkody. Potrzeba ich manualnego wpisywania została zminimalizowana, a uzupełniane automatycznie informacje pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu dane są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.
Dla ubezpieczycieli mStłuczka to przede wszystkim możliwość większej automatyzacji procesów rejestracji i likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych ubezpieczeniowych zminimalizowane jest również ryzyko błędów lub nieścisłości, które mogą powstawać przy sporządzaniu papierowego oświadczenia.
Jak skorzystać z mStłuczki?
mObywatel ma towarzyszyć użytkownikom w różnych momentach życiowych, w tym podczas zdarzeń, których woleliby uniknąć. Taka jest mStłuczka – prosty sposób na formalności po kolizji, która jest sytuacją niezwykle stresującą. Nowa funkcja umożliwia kierowcom spisanie oświadczenia i dołączenie do niego zdjęć. Szkodę można od razu zgłosić do ubezpieczyciela wprost z aplikacji. Cyfrowo i bez papieru. mStłuczka potwierdza, że mObywatel to cyfrowy asystent gotowy do pomocy przez całą dobę – mówi Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
Usługa mStłuczka ma dwie niezależne funkcje. Pierwsza to spisanie oświadczenia przez osoby kierujące pojazdami uczestniczącymi w kolizji, druga – zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przez osobę poszkodowaną.
Kierowcy mogą sporządzić oświadczenie, jeśli obie strony mają aplikację mObywatel i są zgodne, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Pojazdy, którymi kierowali podczas zdarzenia, muszą być zarejestrowane w Polsce. Do oświadczenia można od razu załączyć zdjęcia pojazdów oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia. Warto pamiętać, że z mStłuczki można skorzystać, kiedy w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały tylko pojazdy i nikt nie został ranny.
Zgłoś stłuczkę w telefonie – jak to działa?
mStłuczka w aplikacji znajduje się w kategorii Kierowca i pojazdy, obok między innymi Punktów karnych czy Uprawnień kierowcy.
Usługa ta pozwala nie tylko na spisanie nowego oświadczenia, ale daje też dostęp do spisanych już dokumentów – pojawią się one wtedy na ekranie głównym mStłuczki.
Oświadczenie o zdarzeniu drogowym w mStłuczce spiszecie, jeśli:
- macie aplikację mObywatel,
- kolizja dotyczy dwóch pojazdów zarejestrowanych w Polsce,
- ustalicie między sobą, kto jest sprawcą kolizji.
Gdy któraś ze stron nie ma aplikacji mObywatel, należy spisać tradycyjne oświadczenie.
Jak odbywa się wymiana informacji między uczestnikami zdarzenia, którzy korzystają z usługi mStłuczka? Szybko, łatwo i bezpiecznie poprzez:
- zeskanowanie kodu QR,
- przekazanie kodu numerycznego.
Spisanie oświadczenia w kilku krokach
Podczas korzystania z usługi mStłuczka każda ze stron musi określić swoją rolę w zdarzeniu i wybrać, czy jest:
- osobą poszkodowaną,
- sprawcą kolizji.
Oprócz tego w aplikacji:
- potwierdzicie swoją tożsamość,
- wskażecie pojazdy, którymi kierowaliście oraz potwierdzicie, czy są one ubezpieczone,
- dodacie informacje o uszkodzeniach Waszych pojazdów,
- dołączycie zdjęcia, które powinny jak najlepiej pokazywać uszkodzenia oraz obrazować, co stało się na miejscu zdarzenia,
- uzupełnicie dane kontaktowe.
Dodatkowo jedno z Was musi podać okoliczności zdarzenia, czyli:
- określić, kiedy do niego doszło (godzina i data),
- wskazać miejsce zdarzenia (zgoda na udostępnienie aplikacji swojej lokalizacji ułatwi oznaczenie miejsca, w którym doszło do kolizji),
- opisać, co się stało.
Sprawdź, jak skorzystać z usługi mStłuczka krok po kroku!
Spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym nigdy nie było tak łatwe i intuicyjne. Zobacz, jak to zrobić:
- Zaloguj się do aplikacji.
- Przejdź do Usług, a następnie w kategorii Kierowca i pojazdy wybierz mStłuczka.
- Naciśnij Spisz nowe.
- Wybierz swoją rolę w zdarzeniu: Jestem osobą poszkodowaną lub Jestem sprawcą kolizji.
- Przejdź przez wymianę danych z drugą osobą poprzez kod numeryczny lub zeskanowanie kodu QR.
- Intuicyjny proces przeprowadzi Cię przez spisanie oświadczenia krok po kroku.
- Gdy chcesz zgłosić szkodę, naciśnij Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela. Jeśli chcesz pominąć ten krok, naciśnij Pobierz oświadczenie w formie PDF na swój telefon. Jeśli nie chcesz zrobić tego od razu, możesz to zrobić w dowolnym momencie.
- To wszystko! Twoje spisane oświadczenie będzie widoczne w usłudze mStłuczka przez 3 lata.
Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi to osobna funkcja w usłudze mStłuczka. Po sporządzeniu oświadczenia kierowca może je pobrać lub zgłosić szkodę do ubezpieczyciela jednym kliknięciem. Zgłoszenie wysłane przez mObywatela rejestrowane jest przez ubezpieczyciela od razu, a jego obsługa odbywa się elektronicznie. Warto skorzystać z tej możliwości, aby przyspieszyć i uprościć proces zgłoszenia szkody.
Bez współpracy nie byłoby mStłuczki
mStłuczka w mObywatelu to nowa usługa Ministerstwa Cyfryzacji przygotowana przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) i ubezpieczycielami. Dzięki zaangażowaniu wymienionych instytucji i firm możliwe było stworzenie nowoczesnego rozwiązania, które integruje dane z wielu źródeł i usprawnia obsługę zdarzeń drogowych.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni w projekcie rolę integratora usługi mStłuczka z systemami ubezpieczycieli i rejestrem państwowym – Centralną Ewidencją Pojazdów. Dzięki temu użytkownicy aplikacji mogą utworzyć wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i przekazać je do właściwego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele uzyskają natomiast dzięki UFG dostęp do wygenerowanych w aplikacji oświadczeń, które mogą pobrać i obsłużyć po zgłoszeniu szkody przez kierowców poszkodowanych w kolizjach.
Fundusz zapewnia ubezpieczycielom dostęp do najwyższej jakości zweryfikowanych danych dotyczących zdarzeń drogowych, co z pewnością przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom – mówi Radosław Bedyński, wiceprezes zarządu UFG.
Polska Izba Ubezpieczeń reprezentuje rynek w procesach legislacyjnych związanych z ubezpieczeniami. Prowadzi także dialog z instytucjami publicznymi, jak KNF czy UOKiK w imieniu branży ubezpieczeniowej. Celem działań Izby jest zarówno rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych w ubezpieczeniach jak i poprawa doświadczeń klienta na rynku cyfrowym. PIU reprezentowała zakłady ubezpieczeń w procesie realizacji usługi mStłuczka.
Plany rozwoju mStłuczki
W najbliższych miesiącach Centralny Ośrodek Informatyki będzie pracować nad dodaniem do mStłuczki kolejnych kategorii zdarzeń. Pojawić ma się między innymi funkcja, która pozwala na spisanie oświadczenia większej liczbie kierowców w przypadku zdarzeń wielostronnych. Wirtualny asystent, czyli czatbot oparty na sztucznej inteligencji, ma natomiast pełnić rolę wsparcia informacyjnego i ułatwiać załatwianie formalności przy użyciu mObywatela. Po jego wdrożeniu do aplikacji także kierowcy będą mogli uzyskać wskazówki i podpowiedzi od asystenta w trakcie spisywania oświadczenia, i zgłaszania szkody.
mObywatel bramą do cyfrowych usług
mObywatel rozwijany jest tak, aby proaktywnie wspierać Polaków. Każda zmiana w aplikacji wpisuje się w „mapę momentów życiowych obywateli”. Tylko przez ostatnie półtora roku w mObywatelu wprowadzono 18 nowych usług, a pod koniec lipca br. zmieniony został interfejs aplikacji, by korzystanie z niej było jeszcze prostsze. To najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji. Doceniają to Polki i Polacy, aż 10 mln z nich używa mObywatela. Każdego dnia jest milion logowań w aplikacji.
Komentarze (0)
