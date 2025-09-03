Koniec papierowych formalności po kolizji: zobacz, jak działa mStłuczka

Kolizja drogowa nie musi oznaczać już stosu formularzy oraz nerwowego poszukiwania długopisu i kartki. Dzięki mStłuczce w aplikacji mObywatel formalności po stłuczce można załatwić z poziomu telefonu. Sprawdź, jak korzystać z nowej usługi i dowiedz się dlaczego cyfrowe rozwiązanie może być wygodniejsze i bezpieczniejsze niż tradycyjny papier.

mStłuczka – korzyści dla wszystkich

Naszym celem jest, by państwo wspierało obywateli w codziennych sytuacjach – również tych nagłych i stresujących. Dlatego uruchomiliśmy usługę mStłuczka w aplikacji mObywatel. Dzięki niej kierowcy mogą sporządzić oświadczenie o kolizji w pełni online, co znacząco ułatwia i przyspiesza formalności. To przykład tego, jak cyfrowe usługi mogą przekładać się na realny komfort życia – mówi wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.

Jak skorzystać z mStłuczki?

mObywatel ma towarzyszyć użytkownikom w różnych momentach życiowych, w tym podczas zdarzeń, których woleliby uniknąć. Taka jest mStłuczka – prosty sposób na formalności po kolizji, która jest sytuacją niezwykle stresującą. Nowa funkcja umożliwia kierowcom spisanie oświadczenia i dołączenie do niego zdjęć. Szkodę można od razu zgłosić do ubezpieczyciela wprost z aplikacji. Cyfrowo i bez papieru. mStłuczka potwierdza, że mObywatel to cyfrowy asystent gotowy do pomocy przez całą dobę – mówi Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Zgłoś stłuczkę w telefonie – jak to działa?

macie aplikację mObywatel,

kolizja dotyczy dwóch pojazdów zarejestrowanych w Polsce,

ustalicie między sobą, kto jest sprawcą kolizji.

zeskanowanie kodu QR,

przekazanie kodu numerycznego.

Spisanie oświadczenia w kilku krokach

osobą poszkodowaną,

sprawcą kolizji.

potwierdzicie swoją tożsamość,

wskażecie pojazdy, którymi kierowaliście oraz potwierdzicie, czy są one ubezpieczone,

dodacie informacje o uszkodzeniach Waszych pojazdów,

dołączycie zdjęcia, które powinny jak najlepiej pokazywać uszkodzenia oraz obrazować, co stało się na miejscu zdarzenia,

uzupełnicie dane kontaktowe.

określić, kiedy do niego doszło (godzina i data),

wskazać miejsce zdarzenia (zgoda na udostępnienie aplikacji swojej lokalizacji ułatwi oznaczenie miejsca, w którym doszło do kolizji),

opisać, co się stało.

Sprawdź, jak skorzystać z usługi mStłuczka krok po kroku!

Zaloguj się do aplikacji.

Przejdź do Usług, a następnie w kategorii Kierowca i pojazdy wybierz mStłuczka .

. Naciśnij Spisz nowe .

. Wybierz swoją rolę w zdarzeniu: Jestem osobą poszkodowaną lub Jestem sprawcą kolizji .

lub . Przejdź przez wymianę danych z drugą osobą poprzez kod numeryczny lub zeskanowanie kodu QR.

Intuicyjny proces przeprowadzi Cię przez spisanie oświadczenia krok po kroku.

Gdy chcesz zgłosić szkodę, naciśnij Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela . Jeśli chcesz pominąć ten krok, naciśnij Pobierz oświadczenie w formie PDF na swój telefon. Jeśli nie chcesz zrobić tego od razu, możesz to zrobić w dowolnym momencie.

. Jeśli chcesz pominąć ten krok, naciśnij na swój telefon. Jeśli nie chcesz zrobić tego od razu, możesz to zrobić w dowolnym momencie. To wszystko! Twoje spisane oświadczenie będzie widoczne w usłudze mStłuczka przez 3 lata.

Bez współpracy nie byłoby mStłuczki

Fundusz zapewnia ubezpieczycielom dostęp do najwyższej jakości zweryfikowanych danych dotyczących zdarzeń drogowych, co z pewnością przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom – mówi Radosław Bedyński, wiceprezes zarządu UFG.

