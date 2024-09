Branża elektro, czyli atrakcyjna praca nie tylko dla elektronika

Elektronika to branża, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród kandydatów do pracy, doganiając pod tym względem nawet IT. Potwierdzają to najnowsze doniesienia Grupy Progres, z których wynika, że o pracę w sektorze elektronicznym pyta już co 4. osoba poszukująca zatrudnienia. Dobrą wiadomością dla zainteresowanych pracą w elektro jest szeroki wachlarz stanowisk oferowanych przez pracodawców.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie stanowiska czekają na osoby chętne do pracy w branży elektronicznej?

Którzy z pracodawców z branży elektronicznej cieszą się największą popularnością?

Jakie są zalety zatrudnienia w tym sektorze?

W skrócie

Jak wynika z raportu Grupy Progres, 25 proc. kandydatów szukających etatu pyta o wakaty w sektorze elektroniki, a 50 proc. pracowników tymczasowych, którzy wcześniej pracowali w tej branży, wraca do niej przy kolejnych projektach.

Obecnie na chętnych czeka wiele różnorodnych stanowisk tj. technik naprawy urządzeń elektrycznych, czy technik utrzymania ruchu, technik serwisu, młodszy operator produkcji, inżynier procesu, produkcji czy jakości, technik elektronik, magazynier i kontroler jakości.

Najczęściej pracę można znaleźć w województwach i miastach, w których elektronika rozwija się szczególnie dynamicznie tj. śląskie, Wrocław, Warszawa, Łódź i Trójmiasto.

W grupie firm działających w tych regionach, które cieszą się szczególną popularnością wśród kandydatów, znajdują się: LG Electronics, Siemens, BSH, Samsung, Philips, Intel, Future Processing, Flex, Jabil, Whirlpool i TCL Operations.

Wśród zalet branży elektronicznej, najczęściej wymienianych przez kandydatów ubiegających się o etat w tym sektorze są: stabilność zatrudnienia, komfortowe warunki pracy, mnogość stanowisk i możliwości rozwoju, konkurencyjne wynagrodzenie oraz benefity. Dla kobiet liczy się też otwartość przedsiębiorców działających w przemyśle elektronicznym na ich zatrudnianie oraz oferowane im przyjazne warunki pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. jcomp na Freepik Branża elektroniki cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów Jak wynika z raportu Grupy Progres, 25 proc. kandydatów szukających etatu pyta o wakaty w sektorze elektroniki.

Elektro działa jak magnes. Co 4. chętny do pracy w elektro

Sektor elektroniki jest często postrzegany jako pewny i atrakcyjny dla osób poszukujących zatrudnienia i faktycznie można powiedzieć, że sytuacja w nim jest stabilna i nie następuje tu powracająca fala grupowych zwolnień oraz masowych ograniczeń rekrutacji. Jednak wydarzenia na przestrzeni ostatnich kilku lat pokazały, że nawet ta gałąź gospodarki nie jest wolna od poważnych tąpnięć. W zeszłym roku kilka dużych firm ogłosiło redukcję zatrudnienia o 15 proc. z powodu spadku zamówień, a jeden z podmiotów był zmuszony tymczasowo zamknąć zakład produkcyjny z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Nie spowodowało to jednak spadku zainteresowania kandydatów pracą w branży elektronicznej. Obserwujemy raczej jego wzrost, a popyt na specjalistów napędza w niej dodatkowo rosnąca liczba zamówień proedukacyjnych składanych przez firmy działające w sektorze zbrojeniowym, motoryzacyjnym oraz lotniczym, czyli branże coraz częściej korzystające z usług elektro – mówi Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.

Według rynkowych analiz polska elektronika rośnie w tempie 4 proc. rocznie. W tej branży zatrudnionych jest około 63 700 osób. Jak wynika z analiz zespołu eksperckiego APPLiA Polska, mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji, Polska stała się ważnym graczem w produkcji sprzętu AGD i RTV Branża przeżywała trudny okres – po rekordowych zamówieniach w 2021 roku, zmniejszając wolumen produkcji do poziomu z 2014 roku. Jednak – pomimo tego – zatrudnienie w sektorze stabilizuje się, bo zmiany, którym podlega sektor elektroniki, nie wpływają znacząco na redukcje kadrowe.Obecnie na chętnych czeka wiele różnorodnych stanowisk tj. technik naprawy urządzeń elektrycznych, czy technik utrzymania ruchu, technik serwisu, młodszy operator produkcji, inżynier procesu, produkcji czy jakości, technik elektronik, magazynier i kontroler jakości. Najczęściej pracę można znaleźć w województwach i miastach, w których elektro rozwija się szczególnie dynamicznie tj. śląskie, Wrocław, Warszawa, Łódź i Trójmiasto. W grupie firm działających w tych regionach, które cieszą się szczególną popularnością wśród kandydatów, znajdują się: LG Electronics, Siemens, BSH, Samsung, Philips, Intel, Future Processing, Flex, Jabil, Whirlpool i TCL Operations.Sytuacja na ścianie wschodniej wygląda inaczej. Ta część Polski ma gorzej rozwiniętą infrastrukturę przemysłową – w porównaniu do terenów zachodnich i centralnych – co utrudnia działalność firmom elektronicznym. Brakuje tam również uczelni technicznych i ośrodków badawczo-rozwojowych, a to ogranicza dostęp do wykwalifikowanej kadry. Inwestorzy zagraniczni rzadziej wybierają wschód Polski z powodu gorszej infrastruktury i mniejszych rynków zbytu. Słabiej rozwinięta infrastruktura transportowa dodatkowo utrudnia logistykę i dystrybucję produktów.Jak wynika z raportu Grupy Progres, 25 proc. kandydatów szukających etatu pyta o wakaty w sektorze elektro, a 50 proc. pracowników tymczasowych, którzy wcześniej pracowali w tej branży, wraca do niej przy kolejnych projektach.Wśród zalet branży elektronicznej, najczęściej wymienianych przez kandydatów ubiegających się o etat w tym sektorze są: stabilność zatrudnienia, komfortowe warunki pracy, mnogość stanowisk i możliwości rozwoju, konkurencyjne wynagrodzenie oraz benefity. Osoby bez doświadczenia i szukające pracy fizycznej, cenią elektro za rodzaj pracy, który nie wymaga od nich ogromnej siły fizycznej i częstego dźwigania bardzo dużych ciężarów oraz za szansę nabycia kompetencji technicznych, jakie stwarza wielu pracodawców w tej branży. Dla kobiet liczy się też otwartość przedsiębiorców działających w przemyśle elektronicznym na ich zatrudnianie oraz oferowane im przyjazne warunki pracy.Dodaje też, że praca w elektronicznej gałęzi przemysłu cieszy się popularnością wśród kandydatów z kilku kluczowych powodów. Branża oferuje bowiem szerokie możliwości kariery oraz jest otwarta na różne grupy chętnych, w tym kobiety najczęściej zajmujące stanowiska tj. technik serwisu, operator produkcji czy kontroler jakości. Dodatkowo etat w niej często wiąże się z atrakcyjnymi wynagrodzeniami oraz możliwością rozwijania nowoczesnych i innowacyjnych umiejętności, co bardzo interesuje kandydatów.Elektronika oferuje także różnorodność ról, od projektowania po testowanie, aż po etaty fizyczne, a to przyciąga osoby o różnych profilach zawodowych. Istnieją też specjalne programy wspierające zatrudnianych. Część firm prowadzi szkolenia na okresach próbnych, na których pracownicy zdobywają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające im objąć docelowe stanowisko. Takie programy są szczególnie ważne w kontekście integracji cudzoziemców w nowym środowisku pracy oraz w procesie adaptacji do lokalnych standardów i procedur.Sektor elektroniczny działa jak magnes na kandydatów, przyciągając coraz więcej osób poszukujących pracy. Dynamiczny rozwój branży, stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju w nowoczesnych technologiach sprawiają, że elektro staje się atrakcyjną alternatywą dla innych sektorów, w tym IT. Zróżnicowane oferty pracy oraz specjalne programy szkoleniowe przyciągają zarówno doświadczonych specjalistów, jak i osoby bez doświadczenia, poszukujące nowych ścieżek kariery. To właśnie różnorodność i innowacyjność sprawiają, że sektor elektroniczny staje się magnesem na rynku pracy w 2024 roku.