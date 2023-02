W 2022 roku cenzura Internetu dotknęła 4,2 mld osób - wynika z danych Surfshark. To wciąż powszechnie stosowana przez autokratyczne rządy technika odcinania obywateli od świata zewnętrznego.

Przeczytaj także: Rządy odcinają dostęp do Internetu. Problem dotyczy 2 mld ludzi

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których krajach było najwięcej przypadków ograniczania dostępu do sieci?

Jakie były najbardziej niepokojące wydarzenia związane z cenzurą Internetu w 2022 roku?

Które kraje miały najdłuższe przerwy w dostępie do Internetu?



Ponad połowa światowej populacji została w zeszłym roku dotknięta cenzurą Internetu. Wiele z tych przypadków dotyczyło pełnych zakłóceń w funkcjonowaniu Internetu na poziomie lokalnym lub krajowym. Mogą one być niszczące i niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza w czasie wojny, protestów czy brutalnych represji rządowych. Ograniczenia działania Internetu utrudniają lub nawet uniemożliwiają mobilizację ludzi do obrony demokracji, kontakt z bliskimi, dostęp do serwisów informacyjnych oraz przekazywanie na zewnątrz informacji o bieżącej sytuacji w kraju - mówi Gabriele Racaityte-Krasauske, rzeczniczka prasowa Surfshark.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Cenzura Internetu w 2022 roku dotknęła 4,2 mld osób Nowe ograniczenia Internetu w 2022 roku nałożyło 11 azjatyckich krajów. Daje to łącznie 58 przypadków.

Najbardziej niepokojące wydarzenia związane z cenzurą Internetu w 2022 roku

Luty - Rosja zakłóca działanie kluczowych mediów społecznościowych i głównych międzynarodowych serwisów informacyjnych po inwazji na Ukrainę.

Czerwiec - Indie przerywają dostęp do Internetu w związku z protestami dotyczącymi poboru do wojska.

Wrzesień – Iran na masową skalę blokuje Internet po śmierci Mahsy Amini.

Region Dżammu i Kaszmiru odpowiadał za 24 nowe przypadki zakłóceń w 2022 roku - więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie.

W czasie ostatniego roku widzieliśmy, jak rządy wykorzystywały odłączenia Internetu i usług telekomunikacyjnych jako narzędzie represji i kontroli, uciszając dziennikarzy i ogół społeczeństwa. Łączność internetowa stanowi dziś podstawę praw człowieka. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek kluczowe jest dokumentowanie incydentów masowej cenzury i znalezienie sposobów na ponowne połączenie ludzi – stwierdza Alp Toker, dyrektor NetBlocks, organizacji monitorującej wolność słowa w Internecie.

Azja w czołówce internetowych cenzorów

Burkina Faso, Rosja i Azerbejdżan w ubiegłym roku miały najdłuższe przerwy w dostępie do Internetu

Burkina Faso od stycznia 2022 r. do dziś ogranicza dostęp do Facebooka.

Rosja zakłóca działanie Twittera, Facebooka i Instagrama od czasu inwazji na Ukrainę. Ten kraj zablokował także dostęp do stron najważniejszych światowych serwisów informacyjnych.

Azerbejdżan od września 2022 r. do dziś ogranicza dostęp do TikToka.

Z raportu Surfshark wynika, że na początku 2022 roku mieliśmy do czynienia z 34 przypadkami długotrwałego zakłócania Internetu, a kolejne miesiące przyniosły 78 podobnych sytuacji. Niemal połowa przypadków ograniczania dostępu do sieci miała miejsce w Azji. Jedyną częścią świata wolną od zakłóceń była Australia i Oceania.W 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem nowych epizodów cenzury Internetu było o 40% mniej, jednak już rok 2023 rozpoczął się z aż 41 przypadkami długoterminowego ograniczania dostępu do sieci.Nowe ograniczenia Internetu w 2022 roku nałożyło 11 azjatyckich krajów. Daje to łącznie 58 przypadków. Region Dżammu i Kaszmiru miał największą liczbę zakłóceń działania sieci na świecie (24), kolejne były Iran (11) i Indie (10).Drugie miejsce po Azji zajęła Afryka - 5 krajów nałożyło 13 ograniczeń. Afrykańskim liderem zakłóceń działania Internetu był Sudan (4), za nim uplasowały się Burkina Faso (3) i Zimbabwe (3).Ze wszystkich platform społecznościowych najbardziej znienawidzonym przez autokratyczne władze jest Facebook i to on był przez nie najmocniej cenzurowany w ubiegłym roku. Od 2015 roku, aż 46% globalnej populacji doświadczyło jakieś formy rządowej cenzury Facebooka.Internet Censorship Tracker to narzędzie stworzone przez firmę Surfshark we współpracy z NetBlocks - organizacją monitorującą wolność słowa w Internecie. Badanie monitoruje częściowe i całkowite ograniczenia w dostępie do Internetu i kanałów społecznościowych w 196 krajach i terytoriach od 2015 roku. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://surfshark.com/blog/internet-censorship-2022.