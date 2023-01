PMI w górę, ale wciąż poniżej 50 pkt.

W grudniu 2022 roku PMI dla polskiego przemysłu wyniósł 45,6 pkt, ósmy miesiąc z rzędu utrzymując się poniżej poziomu 50 punktów - podał S&P Global.

Przemysł kończy rok w recesji, tak przynajmniej uważają menedżerowie logistyki. Indeks PMI, który pokazuje nastroje przedsiębiorstw w różnych obszarach, nadal jest poniżej granicy 50 pkt., która to oddziela recesję od rozwoju. W grudniu PMI wyniósł 45,6 pkt., co oznacza de facto wzrost w stosunku do listopada (43,4). Nie ma jednak powodów do entuzjazmu.Produkcja zmniejsza się już ósmy miesiąc z rzędu. Nowe zamówienia zaliczają kolejne minima od dziesięciu miesięcy. To co najbardziej przeszkadza przemysłowi to nadal brak stabilności gospodarczej w Polsce i Europie. Dodatkowo nastroje nadal psuje inflacja. Przemysł dobrze wie, że czas gdy można było przenosić podwyższone koszty działalności na konsumentów dobiega końca. To z kolei może oznaczać poważniejsze zaciskanie pasa na początku roku.Firmy zaczynają również redukować koszty, poprzez zwolnienia. Nie wygląda jednak to na tyle poważnie, że można zacząć się martwić globalnie o nasz rynek pracy. Ten wydaje się, że wchodzi w nowy rok, zważywszy na okoliczności, w bardzo dobrej kondycji