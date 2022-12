W których krajach jest przestrzeń dla różnorodności i integracji społecznej?

W którym z krajów osiąść, aby mieć zapewnioną sprawiedliwość, integrację społeczną oraz różnorodność w pracy? Z rankingu Kantar Inclusion Index 2022 wynika, że najlepszym do tego miejscem jest Holandia, która w zestawieniu zajęła 1. pozycję, wyprzedzając tym samym dotychczasową liderkę, czyli Kanadę. A jak wypadły inne państwa?

Przeczytaj także: Dyskryminacja w pracy dotyka 40 proc. osób LGBT+

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie notowania osiąga wskaźnik integracji na poziomie poszczególnych krajów?

Na jakich etapach integracji znajdują się poszczególne branże?

Jakie są trudne prawdy o współczesnych miejscach pracy?

Holandia, Niemcy, Meksyk, Hiszpania i Kanada to pierwsza piątka krajów, w których firmy najbardziej sprzyjają integracji osób z różnych grup społecznych w miejscu pracy.

Meksyk i Australia wykazują największy wzrost od 2019 roku, natomiast USA, Wielka Brytania i Włochy odnotowały znaczny spadek.

Rosną oczekiwania wobec pracodawców – respondenci oczekują, że firmy i organizacje powinny iść dalej, nie poprzestając na inicjatywach takich jak dni kultury czy zmiana logo. Pracownicy (46%) chcą, aby ich organizacje robiły więcej z myślą o wprowadzaniu systemowych zmian w zakresie różnorodności, równości i integracji społecznej (DEI).

Brak wprowadzania znaczących zmian ma istotny wpływ na rekrutację i utrzymanie pracowników, a co czwarta osoba wyraża chęć odejścia z firmy z powodu braku inicjatyw prointegracyjnych.

Branża rozrywkowa, a także rolnictwo i rybołówstwo są najsłabiej oceniane przez pracowników pod kątem działań na rzecz integracji.

Obraz sytuacji w poszczególnych krajach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wskaźnik integracji na poziomie poszczególnych krajów Holandia wyprzedziła Kanadę i może poszczycić się pierwszym miejscem na świecie wśród krajów zapewniających różnorodność Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Sytuacja w branżach

Trudne prawdy o współczesnych miejscach pracy

Co drugi respondent określający się jako osoba z niepełnosprawnością uważa, że jego możliwości rozwoju zostały ograniczone przez osoby na wyższych stanowiskach.

Co czwarty respondent należący do mniejszości etnicznej stwierdza, że w pracy doświadczył sytuacji powodujących dyskomfort psychiczny.

Ponad jedna trzecia respondentów (33%) identyfikujących się jako osoby LGBTQ+ zgłasza, że w pracy była nękana, a ich kompetencje były podważane.

Prawie połowa kobiet (49%) biorących udział w naszym badaniu zauważyła, że ich koledzy przypisują sobie wyłączne zasługi za wspólne działania.

Luka w globalnym zaangażowaniu

Z danych wynika, że oczekiwany postęp w zakresie integracji nie zachodzi, co jednak nie znaczy, że działania w obszarze DEI w miejscu pracy straciły na znaczeniu. Można raczej powiedzieć, że zmieniają się oczekiwania pracowników dotyczące tej sfery. Co było dobre w 2019 r., już nie wystarcza w 2022 r. Pracownicy coraz częściej domagają się zmian systemowych i namacalnych działań od firm, które twierdzą, że poważnie traktują DEI. W samym środku wielkiej fali odchodzenia pracowników oraz walki o najlepsze talenty firmy nie mogą zaniechać działań, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy zagłosują nogami.

Usługi osobiste – jak np. fryzjerstwo czy salony piękności – to branża najbardziej sprzyjająca integracji, a tuż za nią plasuje się sektor non-profit i usługi profesjonalne. Patrząc na ogół rankingu, można stwierdzić, że postęp w tworzeniu miejsc pracy sprzyjających różnorodności , sprawiedliwemu traktowaniu i włączaniu społecznemu uległ zahamowaniu, a niektóre kraje, np. Kanada, USA czy Włochy, wręcz cofnęły się na tej ścieżce rozwoju.W oparciu o wyniki badania ilościowego przeprowadzonego z udziałem prawie 13 tys. pracowników w 13 krajach i 24 branżach powstał Inclusion Index – indeks integracji, który pozwala wyłonić kraje i branże najbardziej sprzyjające włączeniu. Mierzy on rzeczywiste doświadczenia pracowników, oceniając ich poczucie przynależności oraz istnienie dyskryminacji i negatywnych zachowań. A oto inne ustalenia z tegorocznego badania:Z badania wynika, że pomimo coraz większej widoczności zagadnień DEI w biznesie postęp w tym zakresie utknął w martwym punkcie. Globalna wartość indeksu, wynosząca 55, pozostała niezmieniona w porównaniu z rokiem 2020. W latach 2019–2022 spadek wyniku Inclusion Index odnotowało aż 8 spośród 12 rynków. Z kolei największymi postępami w zakresie DEI w ciągu ostatnich trzech lat mogą się pochwalić Meksyk (+15%) i Australia (+7%).Poszczególne branże znajdują się na różnych etapach swojej „podróży” ku integracji, przy czym usługi osobiste (fryzjerskie, kosmetyczne itp.), usługi profesjonalne (prawne, księgowe itp.) oraz organizacje non-profit są liderami pod względem działań na rzecz integracji. Firmy z branży usług finansowych, IT i reklamy, choć znajdują się w dolnej połowie rankingu, najaktywniej podejmują kroki w kierunku większej integracji. Z kolei przedsiębiorstwa działające w branżach takich jak marketing, moda, hotelarstwo, bezpieczeństwo, rozrywka, media, sport, wydawnictwa i rolnictwo mają jeszcze wiele do zrobienia, aby poprawić swoje wyniki.Osoby z grup mniejszościowych mają gorsze doświadczenia w miejscu pracy, spowodowane brakiem poczucia przynależności, doświadczaniem dyskryminacji i występowaniem negatywnych zachowań:* Kantar określa osoby z niepełnosprawnością jako te, które mają schorzenie fizyczne lub psychiczne powodujące ograniczenia w codziennym życiu.Jedna czwarta respondentów na całym świecie jest raczej skłonna lub zdecydowanie skłonna zrezygnować z pracy w obecnej firmie z powodu braku integracji lub wskutek doświadczanej dyskryminacji – odsetek ten wzrasta do ponad jednej trzeciej (34%) w przypadku respondentów poniżej 35 roku życia i do 39% w przypadku osób identyfikujących się jako LGBTQ+. Firmy reagują jednak na to zjawisko.Działania podejmowane obecnie na rzecz rozwoju inicjatyw w obszarze DEI na świecie i w poszczególnych branżach są dostrzegane – 71% respondentów uważa, że ich firma aktywnie działa na rzecz zapewnienia większej różnorodności i integracji w miejscu pracy. Prawie połowa (46%) respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że osobiście odniosła korzyść z inicjatyw na rzecz DEI w swojej organizacji. Z kolei 46% respondentów zgadza się, że ich pracodawcy muszą zrobić więcej w celu rozwijania różnych aspektów DEI. Pracownicy chcą na przykład, aby pracodawcy bardziej skupiali się na wprowadzaniu zmian o charakterze systemowym.Komentując tegoroczny Inclusion Index, Nadach Musungu, Inclusion Lead w firmie Kantar, powiedział: