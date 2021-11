Intel: różnorodność i inkluzywność firm w dobie COVID-19

Firma Intel prezentuje wyniki badania poświęconego zagadnieniom związanym z Diversity & Inclusion, czyli innymi słowy kwestiom różnorodności i inkluzywności w organizacjach. Jego autorzy przyjrzeli się m.in. krokom, jakie podejmowane są przez organizacje w celu stworzenia przedsiębiorstw opartych na inkluzywności.

Przeczytaj także: Różnice pokoleniowe: dzielą nas zmiany klimatyczne i media społecznościowe?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co może utrudniać realizację celów w zakresie D&I?

Jaki wpływ na różnorodność i inkluzywność organizacji wywarł wybuch pandemii?

Co odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów D&I?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zobowiązanie do zaangażowania na rzecz D&I na tle COVID-19 6 na 10 osób stwierdziło, że COVID-19 miał pozytywny wpływ na D&I w ich organizacji Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Inne kluczowe obszary wskazane w raporcie:

Technologia odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów D&I: 89% kadry kierowniczej twierdzi, że technologia ułatwi osiągnięcie celów w zakresie D&I, a 35% uważa, że technologia wspierająca D&I jest kluczowa dla ich osiągnięcia. Jasne jest, że technologia i zasoby będą kluczem do wdrożenia efektywnych inicjatyw D&I dla rozproszonych pracowników. Jednak 52% przewiduje, że konieczność przyjęcia nowej technologii utrudni realizację ich celów.

89% kadry kierowniczej twierdzi, że technologia ułatwi osiągnięcie celów w zakresie D&I, a 35% uważa, że technologia wspierająca D&I jest kluczowa dla ich osiągnięcia. Jasne jest, że technologia i zasoby będą kluczem do wdrożenia efektywnych inicjatyw D&I dla rozproszonych pracowników. Jednak 52% przewiduje, że konieczność przyjęcia nowej technologii utrudni realizację ich celów. Miejsce na zaangażowanie interesariuszy i inwestycje finansowe: 57% respondentów uważa, że ich firma może więcej inwestować w procedury i inicjatywy promujące D&I, a 20% stwierdziło, że zapewnienie, by pracownicy zdalni i stacjonarni w równym stopniu korzystali z praktyk biznesowych wspierających D&I, jest ich najważniejszym priorytetem w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niski poziom zainteresowania ze strony interesariuszy wyższego szczebla lub brak dedykowanego kierownika wyższego szczebla D&I zostały uznane za wyzwanie nr 1 (36%), które może uniemożliwić firmom osiągnięcie ich celów.

57% respondentów uważa, że ich firma może więcej inwestować w procedury i inicjatywy promujące D&I, a 20% stwierdziło, że zapewnienie, by pracownicy zdalni i stacjonarni w równym stopniu korzystali z praktyk biznesowych wspierających D&I, jest ich najważniejszym priorytetem w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niski poziom zainteresowania ze strony interesariuszy wyższego szczebla lub brak dedykowanego kierownika wyższego szczebla D&I zostały uznane za wyzwanie nr 1 (36%), które może uniemożliwić firmom osiągnięcie ich celów. Liderzy poszukują standardów branżowych i wymiany wiedzy: 51% respondentów stwierdziło, że wzrost świadomości, dialog i zmiany w całej branży dotyczące języka inkluzywności w produktach i dokumentacji byłyby pomocne w osiągnięciu celów organizacji w zakresie D&I. Ponadto 37% ankietowanych liderów stwierdziło również, że z zadowoleniem przyjęłoby globalne standardy branżowe w zakresie różnorodności i inkluzywności, a 37% chciałoby ściślejszej współpracy w branży w zakresie integracji.

Opinie liderów biznesowych w Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wspieranie D&I poprzez technologię Znakomita większość respondentów twierdzi, że ich organizacje już wdrożyły inicjatywy D&I z myślą o pracownikach w modelu hybrydowym Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kluczowe statystyki w Polsce:

46% ankietowanych uważa, że ich firma najbardziej koncentruje się na kwestiach związanych z niepełnosprawnością i dostępnością oraz sprawiedliwością społeczną;

W odniesieniu do inicjatyw D&I obecnie realizowanych dla potencjalnych pracowników i tych obecnych, 84% ankietowanych zapewnia, że wszystkie ogłoszenia o pracę są napisane w języku niebinarnym;

76% stwierdziło, że ich organizacja wyznaczyła sobie długoterminowe cele, aby zbudować zróżnicowane i integracyjne środowisko pracy;

Ponad połowa (52%) twierdzi, że pandemia COVID miała pozytywny wpływ na D&I w ich organizacji;

54% stwierdziło, że ich organizacja w znacznym stopniu dostosowała inicjatywy D&I do hybrydowego środowiska pracy;

36% stwierdziło, że kreatywność i innowacyjność mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez ich firmę celów w zakresie rozwoju i innowacji.

Od bardziej zróżnicowanej kadry pracowniczej po większą zależność od technologii -prawie wszystko, co dotyczy sposobu włączania D&I przez liderów biznesowych do procedur, kultury firmy i inicjatyw, uległo zmianie. Podczas planowania kolejnej fazy pracy w swoich organizacjach - zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej - jasne jest, że liderzy muszą inaczej myśleć o D&I.Intel wykorzystuje zebrane informacje, aby wspierać planowanie działań w zakresie różnorodności i inkluzywności. Dziś firma udostępnia wyniki zarówno globalnych jak i regionalnych badań, aby umożliwić i innym odniesienie się do nich i zastosowanie ich w swoich miejscach pracy.Organizacje znajdują się w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o sposób, w jaki włączają D&I do swoich procedur, kultury i oczekiwań liderów.Prawie dwie trzecie (63%) respondentów badania na całym świecie stwierdziło, że pandemia COVID-19 miała pozytywny wpływ na D&I w ich organizacji. Jednak na drodze do sukcesu nadal istnieją pewne rozbieżności. 64% uczestników badania, którzy wyznaczyli sobie cele zgodne z D&I, twierdzi, że chce je osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat, a jedna trzecia z nich nadal ma wątpliwości, czy ich firma jest na to przygotowana, co sugeruje, że konieczne będą dalsze inwestycje.Ponadto 30% liderów, którzy wskazali na negatywny wpływ pandemii na postępy w zakresie różnorodności i inkluzywności, twierdzi, że zauważyli spadek liczby pracowników z grup mniejszościowych. Ponad połowa liderów (54%) stwierdziła, że pracownicy niepełnosprawni tracili pracę lub odchodzili z niej częściej niż inne grupy w czasie pandemii, mimo że 37% liderów biznesowych na całym świecie wskazało, że niepełnosprawność i dostępność jest dla nich najważniejszym obszarem inwestycji w D&I.Lokalne dane dotyczące podejścia liderów biznesowych do kwestii Diversity & Inclusion w Polsce dają pełniejszy obraz tego, jak pandemia wpłynęła na inkluzywność w naszym regionie oraz na jakie obszary zwracają uwagę decydenci.