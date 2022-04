Nowy smartwatch Hykker dostępny w Biedronce

Najnowszy smartwatch Hykker jest w pełni dotykowy. Posiada stopień ochrony IP67. Do wyboru są dwa modele – z okrągłym oraz prostokątnym wyświetlaczem. Smartwatch będzie dostępny od 28 kwietnia w sklepach Biedronka w cenie 99 zł.

Smartwatch Hykker posiada szereg funkcji, które ułatwiają codzienne życie i pozwalają kontrolować aktywności podczas dnia. Podstawowym przeznaczeniem zwykłego zegarka jest oczywiście podawanie godziny, czego również nie zabrakło w Smartwatch’u. Dodatkowo pokazuje on datę oraz pogodę na dany dzień (na podstawie danych ze smartfona). Na głównym wyświetlaczu urządzenia można zobaczyć przebyte już kroki, co więcej dostarcza on informacji na temat długości dystansu i kalorii spalonych podczas chodzenia. Smartwatch marki Hykker wykonuje pomiar tętna, pomiar saturacji krwi oraz pomiar ciśnienia. Inteligentny zegarek zmierzy również czas snu, podając długość lekkiego i głębokiego snu. Ciekawą funkcją jest oddychanie, która pomaga w wyrównaniu oddechu i relaksacji. Zegarek uruchamia funkcję trening w wybranej dyscyplinie sportowej, do wyboru: spacer, bieganie, rower, skoki, badminton, koszykówka, futbol, pływanie. Co ważne, w trakcie treningu wykonuje (w zależności od rodzaju ćwiczeń) pomiar tętna, ilości wykonanych kroków, przebytego dystansu, długości trwania treningu oraz szacuje ilość spalonych kalorii.Smartwatch marki Hykker posiada funkcję aparatu do zdalnego wykonywania zdjęć aparatem smartfona, z którym połączone jest urządzenie przy użyciu dedykowanej aplikacji. Funkcja odtwarzacz pozwala na podstawowe sterowanie (poprzedni/następny utwór, pauza, wznowienie odtwarzania) odtwarzaczami multimediów zainstalowanymi na smartfonie połączonym z urządzeniem.Na smartwatch’u można grać w dwie nieskomplikowane gry: 2048 oraz Young Bird.Do funkcji należy jeszcze doliczyć powiadomienia, które pozwalają na przyjmowanie połączeń, wiadomości SMS, odbieranie informacji z takich kanałów komunikacyjnych jak: email, Skype, WeChat, Facebook, Twitter. Co więcej, na smartwach’u działa funkcja znajdź telefon, przydatna w przypadku zagubienia smartfona.Ładowanie odbywa się za pomocą ładowarki magnetycznej dołączonej do zestawu. Urządzenie działa z aplikacją Da Fit, która dostępna jest do pobrania na Android oraz iOS.Smartwatch marki Hykker dostępny będzie w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce, w cenie 99 zł.