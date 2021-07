5 wskazówek jak zadbać o cyberbezpieczeństwo na wakacjach

Sezon wakacyjny w pełni. W te wakacje musimy zadbać o nasze zdrowie, stosując się do epidemicznych obostrzeń. Nie możemy także zapominać o naszym cyberbezpieczeństwie. Eksperci Check Point Research przedstawiają pięć wskazówek, jak zadbać o bezpieczeństwo naszych danych.

Przeczytaj także: Jak dbać o bezpieczeństwo danych w sieci?

1. Unikaj publicznych hotspotów Wi-Fi.

2. Strzeż się zerkających „za ramię”.

3. Dokładnie sprawdzaj strony internetowe, na których rezerwujesz podróże.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo na wakacjach? Unikaj ogłaszania dat i lokalizacji wakacji w mediach społecznościowych.

4. Bądź podejrzliwy wobec bankomatów.

5. Nie udostępniaj swojej lokalizacji.

Wraz z rozluźnieniem obostrzeń związanych z pandemią rośnie liczba wyjazdów, przede wszystkim turystycznych. Letni odpoczynek z pewnością będą chcieli wykorzystać cyberprzestępcy, dlatego każdy powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo cybernetyczne podczas podróży. – twierdzi Wojciech Głażewski, dyrektor polskiego oddziału firmy Check Point Software.

- Istnieją pewne podstawowe i podstawowe środki ostrożności, które możemy podjąć, aby zachować bezpieczeństwo. Wśród nich wymieniłbym nieudostępnianie swojej lokalizacji w mediach społecznościowych oraz niekorzystanie z miejskich, niemonitorowanych bankomatów. W miarę możliwości unikałbym również korzystania z publicznych miejsc Wi-Fi. Warto również zapytać obsługę naszego hotelu, jakie zabezpieczenia są zastosowane w połączeniu internetowym. Podczas podróży można rozważyć specjalną osłonę na ekran naszych urządzeń, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto patrzy nam przez ramię. Niestety żyjemy teraz w erze cyberpandemii, zatem wszelkie dodatkowe środki ostrożności są wskazane – wyjaśnia przedstawiciel firmy Check Point Software.

Bezpłatny dostęp do Wi-Fi jest atrakcyjny, ale może również stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych danych. Często zdarza się, że hakerzy siedzą w kawiarniach lub na lotniskach, czekając, aż podróżni połączą się z publicznym Wi-Fi, by móc zapolować na swoje ofiary. Unikaj nieszyfrowanych sieci Wi-Fi. Możesz zapytać swój hotel o protokół bezpieczeństwa przed połączeniem się z Internetem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z kafejek internetowych i bezpłatnych hotspotów Wi-Fi. Jeśli musisz z nich korzystać, unikaj logowania się do wrażliwych kont osobistych (np. bankowość online) lub przeglądania poufnych danych.Osoba siedząca obok Ciebie, w Twoim samolocie lub podczas oczekiwania na wejście na pokład, może mieć złośliwe intencje. Ktoś może zaglądać Ci przez ramię, gdy wprowadzasz dane karty kredytowej lub logujesz się do mediów społecznościowych. Aby uniknąć takich sytuacji możesz kupić ochronę ekranu, która pomoże ukryć laptopa lub telefon komórkowy przed wzrokiem ciekawskich.Cyberataki związane z podróżą mogą wystąpić jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Upewnij się, że witryna turystyczna, z której korzystasz, jest wiarygodna - oszuści lubią tworzyć strony podszywające się pod autentyczne witryny i udawać, że oferują luksusowe wakacje lub wycieczki ze specjalną zniżką, aby wykradać nasze dane osobowe. Jeśli oferta wygląda lub brzmi zbyt dobrze, aby była prawdziwa, prawdopodobnie tak jest. Zanim przejdziesz dalej, dokładnie zbadaj firmę, która chce sprzedać nam wycieczkę, natomiast do realizacji transakcji online używaj karty kredytowej, a nie karty debetowej. Firmy obsługujące karty kredytowe często stosują dodatkowe rozwiązania zabezpieczające nasze środki, jeśli padlibyśmy ofiarą cyberprzestępców; podczas gdy z kartą debetową Twoje pieniądze prawdopodobnie trwale znikną.Unikaj wypłacania pieniędzy z niemonitorowanych bankomatów. Hakerzy, zwłaszcza w obszarach turystycznych, są znani z podłączania do bankomatów narzędzi kradnących dane uwierzytelniające kart kredytowych. Korzystaj z oficjalnych bankomatów bankowych, najlepiej znajdujących się w holu zaufanego banku.Udostępnianie swojej lokalizacji znajomym w mediach społecznościowych jest powszechne, jednak może okazać się niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Unikaj ogłaszania dat i lokalizacji wakacji w mediach społecznościowych. Stwarza to nie tylko otwarte zaproszenie dla przestępczej inwazji na Twój dom, ale także dostarcza wskazówek dla cyberprzestępców, jak przeprowadzać cyberataki.