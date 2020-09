Największe cyberzagrożenia, które stoją przed biznesami w tym roku

Tegoroczny rok pokazał, jak bardzo istotna jest praca zdalna, a także jak firmy, pierwotnie nie działające w sieci, musiały się na taką pracę przestawić. Dzięki pandemii, zarówno duże jak i małe przedsiębiorstwa, były zmuszone wdrożyć rozwiązania, które pomogły się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Działanie w pośpiechu często może powodować to, że nie wszystko człowiek jest w stanie przewidzieć i o wszystkim pomyśleć. Najłatwiejszym obecnie celem jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie mogą sobie pozwolić na kosztowne oprogramowanie, czy utrzymanie serwisu pomagającego zabezpieczyć komputery takich firm. Czy któryś z tych przedsiębiorców miał gdzieś na uwadze bezpieczeństwo swojej firmy w sieci? Poniżej przedstawiono największe zagrożenia dla firm w sieci.

1. Phishing

2. Podszywanie się pod obsługę klienta

3. Deepfakes

4. Ransomware

5. Emotet

Podsumowanie

Phishing skupia się na ataku poprzez emaila lub inne sieci, w celu wyłudzenia danych wrażliwych, jak numer karty kredytowej czy konta bankowego i innych. Niejednokrotnie sieci bankowe czy telefoniczne wysyłają ostrzegawcze komunikaty do klientów, żeby zwrócili uwagę, czy adres mailowy pochodzi z rzeczywistego kontaktu z banku. Banki zaznaczają często w swoich wiadomościach, że nie będą prosili klienta o dane takie jak kody BLIK, numery konta poprzez maila. Wyłudzanie kodów BLIK na portalach społecznościowych było dość popularną metodą oszustwa w ciągu ostatniego roku. Oszuści włamywali się na konta osób, które internauta ma wśród swoich znajomych i pisali z prośbą o podanie kodu BLIK, bo wydarzyła się jakaś pilna sytuacja. Dlatego taką prośbę trzeba zweryfikować najlepiej bezpośrednio z osobą, która o taki kod prosi - choćby telefonicznie.Klikanie w linki w fałszywych wiadomościach to niestety jeden z najczęściej uprawianych przez cyberprzestępców sposobów na kradzież danych. Zwłaszcza w firmach może to generować straty ogromnych rzędów. Wobec tego, jednym ze sposobów na zabezpieczenie komputerów przed atakami, jest pobranie VPN . Dzięki bezpiecznemu szyfrowaniu, wiadomości są zabezpieczone po stronie nadawcy, odbiorcy i w trakcie przesyłania. W niektórych komunikatorach internetowych dostępne jest szyfrowanie end-to-end, jednak w korespondencji firmowej zazwyczaj korzysta się z maili, a nie z komunikatorów. Przykładowo NordVPN posiada funkcję “CyberSec”, która blokuje dostęp do stron, które są odpowiedzialne za ataki malware i phishingowe. Umożliwienie pracownikom korzystanie z takiego zabezpieczenia, zdecydowanie może pomóc chronić firmę przed wyciekiem wrażliwych danych.Sytuacja ta niestety nie dotyczy jedynie użytkowników sieci domowej, ale też firm. Oszuści podszywają się chociażby pod obsługę klienta Microsoft i namawiają niczego nieświadomą ofiarę do zakupienia “ochrony” lub “naprawy komputera”, oczywiście nierzadko kosztującą duże pieniądze. Udaremnianie takich oszustw świetnie obrazuje wiele kanałów na YouTube, które zdecydowanie wyróżniają się swoim podejściem i uporem w walce z cyberoszustami . Oszuści naprawdę niekiedy przechodzą samych siebie, co widać właśnie w materiałach na filmach. Częściowo udaje się zwrócić ofiarom pieniądze, niestety nie zawsze. Dlatego tak ważne jest, że jeśli cokolwiek wydaje nam się podejrzane, lepiej nie klikać w linki, czy zakończyć natychmiast połączenie głosowe.Deepfakes to najczęściej obrazki, gify i pliki audio, które są tworzone przez programy bazujące na uczącej się sztucznej inteligencji. Są tworzone w taki sposób, żeby wyglądały na prawdziwe i przekonujące. Takie twory są w stanie przekonać pracowników do wykonania przelewów czy podania wrażliwych informacji, jak również przekazywać fałszywe informacje, żeby osłabić jakąś firmę. Do walki z takimi zagrożeniami, niezbędna jest zaawansowana technologia. Coraz więcej firm ubezpieczeniowych wprowadza na rynek cyberubezpieczenia, co może pomóc firmom w walce z przestępcami i zabezpieczyć ich dane.Atak Ransomware, który skutecznie może narazić przedsiębiorców na ogromne straty, polega na zaszyfrowaniu komputera użytkownika, blokady wszelkich plików na dysku i uniemożliwienia dostępu. Żeby odzyskać dostęp do danych, przestępcy szantażują firmy na ogromne kwoty. W samych Stanach Zjednoczonych w roku 2019 straty z powodu ataków ransomware sięgały kilkuset milionów dolarów. Hakerzy najczęściej dostają się do tych danych poprzez słabe zabezpieczenia systemowe, brak porządnych narzędzi do neutralizacji szkodliwego oprogramowania i innych.Emotet jest to nazwa przedsięwzięcia cyberprzestępców, będącego złośliwym oprogramowaniem. Od 2014 sieje spustoszenie wśród firm i nie tylko. Jest to typ trojana, który kradnie hasła i dostęp do dysku. Na początku roku 2020 wypuszczony został “upgrade” Emoteta, który jest w stanie infiltrować sieci WiFi i przeskakiwać między różnymi sieciami. Dlatego niesamowicie ważne jest ustawienie silnego hasła do sieci domowej i szczególna ostrożność przy korzystaniu z sieci publicznych. Pomóc może również pobranie VPN, który uszczelnia połączenia sieciowe. Na rynku dostępne są zarówno pełne oprogramowania VPN, jak i wtyczki na przeglądarki, czy na smartfony. Ostrożności nigdy za wiele, tym bardziej, że ludzie spędzają coraz więcej czasu w sieci.W cyberświecie, jak i w świecie realnym, istnieje dobro i zło. Obcy ludzie z internetu niejednokrotnie udowodnili, jaka siła drzemie w społeczności, jeśli połączy ją dobry cel. Niestety jest też ta druga grupa, która dla pieniędzy lub władzy jest w stanie sparaliżować całe systemy teleinformatyczne. Bądźmy więc ostrożni i dbajmy o nasze dane.