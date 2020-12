Centra handlowe w I-III kw. 2020: 30% spadek odwiedzin, obroty niższe o 25%

Retail Institute podsumował działalność centrów i sieci handlowych w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku. Jak pandemia wpłynęła na odwiedzalność, a jak na obroty centrów?

Prawie 30% spadek odwiedzin w czasie trzech kwartałów 2020

centra bardzo małe (< 4 999 m.kw. GLA) -22,3 proc. r/d/r

centra małe (od 5 000 do 19 999 m.kw. GLA) - 26,5 proc. r/d/r

centra średnie (20 000 do 39 999 m.kw. GLA) -27,5 proc. r/d/r

centra duże i bardzo duże (> 40 000 m.kw. GLA) -31,2 proc. r/d/r

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CH Serenada Mayland Od 6 stycznia do 9 grudnia odwiedzalność centrów handlowych była niższa o -30,4 proc. w porównaniu do wyników z tego samego okresu 2019 roku.

Obroty najemców niższe o ponad 25%

sklepy z oferta modową (-29,9 proc.), w tym: moda damska (-32,8 proc.), moda męska (-32,6 proc.), moda mieszana (-26,9 proc.), bielizna (-25,8 proc.), moda i artykuły sportowe (-34,4 proc.) moda i artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży (- 27,5proc.), obuwie (-35,9 proc.), galanteria skórzana (-25,1 proc.) biżuteria i zegarki (-17,5 proc.)

zdrowie i uroda, usługi (-31,8 proc.),

zdrowie i uroda (-13,4 proc.),

dom, ogród i wnętrze (-20,8 proc.),

książki, gry, multimedia (-26,4 proc.).

rozrywka (-56,9 proc.)

specjalistyczne sklepy spożywcze (-17 proc.).

kawiarnie i restauracje (-33,5 proc.)

usługi (-58,1 proc.)

Trzy pierwsze kwartały roku 2020 zostały zdominowane przez pandemię COVID-19, która poważnie ograniczyła działalność centrów i sieci handlowych. Przełożyło się to na ich wyniki.W 140 monitorowanych przez Retail Institute centrach handlowych odwiedzalność w okresie od stycznia do 30 września 2020 roku spadła o 28,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.W zależności od wielkości obiektów wyniki kształtowały się na następującym poziomie:Od 6 stycznia do 9 grudnia odwiedzalność centrów handlowych była niższa już o -30,4 proc. w porównaniu do wyników z tego samego okresu 2019 roku. Największe spadki frekwencji w czwartym kwartale przyniósł listopad, który zamknięto 50,8 proc. spadkiem r/d/r. Duży odpływ klientów przewidywany jest również w styczniu i lutym 2021 roku, chyba że rząd nie zamknie ponownie galerii, o co silnie lobbują organizacje pracodawców, najemców i wynajmujących.W monitorowanych przez Retail Institute centrach handlowych skumulowana wartość obrotów sieci handlowych i usługowych spadła o - 25,3 proc. r/ d/r. Średni obrót z metra na koniec września wynosił 664,7 zł/ m.kw. pow. najmu (versus 790,5 w 2019 r.) Jedynie elektronika odnotowała w tym okresie nieznaczny,1,2 proc. wzrost r/d/r. Warto jednak zauważyć, iż po indeksacji wyniku o stopę inflacji, a także mając na uwadze fakt, iż branża ta osiągnęła wynik kosztem marż, aby upłynnić towar zalegający w magazynach zanim pojawią się nowsze modele sprzętu, sytuacja wcale nie wydaje się tak różowa.W poszczególnych kategoriach sytuacja przedstawia się następująco:Powierzchnia sklepów z modą spadła o 4,1 proc., reprezentując na koniec września 54 proc. powierzchni najmu wszystkich centrów handlowych. Najwięcej najemców z tej kategorii ubyło w centrach średnich (-6,2 proc), dużych (-3,4 proc.) oraz małych (-1,7 proc.).W okresie od stycznia do września wskaźnik pustostanów we wszystkich monitorowanych przez Retail Institute centrach wyniósł do 6,4 proc (vs 2,9 proc. w 2019 r.) Największy przyrost powierzchni niewynajętej odnotowano w centrach dużych - na koniec września stanowiła 8 proc. (vs 3 proc. w 2019) powierzchni ogółem. W centrach małych 5 proc. (vs 3,4 proc.), w średnich rosła natomiast najwolniej (3,7proc. vs 2,4 proc.).Miniony kwartał przyspieszył mocno zakupy w sieci, zwłaszcza na rynku spożywczym, który do tej pory miał duży dystans do kanału online. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych nadal stanowi jednak 70-75 proc. sprzedaży ogółem firm. Handel na ulicach handlowych powoli zamiera, zamykają się kolejne restauracje i kawiarnie będące siłą napędową miast.