COVID-19: Polacy nie wierzą w dane Ministerstwa Zdrowia

Przebieg pandemii koronawirusa w Polsce jest monitorowany i raportowany codziennie przez Ministerstwo Zdrowia. Podawane są do publicznej wiadomości dane takie jak: liczba zachorowań, zgonów, zajętych łóżek i respiratorów czy osób przebywających na kwarantannie. Czy dla Polaków te dane są wiarygodne? Oto jakie wnioski wynikają z badania omnibusowego, zrealizowanego przez agencję SW Research.

Przeczytaj także: Jakie działania podjęły firmy w związku z COVID-19?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polacy nieufni wobec danych Ministerstwa Zdrowia Tylko 16 proc. badanych deklaruje, że wierzy w statystyki zawarte w regularnych raportach Ministerstwa Zdrowia. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Od pierwszych dni marca temat epidemii koronawirusa nie znika z pierwszych stron gazet i wielu z nas z niecierpliwością czeka każdego dnia na godzinę 10:30, kiedy to publikowane są kolejne dzienne statystyki na temat COVID-19. Miliony Polaków każdego dnia starają się wyczytać z nich przyszłe prognozy krótko- i długoterminowe związane z ich życiem społecznym - np. planami zawodowymi, inwestycyjnymi, zakupowymi, wypoczynkowymi czy rozrywkowymi – komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research. Fakt, że najczęściej z danymi Ministerstwa nie zgadzają się osoby młode może wynikać z naturalnej dla młodych pokoleń skłonności do kontestowania oficjalnych oraz medialnych doniesień. To nie jest jednak tak istotne, jak fakt, że tylko nieliczna część naszego społeczeństwa wierzy w prawdziwość raportowanych statystyk. Ten wynik powinien być przede wszystkim alarmujący dla jednostki zbierającej i publikującej tego typu dane, ponieważ stawia pod znakiem zapytania uzasadnienia dla konkretnych działań w ramach strategii walki z koronawirusem w Polsce – uzupełnia Zimolzak.

Z badania SW Research wynika, że zaledwie 16 proc. badanych wierzy w dane dotyczące COVID-19 prezentowane codziennie przez Ministerstwo Zdrowia. 52 proc. badanych nie daje wiary raportom MZ, a 32 proc. nie ma na ich temat żadnej opinii. Dlaczego Polacy uważają te statystyki za niewiarygodne?W ostatnim tygodniu powstało wiele kontrowersji wokół dziennej liczby zachorowań na COVID-19 raportowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Jednym z powodów są zastanawiające istotne wahania statystyk w stosunkowo krótkim czasie. Przykładowo w dniach 28 i 29 listopada było między ok. 11, a 16 tys. nowych przypadków, w kolejnych dwóch dniach zaledwie ok. 6-9 tys. zachorowań, a między 2. a 4. grudnia ta liczba wróciła do poprzedniego poziomu ok. 12-14 tys. wykrytych przypadków. Warto wspomnieć, że w tym czasie nie dokonano żadnych zmian w obostrzeniach czy zaleceniach GIS czy Sanepidu, a liczba dziennie wykonywanych testów utrzymywała się w tym czasie na podobnym poziomie. Co więcej, dotychczasowe dane Ministerstwa Zdrowia zostały skutecznie zakwestionowane przez p. Michała Rogalskiego, 19-letniego studenta, twórcy najbardziej kompletnego arkusza danych o epidemii „COVID-19 w Polsce”.Wyżej wymienione zjawiska mogły mieć istotny wpływ na odbiór publikowanych danych w całym społeczeństwa. Jak pokazują najnowsze badania SW Research, co drugi Polak (52 proc.) nie wierzy w dzienne raporty Ministerstwa Zdrowia, co trzeci (32 proc.) nie ma wyrobionej opinii, a zaledwie co szósty (16 proc.) jest przekonany o prawdziwości danych o zakażeniach. Najbardziej nieufni są najmłodsi uczestnicy życia społecznego – w grupie 18-24 latków nieufnych jest 54 proc, a wśród 25-34 latków już 57 proc. Najbardziej sceptyczni są mieszkańcy średnich miast – wśród mieszkańców miejscowości 100-200 tys. mieszkańców 57 proc. nie wierzy w dane Ministerstwa, a miastach 200-500 tys. mieszkańców ten poziom wynosi 55 proc.