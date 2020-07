Specjaliści i menedżerowie w obliczu kryzysu. Jak się przygotowują?

Jeszcze do niedawna o rynku pracy mówiło się głównie w kontekście pikującego bezrobocia i coraz lepszych warunków zatrudnienia. Wybuch pandemii wiele zmienił, ale - jak wynika z ostatniego raportu Antal oraz Cushman & Wakefield - wśród specjalistów i menedżerów ciągle dominuje poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji. Widoczna jest również gotowość do podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi. Podejście respondentów w dużym stopniu uzależnione jest jednak od branży, w której są zatrudnieni.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak specjaliści i menedżerowie oceniają swoje bezpieczeństwo zatrudnienia?

Czy są gotowi zaakceptować czasowe zmniejszenie wynagrodzenia?

Przedstawiciele których branż poszukują pracy w związku ze spowolnieniem gospodarczym?



Specjaliści i menedżerowie mają poczucie bezpieczeństwa

W czasie, gdy zawodzą tradycyjne modele biznesowe, bardzo istotnym czynnikiem, który pozwala organizacjom przetrwać lub uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, są innowacje. Do przeprowadzenia transformacji są potrzebne osoby myślące niestandardowo, kreatywnie i nieszablonowo. Jest o nich nawet trudniej w czasie kryzysu, ponieważ pracownicy mniej chętnie zmieniają wtedy pracodawcę. Z perspektywy organizacji warto sobie więc zadać pytanie, jakie środowisko pracy będzie atrakcyjne dla takich osób bądź grup projektowych.



Jak udowodniła nam pandemia - praca indywidualna zwykle nie stanowi dla pracowników żadnego problemu, można ją wykonywać właściwie z każdego miejsca na świecie, ale praca grupowa i szybka wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami – to wyzwanie, z którym nie wszyscy w czasie kwarantanny poradzili sobie najlepiej. Dlatego w moim przekonaniu w biurach, aby wspierać innowacyjność i rozwój, najistotniejsze będą przestrzenie do pracy zespołowej, kreatywnej i przestrzenie socjalne – mówi Aleksander Szybilski, Associate, Workplace Strategy, Cushman & Wakefield.

Przygotowania do spowolnienia gospodarczego

Gotowość do wyrzeczeń

Przez kilka ostatnich lat mieliśmy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, który zmuszał pracodawców do podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie talentów w organizacji i budowanie ich dobrobytu. Czas pandemii jest czasem weryfikacji dojrzałości naszych organizacji, liderów i pracowników – wbrew pozorom, pomimo coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej, konieczność koncentrowania się na utrzymaniu pracowników, rozwijaniu ich i dbaniu o ich dobrobyt, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej, będzie jeszcze silniejsza. Takiemu podejściu sprzyja organizacja biura, zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych warunków do pracy, stworzenie przestrzeni do budowania społeczności, wymiany wiedzy i współpracy. Na te elementy stawiamy przygotowując nasze nowe biuro, jak i współpracując z naszymi klientami – mówi Anna Trochim, Country HR Manager, Cushman & Wakefield.

Dość dużą grupę pracowników sektora bankowego stanowią pracownicy front office, których głównym zadaniem jest sprzedaż. Osoby na takich stanowiskach mają coraz częściej niższe wynagrodzenia podstawowe przy bardziej atrakcyjnych prowizjach. W trakcie kryzysu, gdy o premie trudniej – osoby te nie są skłonne do wyrzeczeń na rzecz pracodawców. Branża SSC/BPO zaś w ostatnich latach stanowiła rynek silnie konkurencyjny, na którym pracownicy dość łatwo mogli uzyskać podwyżkę wynagrodzenia. Jednocześnie w tym sektorze zatrudnienie znalazły w przeważającej mierze osoby młode z pokolenia Y i Z, które nie odczuły dotychczas kryzysu, nie muszą też czuć powagi sytuacji – nadal realizują procesy, w ramach których pracują w firmie. Wszystko to powoduje, że nie są tak skłonne do wyrzeczeń jak pokolenie X czy też wieloletni pracownicy innych branż – komentuje Sebastian Sala, Business Unit Director, Antal SSC/BPO.

Jak czytamy w komunikacie z raportu, 2 na 3 specjalistów deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, a 67% odczuwa bezpieczeństwo zatrudnienia. To jednak, jak pewnie się czują, jest w dużym stopniu uzależnione od branży. Najlepsze nastroje (przeszło 80% pozytywnych wskazań) widoczne są w takich branżach jak e-commerce, nowe media czy w usługach dla biznesu. Na drugim biegunie plasują się agencje reklamowe i PR, gdzie poczucie stabilności zatrudnienia towarzyszy jedynie co czwartemu z badanych.Aleksander Szybilski, Associate, Workplace Strategy, Cushman & Wakefield przyznaje, że w ostatnim czasie na rynku pracy wyraźnie zaznacza się związana z pandemią niepewność. Jednocześnie jednak kryzysowa sytuacja i wywołane nią zagrożenia mogą inicjować poszukiwanie i wdrażanie całkiem nowych rozwiązań.Jak wynika z raportu, specjaliści i menedżerowie podejmują szereg kroków w celu przygotowania się do spowolnienia gospodarczego. Najwięcej osób (63%) gromadzi oszczędności i rezygnuje z części wydatków. 38% poszukuje nowego zatrudnienia, a 22% zwiększa swoje zaangażowanie w wykonywane zadania. Co piąty badany składa również propozycje nowych projektów w firmie.Okazuje się również, że specjaliści i menedżerowie w świetle spowolnienia gospodarczego są gotowi do pewnych wyrzeczeń. Wysoki odsetek badanych jest gotowy pracować w większym wymiarze czasu (86% pozytywnych wskazań). Nieznacznie mniej osób (85%) jest w stanie zaakceptować czasowe ograniczenie dostępu do świadczeń pozapłacowych. Zmianę zakresu obowiązków dopuszcza 76% respondentów, a zmniejszenie wymiaru czasu pracy – 71%. Najrzadziej jest dopuszczane zmniejszenie wynagrodzenia – 62% badanych widzi taką możliwość. Średnio maksymalną granicą dopuszczanego zmniejszenia wynagrodzenia jest 19%. Analizując ten ostatni wskaźnik per branża największą gotowość do wyrzeczeń finansowych wykazują pracownicy agencji PR, firm consultingowych oraz branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego.