EY: oszczędności Polaków nie rosną, wydatki nie maleją

Zaledwie co czwarte gospodarstwo domowe zredukowało w obliczu pandemii swoje wydatki – wynika z badania zrealizowanego przez EY Polska. 43% hołduje podejściu „Stay calm, carry on/Zachowaj spokój i kontynuuj” i stara się funkcjonować jak dotychczas, nie decydując się na oszczędności. EY wskazuje na główne postawy konsumenckie w dobie koronawirusa oraz trendy, które mają wywierać wpływ na nasze budżety domowe w nadchodzących miesiącach.

Obecne postawy i zachowania Polaków wobec pandemii COVID-19 Ponad 43% respondentów z Polski hołduje podejściu „Stay calm, carry on/Zachowaj spokój i kontynuuj" i stara się funkcjonować jak dotychczas.

- Polska edycja zainicjowanego przez EY w kwietniu badania „EY Future Consumer Index” pokazuje, że podobnie jak mieszkańcy innych części świata, najchętniej wykazujemy postawę „Stay calm, carry on”. Widać jednak, że mniej zdecydowanie niż przedstawiciele innych - w szczególności zachodnioeuropejskich - krajów wprowadzamy oszczędności. Raczej przyjmujemy postawę wyczekującą i nie decydując się na radykalne cięcia, oczekujemy powrotu do normalności. Prawdopodobnie nie będzie to ta sama rzeczywistość i niezbędne będą zmiany – nawet jeśli nie będą one w istotnym stopniu dotyczyły domowych budżetów, prawdopodobnie przyniosą przynajmniej częściową odmianę zachowań zakupowych – skomentował wyniki badania Łukasz Wojciechowski, Partner EY, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

Jak wynika z przeprowadzonego przez EY Polska badania EY Future Consumer Index, zdecydowanie największą rzeszę badanych Polaków stanowią ci, których podejście można określić stwierdzeniem. Są to osoby, które utrzymują swoje wydatki na poziomie sprzed pandemii, nie decydują się na radykalne oszczędności i raczej nie zwracają uwagi na to, że inni wprowadzają do swoich budżetów domowych cięcia Jednocześnie są to też osoby, które stanowią największą grupę wśród 41% Polaków prognozujących, że po zniknięciu pandemii ich życie wróci szybko na dotychczasowe tory (postawa z).Z kolei osoby, które choć są zaniepokojone pandemią , to optymistycznie patrzą w przyszłość i nie ograniczają swoich wydatków to 30% badanych przez EY Polska, określających swoją postawę jako. Są znaczącą grupą osób, które musiały zmienić swoje zachowania na skutek wprowadzonych obostrzeń i zamierzają z pełną mocą powrócić do swoich dotychczasowych przyzwyczajeń oraz wydatków sprzed epidemii. Tak planuje postąpić blisko 20% spośród wszystkich Polaków ankietowanych przez EY Polska, którzy deklarują postawęJak wynika z komunikatu EY, kolejne 16% Polaków przyznało, że pandemia w znacznym stopniu jest dla ich dotkliwa i dlatego muszą wprowadzać oszczędności w domowych budżetach (grupa osób deklarujących postawę). To też osoby, które z pesymizmem patrzą w przyszłość, dlatego duża część z nich w dalszym ciągu zamierza zmniejszać wydatki i wprowadzać oszczędności. Taką postawę () na kolejne miesiące zamierza przyjąć jednak tylko nieco ponad 10% spośród wszystkich badanych. Ankietowani w tej grupie to osoby, które najbardziej zmieniły swoje zachowania – zakupy robią inaczej, a do swoich koszyków wkładają inne produkty, niż dotychczas.Negatywne skutki pandemii obserwuje też niespełna 10% ankietowanych Polaków, którzy choć nie są nią bezpośrednio dotknięci, to z obawą patrzą w przyszłość i martwią się o swoje rodziny. Przyjmują obecnie postawęi są najbardziej zróżnicowaną i niejednomyślną grupą pod względem przyszłych postaw. Niemal w równym stopniu deklarują dalsze oszczędności, jak również powrót do normalności.Skłonność do wydawania pieniędzy to jeden z aspektów badania EY Polska. Pokazało ono jednak również, że 54% ankietowanych w wyniku pandemii COVID-19 w dłuższej perspektywie znacząco zmieni sposób, w jaki żyje. To oznacza zmianę przyzwyczajeń konsumenckich – zarówno dotyczących decyzji zakupowych, jak również wydatkowania pieniędzy.Jak wynika z badania, na znaczeniu zyskają kwestie zdrowotne, którymi Polacy coraz częściej będą kierować się na zakupach. 61% ankietowanych zamierza w najbliższym czasie zwracać większą uwagę na to, co kupuje i wybierać produkty uznawane jako zdrowsze dla organizmu. Już nie tylko wygoda, ale również kwestie zdrowotne będą decydować o wybieranych sposobach płatności. 67% Polaków deklaruje bowiem, że będzie korzystać z płatności zbliżeniowych lub bezgotówkowych, aby zminimalizować kontakt z potencjalnymi źródłami zakażenia.