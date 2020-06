Monitory Samsung T40F, SR650 i T85F

Samsung prezentuje monitory T40F, SR650 i T85F dedykowane zarówno dla biznesu, jak i dla użytkowników domowych. Monitory są wyposażone w matryce IPS i mają szeroki zakres regulacji dzięki funkcjom: Tilt, Swivel, Pivot i HAS.

Samsung T40F

Samsung SR650

Samsung T85F

Mocowanie urządzeń jest zgodne ze standardem VESA, dzięki czemu można z łatwością zawiesić je na ścianie. Monitory mają zaawansowane funkcje chroniące oczy użytkownika, takie jak: Flicker Free i Eye Saver Mode. Pierwsza redukuje migotanie obrazu, a druga ogranicza emisję niebieskiego światła.Model LF24T400FHUXEN ma ekran o wielkości 24 cali i rozdzielczości Full HD. Dzięki wykorzystaniu matrycy IPS, urządzenie oferuje żywe kolory, realistyczne kontrasty i szerokie kąty widzenia, sięgające 178° w pozycji horyzontalnej i wertykalnej. Monitor T40F oferuje kompatybilność z AMD FreeSync i czas reakcji na poziomie 4ms.Monitor SR650 z trzech stron na ma ramek, smukłą stopkę w kształcie litery „Y” i ciemnografitowe wykończenie. Podobnie jak model T40, monitor SR650 wyposażony jest w matrycę IPS, która oferuje szerokie kąty widzenia i dobre odwzorowanie barw. Urządzenie oferuje rozdzielczość Full HD i dostępne jest w dwóch rozmiarach – 24 i 27 cali. Na uwagę zasługuje szeroka gama portów w tym dwa porty USB 3.0, który zapewnią szybką łączność z urządzeniami peryferyjnymi.Monitor Samsung T85F wyposażony jest w 27 calową matrycę IPS opracowaną przez firmę Samsung. Monitor potrafi wyświetlać obraz w jakości WQHD, dzięki czemu na ekranie widać więcej detali, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących ze zdjęciami czy z dużą liczbą tabel i wykresów. Podobnie jak model SR650, również T85F charakteryzuje się minimalistycznym designem, pozbawionym ramek z trzech stron, dzięki czemu można z łatwością stworzyć miejsce pracy z wykorzystaniem dwóch czy trzech ekranów. Urządzenie wspiera także multitasking dzięki wbudowanym funkcjom PBP (Picture by Picture, PIP (Picture in Picture), i Easy Setting Box, które w łatwy sposób pozwalają na podział obszaru roboczego na ekranie.