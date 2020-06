Wakacje 2020: jak pandemia zmieniła plan urlopów?

Mamy czerwiec, a spora rzesza Polaków ciągle nie jest pewna, jak i gdzie spędzi tegoroczne wakacje. Pewne jest natomiast, że plan urlopów jeszcze nigdy nie przedstawiał się tak, jak w tym roku. Potwierdzeniem tego są wyniki badania zrealizowanego przez serwis kariery InterviewMe. Okazuje się, że z powodu pandemii blisko połowa z nas (45%) zamierza w tym roku w ogóle zrezygnować z podróży wakacyjnych.

Wakacje 2020, czyli jak koronawirus zrewidował plan urlopów

45% Polaków deklaruje rezygnację z tegorocznych wakacji;

co 3. z respondentów waha się z podjęciem decyzji o zaplanowaniu urlopu poza miejscem zamieszkania;

22% nie zamierza rezygnować z podróży turystycznych nawet gdyby oznaczało to wyłącznie wyjazdy krajowe;

7 na 10 Polaków (72%) pojedzie na wakacje 2020 własnym środkiem transportu;

co 5. z badanych ma zamiar zarezerwować urlop, ale nie jest do końca przekonany, czy rzeczywiście na niego pojedzie;

25% badanych deklaruje, że niezależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja, w przyszłości ograniczy wyjazdy zagraniczne.

Mimo że prawie połowa z nas odpuściła sobie w tym roku podróże, to wciąż wiele osób nie wie, co postanowić. To dowodzi, że urlopy i związane z nimi letnie wyjazdy wakacyjne są dla nas bardzo ważnym aspektem życia i niełatwo nam z nich zrezygnować. Głównym motywatorem do pozostania w domu są przede wszystkim obawy o zdrowie swoje i bliskich - mowi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w obecnej sytuacji boisz się jechać na wakacje? Obaw przed wyjazdem na wakacje w tym roku nie ma 33% respondentów. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Dla młodych ludzi, przyzwyczajonych do niezależności, swobody podróżowania i wyboru stylu życia, pandemia jest złodziejem czasu i możliwości. Zapewne dlatego w wakacjach 2021 upatrują okazji do odreagowania i wynagrodzenia sobie wyrzeczeń, do których zmusza ich obecna sytuacja. Niestety nie ma pewności, że przyszły rok nie przyniesie kolejnej fali zachorowań i powrotu ograniczeń w podróżowaniu. — komentuje Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Marta Rojewska, ekspertka kariery w InterviewMe i autorka badania potwierdza, że Polacy nie do końca jeszcze wiedzą, jak będzie się przedstawiał tegoroczny plan urlopów.Badanie InterviewMe wykazało również ciekawe zależności pomiędzy płcią badanych a stopniem, w jakim obawiają się o swoje zdrowie podczas ewentualnych wyjazdów turystycznych w czasie pandemii. Kobiety boją się wyjazdu w dobie COVID-19 bardziej niż mężczyźni. Ponad 53% kobiet i 45% mężczyzn uważa tegoroczne wakacje za niebezpieczne. Jeśli chodzi o wiek, strach przed wyjazdem tego lata odczuwają zarówno młodzi, jak i starsi respondenci — przyznało się do tego blisko 50% ankietowanych we wszystkich grupach wiekowych.Co ciekawe, wśród młodych ludzi w wieku do 23. roku życia aż 54% respondentów planuje w przyszłym roku zrekompensować sobie tegoroczne nieudane wakacje. Im ktoś starszy, tym takim planów ma mniej.Zrealizowane przez serwis kariery InterviewMe badanie „Wakacje w cieniu palmy, czy pandemii?” objęło 1003 respondentów, których zapytano o ich tegoroczny plan urlopów, uwzględniając wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne.