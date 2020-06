Praca zdalna? Tak, ale tęsknimy za biurem i work-life balance

Jeszcze przed wybuchem pandemii praca zdalna była jednym z najbardziej oczekiwanych przez polskich pracowników benefitów. Przymus jej wykonywania nie stanowił więc dla nas większego problemu. Nie byliśmy nią również specjalnie zaskoczeni ponieważ w systemie home office nie pracowało już wcześniej zaledwie 16% z nas. Podobnie było w przypadku Słowaków (15%). W gronie zaskoczonych znaleźli się natomiast Węgrzy spośród których jedynie co 3. wiedział, z czym się je praca zdalna - czytamy w komunikacie z badania CBRE.

- Dotychczasowy paradygmat integracji życia zawodowego i prywatnego był dosyć prosty. Część czasu spędzaliśmy w biurze, kolejną w domu. Wiedzieliśmy też na jakie udogodnienia możemy liczyć w przestrzeni biurowej i że opuszczając ją wchodzimy do strefy życia prywatnego. Teraz równowaga między pracą a życiem osobistym się zachwiała. Nie ma żadnej instrukcji obsługi jak się zachowywać i czuć w tym czasie. Okazuje się jednak, że pracownicy radzą sobie całkiem nieźle. W domu zaadaptowali biurowy minimalizm i wystarcza im laptop z dostępem do internetu. Wielu jednak tęskni za przestrzenią biurową, a dokładniej za interakcjami z innymi pracownikami, które teraz są bardzo utrudnione – mówi Joanna Mroczek, szefowa działu Badań Rynku i Doradztwa w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Monkey Business - Fotolia.com Praca zdalna Wielu z nas tęskni za przestrzenią biurową, a dokładniej za interakcjami z innymi pracownikami, które teraz są bardzo utrudnione

Węgrzy nieprzygotowani do pracy zdalnej, w przeciwieństwie do Polaków

Minimalizm domowego biura

Tęsknota za work-life balance i interakcjami w biurze

- To właśnie te dwa aspekty, czyli work-life balance oraz interakcje z innymi, najbardziej wskazują na to, jakie funkcje pełni biuro w życiu pracownika. To nie tylko przestrzeń fizyczna, ale symboliczne oddzielenie dwóch stref życia – prywatnej i służbowej – oraz miejsce, gdzie spotykamy się z innymi, wymieniamy się pomysłami czy rozmawiamy – mówi Joanna Mroczek.

Na home office pracujemy inaczej niż w biurze

Opracowane przez CBRE badanie „Working from home survey 2020” dowiodło również, że niezależnie od przygotowania do pracy zdalnej pracownicy z Polski, Węgier, Słowacji, Czech oraz Rumunii niemal jednogłośnie przyznają, iż laptop i łącze internetowe to właściwie jedyne narzędzia, które są im potrzebne podczas home office Zgodność widać również w deklaracjach dotyczących powrotu do pracy w biurze - ankietowani tęsknią za normalnością, wyraźnym podziałem między życiem zawodowym a prywatnym, a także za rozmowami z kolegami.Z badania wynika również, że pracownicy z Polski, Węgier, Słowacji, Czech i Rumunii różnią się od siebie pod względem przyzwyczajenia do formy pracy zdalnej . Okazuje się, że największe wyzwanie stanowi to dla Węgrów. W tym kraju aż 66% pracowników nigdy nie wykonywało swoich obowiązków z domu, a co piąty zatrudniony robił to tylko okazjonalnie. W Czechach również nie było wielu wyjadaczy pracy zdalnej – 22% osób nie robiło tego nigdy, a 54% tylko okazjonalnie. W Rumunii odsetek niezaznajomionych z wykonywaniem obowiązków zdalnie wynosi zdecydowanie mniej, bo tylko 19%, podobnie w Polsce – 16%, a na Słowacji zaledwie 15%.Główne narzędzia do pracy zdalnej, wskazywane przez pracowników wszystkich analizowanych krajów, to laptop oraz internet. W każdym państwie ponad 80% odpowiedzi wskazywało na jedną z tych dwóch kategorii. W Polsce, Węgrzech, Słowacji i Rumunii na trzecim miejscu znalazły się komunikatory online (między 66% a 77%). Wyjątkiem były Czechy, gdzie na trzecim miejscu znalazło się biurko (76% wskazań), które jest zdecydowanie niedoceniane przez Polaków – tylko połowa pracowników w naszym kraju uznała, że biurko jest niezbędne w wykonywaniu pracy z domu.Co ciekawe, Polacy i Węgrzy w pierwszej piątce niezbędników pracy zdalnej umieszczają przyjazne otoczenie pracy. Rumuni i Czesi zastępują to narzędziami do współpracy online, a Słowacy w pierwszej piątce wskazują na… program antywirusowy.Z badania CBRE „Working from home survey 2020” wynika, że to za czym pracownicy tęsknią najbardziej pracując z domu to w przypadku Polaków, Węgrów i Rumunów wyraźne oddzielenie życia zawodowego i prywatnego. Czesi i Słowacy bardziej tęsknią za rozmowami z kolegami z pracy.Pracownicy ze wszystkich krajów zgodnie twierdzą, że brakuje im również widoku innych osób oraz możliwości zjedzenia lunchu ze współpracownikami. Dodatkowo, Czesi jako jedyni wskazali, że tęsknią za możliwością niezaplanowanej współpracy z innymi pracownikami w dowolnym momencie, a Słowacy po prostu za przestrzenią biurową. To pokazuje jak istotną rolę odgrywa biuro, którego znaczenie będzie z pewnością ewoluować, jednak nie można zaprzeczyć potrzebie posiadania wspólnej przestrzeni pracy w organizacji.Mniej więcej jedna trzecia pracowników wszystkich analizowanych krajów wskazuje, że praca zdalna to tak naprawdę praca przez cały dzień, bez narzuconych ram czasowych. Największy odsetek takich osób odnotowano w Czechach (39%) oraz Rumunii (38%). To oczywiście wpływa na work-life balance . W Rumunii aż 53% wskazuje, że aktualnie ten balans jest zaburzony, na Słowacji, w Czechach i Polsce jest to odpowiednio 48%, 47% i 46%. Najmniej narzekają na zaburzone work-life balance pracownicy węgierscy (35%).