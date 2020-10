Rodzice a praca zdalna: wyzwań nie brakuje

Wprawdzie konieczność pracy zdalnej to rozwiązanie, które polscy pracownicy w większości przywitali z dużą przychylnością, to jednak nie brakowało również głosów wskazujących na wiążące się z nią trudności. Należały one m.in. do pracujących zdalnie rodziców, którzy w przyspieszonym tempie musieli nauczyć się godzenia obowiązków zawodowych z nauką zdalną swoich pociech. W wielu przypadkach cierpiała na tym równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Nic dziwnego, że aż 2/3 rodziców zgodnie przyznaje, że ponowne zamknięcie placówek edukacyjnych stanowiłoby dla nich duży kłopot.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wyzwania stawia przed rodzicami praca zdalna?



Czy otwarcie szkół lub wdrożenie hybrydowego modelu pracy wpłynęły na ich sytuację?

Czy polscy rodzice mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie swoich przełożonych?



Szkoły: ulga i obawa rodziców

Pracodawcy rozumieją rodziców

Bohaterowie dnia codziennego

Z badań Pracuj.pl przeprowadzonych w kwietniu i wrześniu wyłania się obraz rodziców jako grupy szczególnie dotkniętej trudnościami łączonymi tradycyjnie z wykonywaniem pracy zdalnej. Zaliczały się do nich m.in. praca po godzinach czy trudności z koncentracją i pogodzeniem życia zawodowego i rodzinnego. Jako rodzic kilkulatków sam doświadczyłem, że stała obecność wszystkich domowników w miejscu tzw. home office nie sprzyja wykonywaniu zdań. To doświadczenie, które jest wspólne dla milionów pracowników w Polsce – podsumowuje Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter.

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Nagle, właściwie z dnia na dzień, musieliśmy przeorganizować wiele spraw. Obowiązki zawodowe stały się domową codziennością, podobnie zresztą jak szkoła naszych dzieci. Nie potrzeba było długiego czasu, aby przekonać się, że w wielu przypadkach pogodzenie tych dwóch światów okazało się co najmniej trudne.Stała obecność dzieci w domu, konieczność pomocy w nauce, zapewnienie im dostępu do urządzeń połączonych z Internetem, a wreszcie organizowanie czasu wolnego spowodowało jednak, że tuż po wybuchu pandemii pracujący rodzice stanęli przed bardzo dużym wyzwaniem.Niestety jesień przyniosła nam wzmożone uderzenie koronawirusa, co sprawiło, że spora część wyzwań rodziców powróciła. Od 17 października 2020 szkoły średnie i wyższe w Polsce przeszły w tryb nauczania hybrydowego lub w pełni zdalnego. Nie można też wykluczyć, że w kolejnych tygodniach dołączą do nich także przedszkola i szkoły podstawowe, co może być dużym wyzwaniem dla pracujących rodziców.Skalę rodzonych przez taką sytuację trudności pokazywały kwietniowe badania Pracuj.pl , zgodnie z którymi rodzice na początku pandemii charakteryzowali się szczególnym napięciem między życiem prywatnym i zawodowym.Nic więc dziwnego, że we wrześniu br. aż dwie trzecie rodziców pracujących zdalnie badanych przez Pracuj.pl przyznało, że otwarcie placówek edukacyjnych było dla nich dużym ułatwieniem. Czas obecności dzieci w szkole łatwiej poświęcić na pracę. Jednocześnie jednak dwie trzecie rodziców obawiało się powrotu do sytuacji sprzed wakacji, gdy zamknięto przedszkola i szkoły.Przepytani przez Pracuj.pl rodzice przyznają, że łączenie pracy zdalnej z opieką nad dziećmi jest bardzo wymagające, a wręcz trudne. Ich zdaniem łatwiej w tej sytuacji mają osoby bezdzietne, które mają mniej obowiązków domowych. W okresie pandemii opiekunowie pracujący zdalnie przyznają, że częściej niż przed jej wybuchem zmuszeni są do pracowania w niestandardowych godzinach: wcześnie rano, wieczorem lub w nocy, a więc w czasie, gdy dzieci im nie przeszkadzają.Na szczęście, jak wynika z raportu Pracuj.pl, zdecydowana większość rodziców przyznaje, że przełożeni rozumieją niełatwą sytuację w jakiej się znaleźli. Są wyrozumiali i zdają sobie sprawę, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu z jednoczesnym opiekowaniem się dziećmi jest trudne.Analizując wyniki badań z września, nie da się nie zauważyć ich podobieństwa do wyników badań przeprowadzonych wiosną – z okresu ścisłego lockdownu. Respondenci nadal przyznają, że mierzą się z trudnościami. Wielu z nich zaczyna jednak dostrzegać pozytywne zmiany, jakie zaszły w ostatnich miesiącach.Jak już po kwietniowych badaniach podkreślała Konstancja Zyzik, ekspertka Grupy Pracuj, praca zdalna rodziców przypominała na początku pandemii w wielu wypadkach wręcz adaptację do zupełnie nowego miejsca pracy. Grupa ta w wielu wypadkach bardzo dobrze przystosowała się do nowych warunków, ale wciąż musi się mierzyć z wieloma napięciami. Pandemia koronawirusa rodzi potencjalne ryzyko przynajmniej częściowego zamknięcia kolejnych szkół podstawowych i przedszkoli. Warto śledzić uważnie opinie i postawy rodziców związane z tym ryzykiem i stojącymi przed nimi wyzwaniami.