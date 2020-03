Przymusowa praca zdalna podoba się wszystkim?

80% polskich pracowników wyraża pozytywne opinie na temat pracy zdalnej. Podobna grupa ankietowanych przyznaje, że chętniej aplikuje na stanowiska, które umożliwiają taki system pracy. 9 na 10 respondentów chciałoby chociaż część swoich obowiązków zawodowych wykonywać z domu. Wśród atutów home office wymieniamy najczęściej elastyczność oraz możliwość łączenia życia rodzinnego z zawodowym. Wygląda więc na to, że konieczność pracy zdalnej w związku z koronawirusem dla większości z nas nie powinna stanowić żadnego problemu. To niektóre wnioski, jakie płyną z jeszcze nigdy nie publikowanego badania serwisu Pracuj.pl.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Praca zdalna – atut i wyzwanie pracodawcy

Elastyczna i bardziej wygodna

Tylko dla dobrze zorganizowanych?

W ostatnich latach pracownicy wielu profesji zdążyli się przyzwyczaić do wykonywania obowiązków częściowo poza biurem. Do rosnącej popularności takiej formy realizacji obowiązków przyczyniała się m.in. coraz większa rola urządzeń mobilnych, narzędzi chmurowych i wirtualnych zespołów w życiu zawodowym. Jednocześnie jednak nigdy wcześniej tak wiele firm nie musiało się mierzyć z koniecznością, by przenieść część lub całość swoich operacji do świata wirtualnego. Obecnie wielu pracodawców sięga po rozwiązania, które można wdrożyć najszybciej, pozwalające zarządzić tymczasowo sytuacją. Trudno dziś o bardziej szczegółowe prognozy co do przyszłości. W bardziej długofalowej perspektywie można się jednak spodziewać, że trwale wzrośnie zainteresowanie pracodawców oprogramowaniem, systemami i sprzętem umożliwiającymi bardziej elastyczne działania całych zespołów. Zdolność do pracy zdalnej, dobra organizacja pracy i umiejętności miękkie staną się także jeszcze ważniejszymi atutami pracowników. Być może pojawią się także stanowiska menedżerskie w jeszcze większym stopniu skupione na systematyzacji i zwiększaniu efektywności zdalnych zespołów - podsumowuje Konstancja Zyzik.

Rosnąca popularność pracy zdalnej zaznacza się już od dawna. Zjawisko to ma m.in. związek z pojawianiem się coraz to większej liczby elastycznych zawodów. Jednak jeszcze chyba nigdy o tym rozwiązaniu nie mówiło się tak dużo, jak dziś. Wszystko za sprawą doświadczającej nas pandemii koronawirusa , która sprawiła, że home office jest dziś rozwiązaniem rekomendowanym przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.Portal Pracuj.pl sprawdził, co o pracy zdalnej sądzili polscy pracownicy w minionym roku.Jak czytamy w komunikacie, Polacy już w 2019 roku postrzegali pracę zdalną bardzo dobrze, co wyróżnia ją na tle innych aspektów zatrudnienia. Aż 82% respondentów przebadanych przez Pracuj.pl ma do niej pozytywny stosunek, 15% jest obojętnych, a tylko 3% jest nastawionych negatywnie.Co jednak interesujące, zdecydowanie mniej Polaków przebadanych przez portal gotowych było poświęcić się pracy zdalnej na pełen etat. Częściej była ona postrzegana jako ważny benefit i urozmaicenie codziennego rozkładu obowiązków. Tylko 33% respondentów uważało, że idealne miejsce zatrudnienia oferuje pracę całkowicie zdalną. Ponad połowa (59%) preferowała model mieszany - głównie w biurze, ale z możliwością wyboru innego miejsca w razie potrzeby. Warto zauważyć jednak, że tylko 7% respondentów preferowała pracę całkowicie ograniczoną do biura.Mimo licznych wyzwań związanych z pracą zdalną, dla respondentów stanowi ona bardzo duży atut pracodawcy na tle innych. Aż 79% Polaków badanych przez Pracuj.pl było bardziej skłonnych starać się o zatrudnienie w firmie, która oferuje ten model pracy. Tylko dla 3% respondentów taka oferta byłaby zniechęcająca.Pytani o zalety pracy zdalnej, w ogólnym ujęciu respondenci najczęściej zwracali uwagę na kwestie związane z jej większą elastycznością, możliwością dopasowania do różnorodnych okoliczności życiowych, a także dostosowania do indywidualnych potrzeb w zakresie przestrzeni do pracy. Większość badanych Polaków za kluczową zaletę tego modelu uważało elastyczny czas pracy (63%), a także brak konieczności tracenia dodatkowych minut na dojazdy (62%). Niewiele mniej (58%) zwracało uwagę na sprawniejsze łączenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Jednocześnie co trzeci respondent docenił, że dzięki pracy zdalnej można wybrać miejsce, w którym pracuje (34%), a także lepiej się skoncentrować na obowiązkach (32%).Respondenci wyraźnie dostrzegali także wady pracy zdalnej. Z odpowiedzi badanych wynika wyraźnie, że postrzegali ją jako dopasowaną przede wszystkim do osób zdyscyplinowanych, samodzielnych, umiejących się skoncentrować na celu. Wśród największych wad pracy poza biurem respondenci wyliczali bowiem najczęściej właśnie kwestie związane na różne sposoby z dobrą organizacją zadań.Połowa badanych (50%) wskazywała potrzebę większej samodyscypliny, 45% - ryzyko bycia rozpraszanym przez inne czynności domowe, 41% - mniejszy dostęp do kontaktów z innymi pracownikami. Co ciekawe mniej, bo 36% badanych zauważa, że praca zdalna zaciera granice między życiem zawodowym, a prywatnym i postrzega tę kwestię negatywnie.Jak zauważa ekspertka Pracuj.pl, wielu pracodawców zarówno obecnie, jak i w dalszej przyszłości będzie musiało intensywniej, niż wcześniej rozwijać swoją gotowość do pracy zdalnej. Dotyczy to zarówno wpływu tego modelu na wyniki osiągane przez cały zespół, jak i bardziej „technicznych” aspektów pracy – przygotowania pod kątem infrastruktury IT, oprogramowania, podziału obowiązków.Eksperci zgadzają się, że pojawienie się tzw. koronawirusa także w długofalowej perspektywie będzie mieć duży wpływ na modele organizacji działania firm. Ważną informacją dla pracodawców i pracowników jest fakt, że opinie Polaków sugerują znaczącą gotowość do rozwoju znaczenia pracy zdalnej.