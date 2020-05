GUS: w I kw. 2020 przychody przedsiębiorstw rosły wolniej niż koszty

Osiągnięty w pierwszych trzech miesiącach br. wzrost przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych okazał się niższy aniżeli wzrost kosztów ich uzyskania (4,3 vs 5,7%) - podał GUS. Niższe okazały się również wyniki finansowe badanych firm oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. O 4,3% wspięły się w górę nakłady inwestycyjne, przy czym w analogicznym okresie poprzedniego roku ich wzrost wyniósł prawie 23%.

Dane zebrano w ponad 16,3 tys. podmiotów, Które prowadziły księgi rachunkowe i zatrudniały minimum 50 pracowników. Jak donosi GUS, w I kwartale br. przychody z całokształtu działalności były o 4,3% wyższe od osiągniętych rok wcześniej , a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,7%. Jednocześnie pogorszeniu uległ wskaźnik poziomu kosztów z 95,7% przed rokiem do 97,0%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 3,8%, a koszty tej działalności – o 4,5%.Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 30,1 mld zł i był niższy o 9,9% niż w I kwartale 2019 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,2 mld zł i był wyższy o 2,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 10,3 mld zł wobec minus 2,7 mld zł w I kwartale 2019 roku).Wynik finansowy brutto wyniósł 23,9 mld zł wobec 32,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5,3 mld zł (wobec 6,1 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 18,6 mld zł i był niższy o 28,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 39,0 mld zł i był wyższy o 2,1 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2019 roku, a strata netto wyniosła 20,5 mld zł i zwiększyła się o 9,5 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,5% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 72,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,7% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 73,4% jednostek (przed rokiem 76,0%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 70,3% (wobec odpowiednio 85,3% przed rokiem).Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 97,0% (wobec 95,7% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,5% do 3,9%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,3% do 3,0%, a wskaźnik rentowności obrotu netto – z 3,4% do 2,4%.Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 1,8% przed rokiem do minus 7,9%), pozostałej działalności usługowej (z 5,8% do minus 2,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 5,7% do minus 2,0%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,2% do minus 0,2%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,8% do 2,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,6% do 4,3%), informacji i komunikacji (z 5,9% do 4,3%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,7% do 1,8%) oraz w budownictwie (z 2,7% do 1,9%).Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 3,4% do 6,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 3,8% do 5,4%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,4% do 1,7%).Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 38,9% (wobec 34,7% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 100,3% (wobec 98,5% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 53,9% przedsiębiorstw (wobec 49,7% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,0% badanych przedsiębiorstw (wobec 11,9% przed rokiem).W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział usług obcych (o 0,8 p. proc.), wynagrodzeń (o 0,7 p. proc.), amortyzacji (o 0,3 p. proc.), podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,2 p. proc.) oraz zużycia energii (o 0,1 p. proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów (o 2,5 p. proc.).Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 51,0% wykazało w I kwartale 2020 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 51,5% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 1,0% niższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 26,2% do 25,0%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 72,7% przedsiębiorstw wobec 75,1% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy pogorszeniu, ale były nieznacznie lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 29,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,3% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost o 22,8%). Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (wzrost o 12,8%), natomiast nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu nieco spadły (o 0,3% wobec wzrostu przed rokiem o 18,3%).Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8% wobec wzrostu przed rokiem o 14,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 14,1% wobec wzrostu o 18,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,2% podczas gdy w I kwartale ub. roku nakłady były podobne do notowanych rok wcześniej). Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9% wobec wzrostu przed rokiem o 45,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5% wobec wzrostu przed rokiem o 30,0%).