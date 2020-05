42% firm źle ocenia swoją kondycję. Problemem popyt i zatory płatnicze

Najświeższa, druga już odsłona badań Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CSMG) wskazuje, że na swoją bieżącą sytuację narzeka obecnie 42 proc. polskich firm. Problematyczny okazuje się przede wszystkim spadek zamówień oraz zatory płatnicze. Spraw nie ułatwia również państwo - przedsiębiorcy wskazują, że zbyt długo czekają na wsparcie, a procedury towarzyszące jego uzyskiwaniu oceniają jako zbyt skomplikowane.

„Spośród branż najgorsza kondycja jest w usługach dla ludności (kosmetyczne, fryzjerskie) - 2,3 oraz w turystyce, gastronomii - 3,2. Lepsze oceny są w handlu - 4,7, produkcji - 4,9 i budownictwie – 5,2” – dodaje Dudek.

„To oznacza, że dla rozwoju gospodarczego teraz najważniejsze nie jest samo otwarcie biznesów, ale odmrożenie „konsumentów”, odmrożenie popytu, powrót zaufania i skłonności do konsumpcji” – mówi Sławomir Dudek.

„Niejasne przepisy, biurokracja i długie oczekiwanie na decyzję lub przyznanie środków to główne problemy w korzystaniu z instrumentów wsparcia. Ponad 39 proc. badanych twierdzi, że oczekiwanie na realizację wsparcia jest zbyt długie, do tego prawie 54 proc. wskazuje, że przepisy są niejasne. Prawie 80 proc. firm obawia się nawrotu epidemii, 70 proc. boi się wzrostu podatków” – mówi dr Dudek.



Omawiana fala badań została zrealizowana pomiędzy 7 a 19 maja, a więc już po odmrożeniu części polskiej gospodarki. To najprawdopodobniej jeden z powodów, dla których oceny formułowane przez respondentów są nieco lepsze niż deklaracje składane podczas I fali badań, przeprowadzonej od 9 do 17 kwietnia. Ciągle jednak nie jest dobrze. W skali od 0 do 10 firmy oceniały swoją kondycję na 4,5. Przed miesiącem wskazywały na 3,6.Negatywną ocenę (oceny od 0-4) sformułowało 42 proc. pytanych (55 proc. w poprzedniej fali), z czego odsetek firm, które uważają, że ich kondycja jest bardzo zła (0) to 9 proc. Pocieszeniem jest fakt, że co trzeci respondent nie kryje zadowolenia. Dla porównania, przed miesiącem zadowolonych (oceny 6-10) było 19 proc.Jak podkreśla główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek, niektóre branże i firmy w obecnej rzeczywistości radzą sobie całkiem dobrze, ale należą one do mniejszości. Najlepiej wypadają tu firmy zatrudniające ponad 250 osób, w przypadku których średnia ocen to 6,1 – mówi główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek.Najczęściej wskazywaną przyczyną złej sytuacji firm jest spadek popytu oraz zatory płatnicze . Dopiero na czwartym miejscu jest zamknięcie gospodarki.Większość firm (ok. 79 proc., poprzednio 88 proc.) oczekuje spadku przychodów w maju. Ok. 37 proc. oczekuje zmniejszenia zatrudnienia, średnia redukcja to 7 proc. (wobec 15,5 proc. poprzednio). Największe spadki przychodów są spodziewane w usługach dla ludności, turystyce i gastronomii (średnio ok. 90 proc.), w budownictwie ok. 23 proc., a w przemyśle 27 proc.Dobrą wiadomością jest poprawa płynności finansowej firm w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ok. 79 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że jest w stanie przetrwać miesiąc i dłużej. 75 proc. dużych firm ma bufory płynnościowe na przetrwanie ponad 3 miesięcy. Największe problemy z płynnością mają samozatrudnieni oraz mikrofirmy. Ponad 50 proc. z nich deklaruje, iż maksymalnie jest w stanie przetrwać tylko 1 miesiąc.Z instrumentów pomocowych najlepiej ocenianym instrumentem pomocowym jest zwolnienie ze składek ZUS (81 proc. respondentów wskazało ten instrument). Ok. 44 proc. respondentów wskazuje na dopłaty do wynagrodzeń, a ok. 37 proc. na odroczenie zaliczek PIT. Ponad 69 proc. wskazuje przy tym na niejasność przepisów instrumentów pomocowych. 56 proc. firm wskazuje też na nadmiar biurokracji, a 42 proc. na brak wsparcia ze strony urzędników.Firmy zapytano także o ocenę stanu całej gospodarki. W opinii przedsiębiorców jej kondycja jest gorsza od ich własnej. Średnia ocen to bowiem 3,2 (przed miesiącem 3). Nadal także przeważają oceny negatywne, są one jednak mniej radykalne. Ubyło skrajnie negatywnych opinii, ale również i skrajnie pozytywnych. Obecnie jedynie 6 proc. pytanych pozytywnie ocenia kondycję całej gospodarki (wobec 12,5 proc. poprzednio).