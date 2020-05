Telemedycyna bez szans na popularność? 50% Polaków nie chce jej po pandemii

Telemedycyna i świadczone w jej ramach teleporady zyskały podczas pandemii nagłą i niespodziewaną popularność. Niestety okazuje się, że często nie idzie ona w parze z dalszym zainteresowaniem tego rodzaju usługami. Z opracowanego przez Procontent Communication raportu pt. „Zdalne wizyty lekarskie” wynika, że połowa Polaków po zakończeniu społecznej izolacji ze zdalnego dostępu do lekarza wolałaby już nie korzystać. Skąd ten opór?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Telemedycyna Prawie co trzeci Polak skorzystał z teleporady podczas trwania epidemii COVID-19

Jak wynika z raportu, podczas pandemii z telemedycyny skorzystało 30% Polaków, najczęściej była to teleporada przez internet lub telefon. W znakomitej większości przypadków (przeszło 70%) kontaktowano się z publicznymi placówkami. 16% badanych miało zdalną wizytę w ramach abonamentu w prywatnej służbie zdrowia , a 15% płatną wizytę w prywatnej służbie zdrowia, bez abonamentu.Wybuch pandemii telemedycynę niewątpliwie spopularyzował, ale zaufanie do niej ciągle pozostawia bardzo wiele do życzenia. 17% z nas deklaruje, że w teleporady po prostu nie wierzy, czego efektem stało się leczenie na własną rękę (6% wskazań) lub konsultowanie problemu z farmaceutą (9%).Ponad 60% osób, które uznały, że wizyta zdalna nie ma takiego samego charakteru jak zwykła wizyta, wskazało, jako wadę brak możliwości prawidłowego zbadania przez lekarza. Co trzeci z tej grupy badanych wskazał, że miał trudności z przekazaniem lekarzowi, z czym ma problem, a co piąty ankietowany uznał, że lekarz nie przeprowadził pełnego wywiadu. Blisko 13% badanych wskazało, że nie dysponowało odpowiednim sprzętem i miejscem do odbycia wizyty on-line. Trzeba pamiętać, że rozwiązania telemedycyny pozwalają załatwić podstawowe potrzeby i są często tylko wstępem do dalszego leczenia.70% respondentów, którzy korzystali ze zdalnej wizyty uznała, jednak że ma ona taką samą wartość jak zwykła wizyta w gabinecie lekarskim. Dużo częściej tego zdania były osoby korzystające z wizyt w ramach prywatnej służby zdrowia. Jak wynika z badania znacznie więcej pacjentów korzystających z płatnych porad w klinikach i gabinetach prywatnych chciałoby je kontynuować po zakończeniu izolacji.Podzielone są opinie badanych, co do tego, czy po zakończeniu izolacji domowej będą korzystać z telemedycyny, w tym ze zdalnej konsultacji z lekarzami. Deklaracje kontynuacji korzystania ze zdalnych porad lekarskich częściej składają pacjenci, którzy skorzystali z wizyt zdalnych, w prywatnych placówkach zdrowia, w ramach abonamentu. Warto jednak zaznaczyć, że implementacja telemedycyny była szybka i bardzo gwałtowna.