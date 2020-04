Polacy o wydatkach PiS: za dużo na programy socjalne, za mało na służbę zdrowia

PiS wydaje za dużo pieniędzy na programy socjalne, a za mało wspomaga służbę zdrowia - taką opinię formułuje 63% Polaków przebadanych na panelu Ariadna dla serwisu ciekaweliczby.pl. Respondentów badania poproszono również o opinie na temat pomocy udzielonej obywatelom w związku z pandemią oraz kondycji własnych finansów. Oceny formułowane przez zwolenników partii rządzącej i opozycji dość znacząco się od siebie różniły.

Wydatki na programy socjalne vs służba zdrowia

63% respondentów zgadza się, że za rządów PiS za dużo wydawano na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia.

Pomoc dla pracowników i pracodawców w czasie pandemii

Większość zwolenników PiS bardzo dobrze ocenia działania rządu w zakresie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w związku z pandemią.

Kondycja finansowa Polaków

Przekonanych o pogorszeniu swojej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach jest 57% wyborców lewicy.

Na ile wystarczą nam oszczędności?

Z deklaracji 64% Polaków wynika, że posiadane oszczędności wystarczyłyby nim na maksymalnie 3 miesiące.

Co trzeci z respondentów (31%) uważa, że za rządów PiS nakłady na programy socjalne, służbę zdrowia oraz inne usługi publiczne są wystarczające - wynika z badania zrealizowanego dla serwisu ciekaweliczby.pl. Dwukrotnie więcej badanych (63%) uważa jednak, że na programy socjalne wydaje się za dużo, podczas gdy służba zdrowia jest niedoinwestowana.Nie jest przy tym zaskoczeniem, że opinie w tej kwestii są mocno zróżnicowane w zależności od tego, czy wypowiadają je zwolennicy partii rządzącej, czy też opozycji. I tak, wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w zdecydowanej większości (93%) uważają, że rząd PiS wydawał za dużo na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia i inne usługi publiczne, podczas, gdy wśród wyborców partii rządzącej tego zdania jest zaledwie 34%.Większość zwolenników PiS (60%) uważa, że obecna władza wydawała wystarczającą ilość pieniędzy zarówno na służbę zdrowia i inne usługi publiczne, jak i na programy socjalne.35% Polaków dobrze ocenia działania podjęte w ramach pomocy osobom i firmom dotkniętym koronawirusem . Negatywne oceny wystawia rządzącym 44% badanych, a 21% nie ma wyrobionej pinii na ten temat.I tym razem okazuje się, że ocena działań rządu jest zbieżna z sympatiami politycznymi i wygląda niemal jak w lustrzanym odbiciu. Podczas gdy większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (73%) i Lewicy (77%) negatywnie ocenia działania podejmowane przez rząd, to większość wyborców PiS (73%) działania te ocenia pozytywnie.Prawie połowa Polaków (49%) ocenia, że ich sytuacja finansowa w ciągu najbliższych kilku miesięcy się pogorszy. 28% sądzi, że się nie zmieni, a 8% uważa, że się poprawi.Co ciekawe, wśród wyborców PiS jest dużo mniej osób (40%) niż wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (62%) i Lewicy (57%), które uważają, że ich sytuacja się pogorszy. Prawie co ósmy (13%) wyborca PiS uważa, że jego sytuacja materialna w najbliższych miesiącach nawet się poprawi, podczas gdy wśród wyborców KO takich osób jest zaledwie 3%, a Lewicy – 6%.W kontekście zbliżającego się kryzysu gospodarczego , odpowiedzi na to pytanie mogą świadczyć o wierze wyborców PiS w zapewnienia partii rządzącej o dużej pomocy finansowej.Biorąc pod uwagę czekający nas kryzys gospodarczy i możliwość utraty pracy przez wielu Polaków, niepokojące są odpowiedzi dotyczące stanu posiadanych przez nich oszczędności.Co piaty Polak (20%) deklaruje, że gdyby stracił wszystkie źródła dochodów i musiał utrzymać się wyłącznie ze swoich oszczędności, to pieniędzy wystarczyłoby mu tylko na 1 tydzień. 22% ma oszczędności pozwalające się utrzymać przez 1 miesiąc, kolejne 22% byłoby w stanie przeżyć z oszczędności do 3 miesięcy, 18% – od 3 do 6 miesięcy, 8% – od 6 do 12 miesięcy, a tylko co dziesiąty badany (10%) – powyżej 1 roku.Wśród wyborców PiS jest więcej osób, niż wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (25% vs. 17%), które mają oszczędności pozwalające utrzymać się maksymalnie 1 miesiąc, ale jest też więcej osób mających oszczędności na czas między 6 a 12 miesięcy (13% vs. 5%).Niezależnie natomiast od sympatii politycznych, co dziesiąta osoba deklaruje, że po stracie źródeł dochodów mogłaby z oszczędności utrzymać się przez ponad 1 rok (PiS – 10%, KO – 10%, Lewica – 9%).