Nowe centrum logistyczne Amazon w Łodzi. Trwa rekrutacja pracowników

Amazon w Polsce działa już do 2014 roku i nic nie wskazuje na to, aby aktywność firmy miała przygasać. Potwierdzeniem tego są ostatnie doniesienia - przedstawiciele firmy zapowiedzieli właśnie otwarcie dziewiątego już centrum logistycznego w naszym kraju. Nowa inwestycja powstanie w Łodzi i będzie sobie liczyć 40.000 mkw. Rekrutacje pracowników do 100-osobowej załogi już ruszyły.



Cieszę się, że niedługo po uruchomieniu swojego pierwszego centrum logistycznego w naszej aglomeracji, tym razem firma Amazon zdecydowała się ulokować swoją inwestycję bezpośrednio w Łodzi. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, każda kolejna inwestycja i tworzone w ślad za nią nowe, atrakcyjne miejsca pracy mają szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców. Liczymy, że decyzja Amazon umożliwi nam także realizację w przyszłości szeregu wspólnych inicjatyw, w tym w szczególności pogłębiających naszą dotychczasową współpracę na płaszczyźnie edukacyjnej i naukowej – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Amazon w Polsce:

Amazon działa w Polsce od 2014 r. W tym czasie firma wygenerowała w kraju ponad 14 miliardów złotych inwestycji w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe. Amazon stworzył ponad 16 000 stałych miejsc pracy w swoich 8 nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), Pawlikowicach koło Łodzi i Okmianach koło Bolesławca, w nowopowstałym centrum w Gliwicach, w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddziale Amazon Web Services w Warszawie.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Amazon, nowa inwestycja w Łodzi ma być przede wszystkim odpowiedzią na rosnący popyt ze strony klientów. Jej zadaniem będzie również rozszerzenie oferty produktów Amazon i wsparcie dla jeszcze większej liczby sprzedawców w ramach usługi „Fulfillment by Amazon”.Warto przypomnieć, że jest to już druga inwestycja Amazon w tym regionie - pierwsza, którą uruchomiono jesienią 2019 roku w Pawlikowicach koło Łodzi, zatrudnia dziś już ponad 700 osób.Jednocześnie Amazon informuje o rozpoczęciu rekrutacji pracowników do nowego, łódzkiego centrum - właśnie ruszył nabór na stanowiska specjalistyczne w obszarach inżynieryjnym, logistyki, IT i HR,