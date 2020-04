Kryzysowy Public Relations: komunikacja w czasie koronawirusa

96% organizacji zmieniło swoją komunikację w związku z pandemią. 79% powołało sztaby kryzysowe, a 64% jest przekonanych, że obecna sytuacja przesądzi o trwałych zmianach w komunikowaniu się. Z kolei ponad połowa badanych firm nie traci czasu i już przygotowuje plany i strategie, które mają znaleźć zastosowanie po zakończeniu epidemii. To niektóre dane, jakie niesie ze sobą najnowsza, specjalna odsłona badania „Kryzysometr” autorstwa Alert Media Communications.

Rozszerzone Public Relations

Newslettery okazały się kluczowym narzędziem w „epoce home office”. Bieżąca informacja na temat tego co dzieje się w firmie jest dziś jak pępowina w systemie pracy zdalnej. Z naszych obecnych doświadczeń wynika, że taką komunikację newsletterową warto konstruować w nowy sposób uwzględniający kryzysowy charakter relacji pracodawca-pracownik. Odkryliśmy, że to nowe podejście do dywersyfikacji treści newsletterów – polegające na włączeniu kryzysowego know-how do HR-owych metod – potrafi świetnie wpływać na więź z firmą, która fizycznie jest daleko – komentuje Krzysztof Tomczyński, Partner w Alert Media Communications.

W sztabach kryzysowych – komunikacja i szef chwytają za stery

Negatywne zaskoczenie – chaos prawny i nieprzewidywalność

Na plus – wzrost znaczenia działów komunikacji i praca zdalna

Przed nami rezultaty specjalnej edycji badania Alert Media Communications "Kryzysometr 2020 – komunikacja w czasie pandemii", którego autorzy przyjrzeli się, jak obecną sytuację i związane z nią wyzwania postrzegają praktycy Public Relations. Okazuje się i nie jest to zresztą zaskoczeniem, że w czasach kryzysu związanego z wybuchem pandemii działy komunikacji nie mogą narzekać na nudę. Co jednak gorsze, nadmiarowi obowiązków towarzyszy chaos prawny oraz duża nieprzewidywalność biegu wydarzeń. Z drugiej strony PR-owcy przyznają, że pozytywnym zaskoczeniem jest dla nich niewątpliwie dynamika, z jaką pracownicy zdołali dostosować się do pracy zdalnej Badanie pokazuje również, że rozmiar wyzwań, jakie rysują się obecnie przed specjalistami od PR, sami zainteresowani ocenili jako bardzo wysoki, dając mu 8 punktów w 10 stopniowej skali, a najwięcej badanych (34%) wskazało najwyższą możliwą w skali odpowiedź.Mimo, że wybuch kryzysu związanego z pandemią koronawirusa był ciężki do przewidzenia, to jednak respondenci przyznali, że w zarządzaniu nim pomocne było wcześniejsze, ogólne przygotowanie do komunikacji kryzysowej. Mowa tu o szkoleniach, opracowaniu Manuali Kryzysowych, czy stworzeniu specjalnego stanowiska koordynatora ds. sytuacji kryzysowych. Takie przygotowania okazały się pomocne w komunikowaniu tematów związanych z pandemią dla ponad 85% organizacji, które zdecydowały się na nie.W związku z pandemią i towarzyszącymi jej ograniczeniami w zdecydowanej większości organizacji wprowadzono różnego rodzaju specjalne aktywności komunikacyjne odpowiadające na wymagania jakie niesie kryzys – tak zrobiło 96% ankietowanych podmiotów, a tylko 4% z nich działa tak jak dotychczas.Najczęściej wymienianym narzędziem (69% wskazań) są dedykowane newslettery kierowane do pracowników.W czasie pandemii dwie na trzy z ankietowanych organizacji zdecydowały się również na realizację i komunikacją inicjatyw społecznych wspierających walkę z koronawirusem (w biznesie odsetek ten był jeszcze wyższy i wyniósł 73%). Firmy i instytucje przygotowały się również na reaktywną i proaktywną komunikację związaną z kryzysem tworząc Dokumenty QA na wypadek pytań ze strony interesariuszy (60%), czy specjalne sekcje z informacjami na swoich stronach (57%) oraz w mediach społecznościowych (54%). Nowe czasy, to także okres większej ostrożności lub oszczędności w komunikacji reklamowej, ponad połowa organizacji podjęła decyzję o ich zawieszeniu lub ograniczeniu.Badanie dowodzi również, że w czterech na pięć z ankietowanych podmiotów aktywowane zostały sztaby kryzysowe. W ich skład najczęściej wchodzą osoby odpowiedzialne za komunikację (91% wskazań), osoby zarządzające organizacją (88% odpowiedzi) oraz działy HR (84% wskazań).Jak podkreślają autorzy badania, taka konstrukcja większości sztabów wiele mówi o naturze samego kryzysu. Pokazuje ona jak ważna jest sytuacja – obecność szefów, jak duża jest rola komunikacji w zarządzaniu kryzysem i gdzie jest najwięcej trudnych obszarów do opanowania (zwolnienia, obniżki wynagrodzeń, zaplanowanie pracy i zarządzenie pracownikami w trakcie Home Office). W ponad połowie organizacji w sztabach kryzysowych znaleźli się również przedstawiciele działów prawnych (67% wskazań), finansowych (57%) oraz informatycznych i administracyjnych (po 51%).Ciekawie rozkładają się odpowiedzi na pytanie o to, co zaskoczyło ankietowanych w związku z kryzysem i ich pracą w obszarze Public Relations. Zdecydowanie dominują tutaj odpowiedzi o wydźwięku negatywnym (ponad 61%), które dotyczą głównie chaosu prawnego, organizacyjnego i komunikacyjnego („brak podstawowych informacji na temat uchwalanego prawa”; „skala obostrzeń i brak perspektyw ich końca” „wysyp ekspertów od wszystkiego i duże ryzyko Fake Newsów”). Negatywnym zaskoczeniem dla wielu respondentów były również reakcje ludzi (współpracowników, klientów) na zmiany sytuacji („nieprzewidywalność reakcji internautów na akcje CSR”, „panika Klientów”).Wśród pozytywnych zaskoczeń związanych z pandemią i pracą Public Relations, na szczególną uwagę zasługują wzrost znaczenia komunikacji w organizacjach („znaczenie komunikacji wewnętrznej mimo, że zazwyczaj było to jedno z bardziej pomijanych zagadnień”; „rola specjalisty jako kluczowej osoby w firmie”) oraz pozytywne doświadczenia związane z pracą zdalną („sprawność komunikacji za pomocą nowych technologii”; „to, że taka organizacja jak nasza mogła się przestawić na pracę zdalną” ).