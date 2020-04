Reklama internetowa z niższą widocznością. I to pomimo większego ruchu w sieci

Meetrics prezentuje rezultaty najnowszej z kwartalnych analiz "Viewability Benchmark Report", która dowodzi, że w pierwszym kwartale 2020 roku minimalne wytyczne dotyczące widoczności spełniało 48% reklam internetowych, co względem poprzednich trzech miesięcy oznacza spadek o 6 p.p. Znacznie lepszy wynik dotyczył samej reklamy wideo, której udało się podwyższyć swoją widoczność do 78% (o 4 p.p.).

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.

- Obecna sytuacja pandemii i związanego z nią globalnego kryzysu ma oczywiście duży wpływ na branżę i na kampanie reklamowe w internecie. Umieszczenie reklamy marki we właściwym środowisku i kontekście, oraz tak by była ona naprawdę widoczna dla odbiorców, pozostaje jednym z czołowych wyzwań dla reklamodawców. Wyzwaniem nawet ważniejszym niż do tej pory. Jednocześnie nasze pomiary wskazują, że obecny stan rzeczy oznacza wciąż bardzo duży potencjał do rozwoju dla całej branży digital. Trzeba “tylko” nasilić wysiłki na rzecz poprawy wskaźników Viewability, tak by korzystając z podstawy jaką dają wyniki wiarygodnych pomiarów dbać o efektywną optymalizację działań reklamowych w internecie. Zebrane przez nas dane wskazują, że w ciągu ostatnich 10 lat nigdy nie odnotowaliśmy tak gwałtownego wzrostu ruchu w sieci. Rozwój ten można zaobserwować we wszystkich rodzajach treści, ale jest szczególnie zauważalny na stronach z wiadomościami. – komentuje Hubert Świtalski, Country Manager w Meetrics Poland.

Jak czytamy w komunikacie z najnowszego badania “Meetrics Benchmark Report Q1/2020”, w pierwszych miesiącach tego roku odsetek banerów, które spełniały minimalne wymagania co do widoczności, pikował do poziomu 48%, względem 54% uzyskanych w poprzednim kwartale. Jednocześnie odnotowano kolejny już wzrost widoczności internetowej reklamy wideo , której widoczność wzrosła z 74% do 78%.Raport wskazuje również na najczęstsze przyczyny braku widoczności reklam, podkreślając problem, jakim jest nieoptymalne pozycjonowanie reklam.