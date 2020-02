Reklama internetowa: wideo dostrzegane częściej niż display

Wprawdzie ilość reklam, które każdego dnia wyświetlają się polskim internautom, jest naprawdę pokaźna, to jednocześnie okazuje się, że wiele z nich po prostu umyka uwadze adresatów. Nie inaczej było u schyłku minionego roku, kiedy to wskaźnik Viewability reklamy internetowej w Polsce obniżył się o 2 punkty procentowe, osiągając tym samym poziom 54%. Taki wynik plasuje nas poniżej średniej europejskiej (58%). Spadki nie dotyczyły jednak wszystkich rodzajów reklamy.

nieoptymalną pozycję wyświetlania reklamy internetowej,

przełączanie się użytkownika do innych zakładek w przeglądarce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. tashatuvango - Fotolia.com Reklama internetowa Widoczność reklam display w Polsce spadła, widoczność reklam wideo wzrosła.

- IV kwartał roku jest tradycyjnie najgorętszym okresem dla branży e-commerce oraz reklamy digital i dlatego zawsze średnia zajętości powierzchni reklamowych jest znacząco wyższa, co może negatywnie wpływać na wskaźniki widoczności - mówi Hubert Świtalski, Country Manager w Meetrics Poland - Jakby jednak nie oceniać IV kwartału ubiegłego roku, jeden fakt pozostaje niezmienny od dłuższego czasu - wskaźniki nadal dalekie są od poziomów, które reklamodawcy mogliby uznawać za satysfakcjonujące. Wciąż potrzebna jest praca u podstaw, by podnosić Viewability i co za tym idzie podnosić ROI związany z kampaniami internetowymi. Optymizmem napawa to, że marketerzy mają coraz większą świadomość tej potrzeby i coraz chętniej korzystają z narzędzi pozwalających im weryfikować jakość powierzchni reklamowej i unikać nieefektywnych kanałów komunikacji – mówi Hubert Świtalski, Country Manager w Meetrics Poland.

Jak czytamy w komunikacie z najnowszego badania “Meetrics Benchmark Report Q4/2019”, w ostatnich miesiącach minionego roku odsetek banerów, które spełniały minimalne wymagania co do widoczności, pikował do poziomu 54%, względem 56% uzyskanych w poprzednim kwartale. Jednocześnie odnotowano, że średni czas kontaktu z reklamą display (tzw. Viewable Viewtime) nieco się podniósł. Bardzo dobry wynik zanotowała natomiast reklama internetowa wideo, której widoczność wzrosła 69 do 74%.Jako najbardziej popularne przyczyny braku widoczności reklamy internetowej raport wskazuje:Widoczność reklamy internetowej w Polsce odbiega wprawdzie od ideału i na tle innych państw wypada dość przeciętnie, ale nie można również powiedzieć, że nasze wyniki są bardzo słabe. Eksperci przekonują jednak, że powinniśmy aspirować do poziomu, jakim charakteryzuje się na przykład Austria z Viewability w IV kwartale na poziomie 69%.Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama internetowa jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.