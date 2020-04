Polacy w dobie pandemii: obawy o polską gospodarkę, strach przed podróżami

Niemal połowa Polaków uważa, że polska gospodarka ma się dziś źle, a 73 proc. jest przekonanych, że w nadchodzących miesiącach sytuacja nie tylko się nie poprawi, ale wręcz pogorszy - wynika z badania zrealizowanego dla Santander Consumer Banku. Ten pesymizm daje się w dużym stopniu wytłumaczyć ocenami własnej kondycji finansowej - zaledwie 39 proc. z nas uważa swoje położenie materialne za dobre, a 48 proc. spodziewa się, że w kolejnym półroczu ich finanse domowe zostaną nadwątlone.

Koronawirus, czyi obawy o polską gospodarkę...

- Wpływ na to może mieć również sytuacja finansowa części Polaków m.in. wykluczonych zawodowo z powodu wirusa – mówi Maciej Dąbrowski, dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji Santander Consumer Banku. – Te osoby mogą mieć problemy ze spłatą obecnych zobowiązań i z zaciąganiem nowych. Niesprzyjających konsumpcji okoliczności nie poprawia fakt, że obecnie jedynie 39 proc. Polaków ocenia stan swoich finansów jako bardzo dobry, natomiast aż 48 proc. spodziewa się, że ich sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu w ciągu kolejnego półrocza.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Paolese - Fotolia.com Polacy pełni obaw 48 proc. Polaków przewiduje, że ich sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu w ciągu kolejnego półrocza.

...zmiana zachowań

Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że wybuch pandemii w naszym kraju obudził w Polakach lęk o kondycję polskiej gospodarki. Okazuje się, że aż 44 proc. z nas uważa, że jest ona zła, a niemal 3 na 4 respondentów wieszczy, że w kolejnych miesiącach dodatkowo się pogorszy.Eksperci Santander Consumer Banku przewidują, że w ślad za obawami o stan polskiej gospodarki podążą ograniczone zakupy. Jak czytamy, odnotowany na początku marca wzrost popytu na artykuły pierwszej potrzeby, był tylko chwilowy, a dalszym horyzoncie czasowym należy się spodziewać wyłącznie ograniczenia konsumpcji. Za taki obrót spraw odpowiadać będzie m.in. m.in. z powodu okrojonej działalności restauracji, galerii handlowych i kin.Wybuch pandemii najprawdopodobniej zmieni nasze nawyki i odciśnie piętno na stylu życia. Tego przynajmniej dowodzą odpowiedzi udzielone przez Polaków w badaniu Santander Consumer Banku. 44 proc. z nas deklaruje, że ograniczy takie rozrywki jak koncerty, seanse kinowe czy wydarzenia sportowe.Obawy przed koronawirusem powodują również dość znaczne zmiany modelu przemieszczania się. Jak przywołuje w swoim raporcie Santander Consumer Bank, w marcu br. podróże pociągiem, autobusem, metrem oraz rowerami miejskimi w marcu br. spadły w Europie nawet o 90 proc.Odsetek ankietowanych przez Santander Consumer Bank Polaków deklarujących regularne korzystanie z komunikacji miejskiej przed wybuchem epidemii wyniósł 33 proc. Z transportu współdzielonego m.in. hulajnóg i rowerów miejskich, co najmniej raz w tygodniu korzystało 10 proc. z nas (7 proc. z tą samą częstotliwością wybierało podróż taksówką bądź Uberem). Obecnie prawie 40 proc. badanych bałoby się poruszać za pomocą komunikacji miejskiej, a ponad 30 proc. używać w tym celu taxi lub Ubera.Dane zebrane przez Santander Consumer Bank wskazują na to, że COVID-19 pozostawi po sobie długoterminowe zmiany społeczne, takie jak zwiększenie dystansu fizycznego oraz możliwość wykonywania wszystkiego zdalnie w obszarze pracy, edukacji czy relacji biznesowych. Po wybuchu epidemii 42 proc. Polaków wykazuje się nieufnością wobec przyszłych podróży lotniczych w kraju i za granicą, wyjazdów na wakacje i wycieczek w inne zakątki w świata. Prawie tyle samo (40 proc.) twierdzi, że bałoby się uczęszczać na basen lub siłownię, korzystać z kin, teatrów, koncertów i parków rozrywki (37 proc.) czy chodzić do restauracji, pubu lub kawiarni (35 proc.). Świadczy to o potrzebie maksymalnego ograniczenia kontaktu z innymi, co wpłynie na kontakty biznesowe i prywatne.Jak wskazuje badanie Santander Consumer Banku - banku od kredytów, odsetek Polaków deklarujących regularne (co najmniej raz w tyg.) korzystanie z kanału e-commerce w czasie epidemii wzrósł aż o 7 punktów procentowych (przed jej nadejściem wynosił 15 proc.). Zakupy online cieszą się wyraźnym zaufaniem polskiego społeczeństwa, tylko 18 proc. z nas zadeklarowało obawy związane z korzystaniem z tego kanału sprzedaży w czasie epidemii.Ponadto odpowiedzi Polaków zapytanych o zmianę w strukturze wydatków w ciągu kolejnych sześciu miesięcy wieszczą wzrost zainteresowania usługami streamingowymi (Netflix, HBO, Eleven Sport). Aż 13 proc. ankietowanych zaznaczyło, że w czasie epidemii przeznaczy więcej na dostęp do płatnych multimediów.