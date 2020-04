Jak pandemia zmienia zakupowe zachowania konsumentów?

O tym, że pandemia odciska swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia i gospodarki, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. W erze koronawirusa i apeli wzywających Polaków do pozostania w domach zmieniają się również zachowania konsumentów. Zupełnie nowemu podejściu do zakupów przygląda się najnowsza ankieta PAYBACK Opinion Poll.

Zachowania konsumentów w czasie pandemii - więcej to bezpieczniej

Płać zbliżeniowo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w obecnej sytuacji zmieniło się Pana/Pani podejście do płacenia za zakupy gotówką? Blisko połowa respondentów twierdzi, że obecnie płaci gotówką zdecydowanie rzadziej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Popularne zakupy online

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Do jakich punktów stosuje się pan pani obecnie przy odbiorze zamówienia online? W dobie koronawirusa szczególną popularnością cieszą się paczkomaty. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zachowujemy podstawowe środki bezpieczeństwa

Tym, co ewidentnie zmieniło się w zakupowych zachowaniach konsumentów , jest częstotliwość wychodzenia do sklepu i rozmiar zakupów. 7 na 10 Polaków przyznaje, że w placówkach handlowych pojawia się rzadko, kupując wówczas artykuły na cały tydzień i przeznaczając na nie więcej niż 400 zł (42% wskazań). Jedynie co 3. z badanych przyznaje, że zakupy zdarzają mu się częściej - czytamy w komunikacie z badania.Wybuch pandemii nie zmienił jednak naszych preferencji, co do rodzaju wybieranych placówek handlowych. 74% z nas kupuje tam, gdzie dotychczas. Dominują dyskonty, które wybiera ponad 50% respondentów, natomiast na drugim miejscu znajdują się super- i hipermarkety (31%).Sytuacja braku niektórych produktów na sklepowych półkach (co mogliśmy zauważyć na samym początku pandemii w Polsce) zdecydowanie się poprawiła. Obecnie 72% ankietowanych jest w stanie kupić wszystkie potrzebne rzeczy w jednym miejscu. Co piąty ankietowany ma jednak problem ze znalezieniem takich artykułów jak drożdże i dodatki do pieczenia, a co czwarty płynów do dezynfekcji.Mówiąc o zachowaniach konsumentów, nie sposób nie wspomnieć o preferowanych sposobach płatności za zakupy. Przed pandemią co piąty Polak używał w tym celu gotówki. W obecnej sytuacji część ankietowanych zmieniło swoje podejście i 45% zdecydowanie rzadziej decyduje się na takie transakcje.Niestety, pomimo odgórnych zaleceń, ponad 40% konsumentów wciąż nie przekonało się do płatności kartą bądź telefonem. Natomiast ci, którzy już przed pandemią chętnie korzystali z płatności zbliżeniowych (66%), uważają, że bardzo dobrym rozwiązaniem było wprowadzenie nowego limitu do 100 zł bez konieczności wpisania kodu PIN(86% wskazań).Obawa przed wyjściem z domu spowodowała, że częściej decydujemy się na zakupy online. Zadeklarował tak co czwarty respondent. W przypadku 60% ankietowanych podejście do zamówień internetowych nie zmieniło się tak mocno, gdyż już przed pandemią równie chętnie korzystali z takiej formy zakupów.Obecnie sklepy organizują liczne promocje oraz akcje marketingowe, by zainteresować klientów ofertą online i choć w części pokryć straty związane z zamknięciem swoich placówek stacjonarnych. Wśród ankietowanych największą popularnością cieszą się zakupy takich produktów jak odzież, obuwie i dodatki (33% wskazań). Na drugim miejscu, z podobnym odsetkiem odpowiedzi, plasują się artykuły chemiczne i higieniczne oraz kosmetyki. Co czwarty z nas wybiera natomiast sprzęt RTV i AGD.Wzrost sprzedaży w kanałach online odnotowała branża spożywcza – co czwarty ankietowany robi zakupy tego typu produktów z dowozem pod drzwi. Pomimo, że ich ceny według 67% Polaków, wzrosły, to i tak cieszą się dużą popularnością. Często najbliższe terminy dostaw są możliwe dopiero za kilka tygodni, co jest wynikiem przede wszystkim braku fizycznej możliwości obsłużenia tak dużej liczby zamówień.W związku z pandemią COVID-19 zmieniły się także zasady bezpieczeństwa dotyczące odbioru paczek od kurierów. Najczęściej, gdy tylko jest taka możliwość, decydujemy się na dostarczenie zamówienia do paczkomatu (46% wskazań).W przypadku bezpośredniego kontaktu z kurierem 27% ankietowanych myje ręce od razu po odbiorze paczki, 16% nie zbliża się na odległość nie mniejszą niż 1,5 metra od dostawcy, natomiast podobny odsetek (15%) prosio pozostawienie pakunku pod drzwiami.